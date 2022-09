Kiev et Washington ont “constamment” discuté des moyens de freiner l’avancée russe, a déclaré un responsable américain au journal.

L’Ukraine a intensifié le partage de renseignements avec les États-Unis en vue de sa contre-offensive contre les forces russes dans la région de Kharkov, a rapporté samedi le New York Times.

Bien que Washington ait fourni des informations sur les postes de commandement russes, les dépôts de munitions et d’autres cibles à Kiev, les responsables ukrainiens avaient été réticents plus tôt dans le conflit à révéler leurs plans opérationnels à leurs homologues américains, craignant que cela “pourrait mettre en évidence les faiblesses et décourager la poursuite du soutien américain”, affirme le journal.

Mais tout a changé au cours de l’été lorsque Kiev a décidé que le partage des plans de sa contre-offensive inciterait Washington, contrairement aux préoccupations précédentes, à fournir encore plus d’aide à l’Ukraine, ont déclaré au NYT de hauts responsables américains anonymes.

Ce changement a permis aux États-Unis d’offrir “des informations meilleures et plus pertinentes sur les faiblesses russes”, rapportent les sources.

Ils ont refusé de s’étendre sur la quantité d’informations partagées entre les parties ou sur la profondeur de l’implication des Américains dans la planification de la contre-offensive ukrainienne, a indiqué le journal.

Cependant, un responsable a affirmé que les États-Unis avaient "en permanence" discuté avec l'Ukraine des moyens de freiner l'avancée russe dans l'est du pays.















L’offensive ukrainienne à grande échelle avec l’utilisation d’armes fournies par les États-Unis et d’autres pays occidentaux a commencé jeudi dans le nord-est de la région de Kharkov après l’échec des tentatives de Kiev d’avancer dans d’autres régions.

Samedi, le ministère russe de la Défense a annoncé le retrait de ses troupes de la ville d’Izyum et de certaines autres colonies de la région, affirmant qu’elles étaient regroupées afin “pour renforcer les efforts dans la direction de Donetsk.” Au cours de l’opération, a-t-il ajouté, l’armée avait effectué ce qu’elle a appelé un “nombre d’activités de distraction et de démonstration imitant l’action réelle des troupes.”

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a célébré la retraite russe comme une victoire, mais le NYT a souligné que “il n’est pas encore clair quelle importance stratégique générale ces gains [by Kiev] aura.”

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises Washington contre la fourniture d’armes et le partage de données de renseignement avec l’Ukraine, affirmant que les États-Unis risquaient de devenir une partie au conflit par de telles actions.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.