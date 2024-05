L’Ukraine et les alliés de l’OTAN exhortent Joe Biden à abandonner la ligne rouge de la « Troisième Guerre mondiale »

Les alliés de l’OTAN sont de plus en plus nombreux à autoriser l’Ukraine à tirer avec des armes occidentales sur des cibles militaires à l’intérieur des frontières russes, une mesure à laquelle la Maison Blanche s’est fermement opposée de peur que la guerre de Moscou contre son voisin ne se transforme en un affrontement direct avec les alliés occidentaux.

La nouvelle offensive transfrontalière de la Russie dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, a laissé Kiev ébranlée, les forces de défense étant incapables d’utiliser les armes avancées de l’OTAN pour cibler les lignes d’approvisionnement vitales soutenant l’attaque en cours.

Le secrétaire d’État Antony Blinken ferait partie de ceux qui poussent le président à assouplir les restrictions imposées à l’Ukraine qui limitent depuis plus de deux ans l’utilisation d’armes occidentales à l’intérieur du territoire ukrainien occupé. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré Le New York Times la semaine dernière, les contraintes ont donné à Moscou un « énorme avantage ».

« Nous avons des armes, mais nous ne pouvons pas les utiliser contre la Russie tant qu’elles n’ont pas franchi la frontière », a déclaré Yehor Cherniev, membre du parlement ukrainien et chef adjoint de sa commission de la sécurité nationale, de la défense et du renseignement. Semaine d’actualités.

Le président Joe Biden marche à côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky alors qu’il arrive pour une visite à Kiev, en Ukraine, le 20 février 2023. Les dirigeants ukrainiens exhortent la Maison Blanche à lever les restrictions de ciblage sur…

DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images



« Nous avions des informations avant la dernière offensive russe près de Kharkiv, sur le rassemblement de leurs troupes, sur leur équipement, mais nous ne pouvions rien faire », a ajouté Tcherniev.

« Nous n’avons pas pu frapper, et c’est pourquoi nous n’avons pas pu empêcher cette attaque. C’est pourquoi nous avons perdu certains villages, certains territoires, et nous avons perdu nos soldats et nos civils. C’est ridicule. »

Jeu de patience

L’Ukraine est en train d’obtenir l’approbation d’autres États de l’OTAN pour utiliser les armes qu’elle lui a fournies contre des cibles en Russie. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l’Espagne, la Finlande et la Pologne ont exprimé leur soutien à Kiev pour attaquer les cibles russes partout où elle le souhaite.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi qu’il estimait que « le moment était venu d’envisager certaines de ces restrictions », et le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que certains pays européens avaient déjà décidé de lever les restrictions. « Les événements changent et les gens changent » il a dit mardi.

Le président français Emmanuel Macron, longtemps à l’avant-garde des États de l’OTAN appelant à une action plus affirmée en Ukraine, a également déclaré mardi que l’alliance devait permettre à Kiev de « neutraliser les sites militaires à partir desquels les missiles sont tirés, mais pas d’autres cibles civiles ou militaires ». . Nous ne cherchons pas à provoquer une escalade en faisant cela. »

S’exprimant à ses côtés, le chancelier allemand Scholz s’est montré particulièrement prudent, affirmant que toute utilisation par l’Ukraine d’armes occidentales « doit toujours se faire dans le cadre du droit international ».

Biden s’est largement opposé à toute escalade perçue en Ukraine, son administration repoussant les frappes de drones ukrainiens en Russie, refusant catégoriquement l’autorisation à l’Ukraine d’utiliser des armes américaines à l’intérieur des frontières russes et rejetant la possibilité d’une « intervention sur le terrain » de l’OTAN en Ukraine.

« Nous ne mènerons pas de guerre contre la Russie en Ukraine », a déclaré le président peu après le début de l’invasion russe au printemps 2022. « Une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie est une Troisième Guerre mondiale. Et quelque chose que nous devons nous efforcer d’empêcher. »

Mais des signes de discorde apparaissent au sein de l’administration. Blinken et son département d’État feraient pression pour un assouplissement des restrictions sur les armes. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a fait allusion à un changement de politique concernant l’abattage d’avions russes opérant au-dessus du territoire russe, affirmant ce mois-ci que « la dynamique aérienne est un peu différente ».

Alors que le soutien européen se renforce, Cherniev – qui est également le chef permanent de la délégation ukrainienne auprès de l’Assemblée parlementaire (AP) de l’OTAN – a déclaré : « Nous comprenons qu’il est plus important d’avoir la permission des États-Unis. »

Des soldats de l’armée américaine tirent un système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) sur le champ de tir de missiles White Sands le 14 décembre 2021. Cette arme est l’une des nombreuses armes que l’Ukraine souhaite utiliser pour frapper des cibles à l’intérieur…

Affaires publiques du champ de tir de missiles John Hamilton/White Sands



« Je sais que cela est en discussion, mais nous n’avons toujours pas de décision », a-t-il ajouté. « J’espère vraiment que cette décision sera prise le plus tôt possible, et ce sera un signe pour les autres pays. »

L’AP-OTAN a adopté lundi une résolution exhortant les capitales alliées à lever « certaines restrictions sur l’utilisation des armes fournies par les Alliés pour frapper des cibles légitimes en Russie ».

Oleksandr Merezhko, député parlementaire et président de la commission des affaires étrangères de l’institution, a déclaré : Semaine d’actualités il est « sûr » que la décision américaine a déjà été prise. « A en juger par la déclaration de Blinken, les Etats-Unis n’encouragent pas les frappes ukrainiennes sur le territoire russe, mais en même temps, ils ne vont pas interdire de telles frappes. »

Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche par e-mail pour demander des commentaires.

Interrogé sur une mise à jour sur la position américaine, le Département d’État a évoqué Semaine d’actualités à un Briefing du mardidans lequel le porte-parole Matthew Miller a déclaré : « Notre politique est de ne pas encourager ni permettre les frappes en dehors des frontières de l’Ukraine. Mais si vous regardez l’ensemble de notre politique, nous avons clairement indiqué que l’Ukraine n’a pas de plus grand partisan que le États-Unis. »

Lors d’un point de presse mercredi, l’ambassadrice américaine auprès de l’OTAN, Julianne Smith, a déclaré aux journalistes que la politique américaine « reste la même ; il n’y a eu aucun changement dans la politique américaine ».

Le Kremlin a cherché à exploiter les inquiétudes occidentales concernant une présence plus forte en Ukraine. « Une escalade constante peut avoir de graves conséquences », a déclaré mardi le président Vladimir Poutine aux journalistes. « Si ces conséquences graves se produisent en Europe, comment les Etats-Unis se comporteront-ils, compte tenu de notre parité dans le domaine des armes stratégiques ? »

Dominance de l’escalade

Les alliés de l’OTAN débattent intensément de la manière d’approfondir leur soutien à l’Ukraine et de soutenir Kiev alors que le pays se dégrade sous l’offensive à plusieurs volets de la Russie, jumelée à des frappes continues de missiles et de drones à l’échelle nationale.

La levée des restrictions sur les armes, le déploiement de troupes non combattantes de l’OTAN dans le pays et l’utilisation des défenses aériennes alliées dans les pays du flanc oriental pour protéger certaines parties de l’Ukraine ont tous été proposés. Le commandant en chef de l’Ukraine, Oleksandr Syrskyi, a signé cette semaine un décret autorisant les instructeurs militaires français à utiliser les bases ukrainiennes.

« Nous n’avons toujours aucune décision à ce sujet d’aucun pays. » Cherniev a parlé des bottes de l’OTAN sur le terrain. « Nous sommes ouverts à toute implication des troupes occidentales dans la défense de notre territoire. »

Les options proposées incluent le positionnement des troupes de l’OTAN le long de la frontière ukrainienne avec la Biélorussie pour empêcher toute réinvasion venant du nord, ainsi qu’un rôle de protection similaire le long de la région moldave de Transnistrie, alignée sur la Russie, à la frontière sud-ouest de l’Ukraine.

« Nous ne parlons pas d’affrontements directs avec les Russes dans le Donbass ou à Kharkiv », a ajouté Tcherniev.

La tentative de l’alliance de reprendre la « domination de l’escalade » de Moscou intervient dans un contexte de flux hésitants de l’aide occidentale à l’Ukraine et de craintes que les élections cruciales à la présidentielle américaine et au Parlement européen de cette année ne perturbent davantage le soutien de l’OTAN à Kiev.

Des soldats français patrouillent sur l’esplanade du Trocadéro près de la Tour Eiffel à Paris, le 15 avril 2024. Paris a proposé de déployer des troupes en Ukraine sous la bannière de l’OTAN dans des rôles non combattants.

Des soldats français patrouillent sur l’esplanade du Trocadéro près de la Tour Eiffel à Paris, le 15 avril 2024. Paris a proposé de déployer des troupes en Ukraine sous la bannière de l’OTAN dans des rôles non combattants.

JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images



Comme pour toutes les interventions occidentales majeures, le rythme des discussions actuelles a parfois semblé glacial. Pendant ce temps, les troupes ukrainiennes sont contraintes de céder du terrain tout au long du front.

« A chaque fois, nous avons reçu ce que nous demandions, mais après six mois, huit mois, neuf mois, un an de persuasion », a déclaré Tcherniev. « Et cela nous coûte la vie, celle de nos soldats les plus expérimentés, de nos unités prêtes au combat et de nos civils. »

« En perdant ce temps, nous donnons à la Russie le temps de se préparer, et il devient difficile de la repousser des territoires occupés », a-t-il ajouté. « Nous perdions nos troupes pendant ces mois où nous attendions ces différents types d’armes. C’est la même situation maintenant. »

Mise à jour du 29/05/24, 9 h 55 HE : cet article a été mis à jour pour inclure les commentaires du Département d’État.