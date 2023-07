L’Ukraine et l’environnement seront en tête de l’ordre du jour lorsque Biden rencontrera des politiciens et des membres de la royauté britanniques

LONDRES (AP) —

Un soupçon de pompe et une dose de politique sont au programme lors d’une escale au Royaume-Uni où le président Joe Biden discutera de l’environnement avec le roi Charles III et de la guerre en Ukraine avec le Premier ministre Rishi Sunak.

Biden s’envole pour Londres dimanche en route pour un sommet de l’OTAN en Lituanie. Il doit s’entretenir avec Sunak au 10 Downing St. lundi avant de se rendre au château de Windsor pour rencontrer Charles pour la première fois depuis les funérailles de la reine Elizabeth II en septembre.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une visite d’État complète avec honneurs militaires et banquet au palais, l’imprimatur royal et la toile de fond du château vieux de 1 000 ans contribuent à souligner l’importance de la « relation spéciale » transatlantique – testée par le Brexit mais renforcée par l’unité sur L’invasion russe de l’Ukraine.

Sunak et le président tiendront des pourparlers axés sur l’Ukraine avant d’assister à la réunion de l’OTAN cette semaine à Vilnius, qui discutera de la mesure dans laquelle l’alliance militaire devrait ouvrir la porte à l’Ukraine. Les dirigeants de l’OTAN ont déclaré en 2008 que l’Ukraine finirait par devenir membre, mais n’ont pas établi de feuille de route, malgré les supplications passionnées du président Volodymyr Zelenskyy.

« C’est un domaine où les États-Unis sont un peu plus hésitants que beaucoup d’autres alliés de l’OTAN », a déclaré Julie Norman, codirectrice du Center on US Politics à l’University College London. « Il pourrait y avoir des discussions à huis clos sur la position du Royaume-Uni à ce sujet avant d’entrer dans l’ensemble de la réunion (de l’OTAN). »

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont parmi les plus fervents partisans occidentaux de Kiev. Norman a déclaré que « le Royaume-Uni a plutôt pris une certaine avance sur certains des engagements militaires », poussant l’administration Biden à aller plus loin sur des questions telles que les chars et un effort international pour doter l’Ukraine d’avions de combat F-16.

« Je pense que d’une certaine manière, cela a fonctionné à l’avantage de Biden car il a rencontré une résistance accrue chez lui de la part de certaines ailes du Parti républicain pour ne pas trop donner d’aide à l’Ukraine », a-t-elle déclaré. « Le fait que le Royaume-Uni pousse et dirige sur ce point donne à Biden un petit coup de pouce et un peu un soutien allié solide pour aller de l’avant. »

Biden fait face au malaise de ses alliés, dont la Grande-Bretagne, à propos de sa décision de donner à l’Ukraine des bombes à fragmentation, qui sont interdites en vertu d’une convention signée par plus de 120 pays, dont le Royaume-Uni. Sunak a déclaré samedi que la Grande-Bretagne « déconseille leur utilisation ».

Déterminé à faire preuve d’unité parmi les alliés de l’Ukraine, le Royaume-Uni s’est abstenu de se plaindre de ne pas avoir obtenu le soutien de Washington pour que le secrétaire à la Défense Ben Wallace devienne le prochain chef de l’OTAN. Au lieu de cela, le mandat de l’actuel secrétaire général Jens Stoltenberg a été prolongé d’un an.

La relation transatlantique a été tendue ces dernières années par la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, un acte que Biden a clairement indiqué qu’il pense avoir nui au Royaume-Uni

Le président, qui célèbre fièrement ses racines irlandaises, s’est particulièrement inquiété de l’impact du Brexit sur le processus de paix en Irlande du Nord. Washington a été soulagé lorsque la Grande-Bretagne et l’UE ont conclu un accord en février pour régler un différend épineux sur les règles commerciales de l’Irlande du Nord, la seule partie du Royaume-Uni qui partage une frontière avec un membre de l’UE.

Biden s’est brièvement rendu à Belfast en avril pour marquer les 25 ans de l’accord de paix du Vendredi Saint en Irlande du Nord, avant de passer plusieurs jours à visiter des villes ancestrales en République d’Irlande. Il a agacé certains au Royaume-Uni en disant plus tard qu’il s’était rendu en Irlande du Nord pour s’assurer que « les Britanniques ne se trompent pas ».

Alors que certains conservateurs britanniques sont sensibles aux affronts perçus du président démocrate, il s’agit de la sixième rencontre de Biden avec Sunak, en poste depuis octobre. Le dirigeant britannique s’est rendu à Washington le mois dernier, repartant avec une « Déclaration de l’Atlantique » promettant une coopération économique plus étroite dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’énergie propre et les minéraux critiques.

C’était une consolation pour l’échec de la Grande-Bretagne à conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis, un rêve désormais enfoui des partisans du Brexit.

Pour Sunak, se tenir aux côtés du président américain offre un bref répit à ses problèmes intérieurs croissants à cause d’une économie en berne et d’un parti agité. Comme Biden, il fait face à un jugement électoral l’année prochaine, avec un délai de fin 2024 pour déclencher des élections nationales. L’inflation britannique de 8,7% sur l’année jusqu’en mai – le double du taux américain – maintient des millions de personnes dans une pression du coût de la vie, et les conservateurs au pouvoir sont à la traîne des travaillistes dans les sondages d’opinion.

C’est aussi un moment de notoriété pour Charles, 74 ans. Biden a assisté aux funérailles de feu la reine en septembre, mais n’est pas venu au couronnement de Charles en mai, envoyant à la place la première dame Jill Biden.

Charles n’a pas le pouvoir vedette de sa mère, qui a rencontré 13 présidents américains et effectué plus de 100 visites d’État au cours de ses 70 ans sur le trône. Mais il s’est forgé une réputation de défenseur de l’environnement, luttant pour protéger la faune et lutter contre le changement climatique bien avant qu’il ne devienne populaire.

« Charles est une figure importante dans le monde de l’énergie verte et climatique », a déclaré George Gross, historien royal au King’s College de Londres. « C’est un visage très familier. Je pense donc qu’il n’y a aucun inconvénient (pour) qu’un président américain soit photographié à côté de lui.

Gross a déclaré que le monarque britannique n’avait pas de véritable pouvoir politique mais « une énorme quantité de soft power » parce que tant de dirigeants mondiaux veulent faire l’expérience de la mystique royale.

« Il y a des choses que le gouvernement britannique peut faire passer par Charles, s’il le souhaite, qui peuvent être dites et discutées d’une manière qui ne peut pas être faite par le Premier ministre de la même manière », a-t-il déclaré.

Jill Lawless et Danica Kirka, l’Associated Press