L’Ukraine et le Royaume-Uni en pourparlers sur un accord commercial numérique “historique” pour aider un pays déchiré par la guerre

Le Royaume-Uni et l’Ukraine ont entamé des pourparlers sur un accord commercial numérique “historique”, visant à soutenir les emplois, les moyens de subsistance et les familles ukrainiens après l’invasion de la Russie.

L’accord commercial numérique sera conçu pour soutenir les entreprises ukrainiennes en réduisant les formalités administratives et en les aidant à commercer plus efficacement avec le Royaume-Uni grâce à des technologies telles que les transactions électroniques, les signatures électroniques et les contrats électroniques.

Il visera également à faciliter la collaboration des entreprises britanniques avec les entreprises ukrainiennes et à soutenir leur reprise économique.

Les pourparlers ont commencé mardi, alors que la secrétaire au commerce international Anne-Marie Trevelyan a rencontré virtuellement le premier vice-premier ministre et ministre de l’économie de l’Ukraine Yuliia Svyrydenko et le vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique de l’Ukraine Mykhailo Fedorov et l’ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni Vadym Prystaiko en personne à Londres.

Le commerce total entre le Royaume-Uni et l’Ukraine s’élevait à 1,9 milliard de livres sterling en 2021 et les exportations britanniques de services fournis par voie numérique représentaient 73% de toutes les exportations de services britanniques vers l’Ukraine en 2020.

Mme Trevelyan a déclaré : « L’invasion brutale et non provoquée de l’Ukraine par (Vladimir) Poutine a eu des conséquences humaines dévastatrices.

« Le Royaume-Uni se tient aux côtés de l’Ukraine et utilisera le commerce comme une force du bien pour aider le pays à reconstruire son économie moderne après cette guerre barbare.

“Notre partenariat avec l’Ukraine les aidera à saisir les jours meilleurs à venir, et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les emplois, les moyens de subsistance et les familles ukrainiens.”

La guerre atteint ses six mois mercredi (PA)

M. Prystaiko a insisté sur le fait que “les liens entre nos gouvernements n’ont jamais été aussi étroits”, ajoutant : “Alors que nous luttons sans crainte pour la liberté de notre nation, de nombreux Ukrainiens se demandent également comment nous reconstruirons notre pays.

“Le renforcement de nos liens économiques grâce à cet accord commercial numérique historique soutiendra notre industrie informatique, qui est appelée à devenir un moteur majeur de croissance économique pour nos entreprises et nos villes.”

Cette annonce fait suite à une demande directe du gouvernement du président (Volodymyr) Zelensky, qui a identifié le soutien à l’économie numérique comme l’un de ses domaines prioritaires pour la reprise et la reconstruction du pays.

Cela fait également suite à la suppression par le Royaume-Uni de tous les droits de douane dans le cadre de l’accord de libre-échange existant entre le Royaume-Uni et l’Ukraine en mai, aidant les entreprises et les producteurs ukrainiens à exporter des marchandises et à reconstruire leur économie.

En juillet, le secrétaire au commerce a également lancé un nouveau groupe de travail sur les infrastructures entre le Royaume-Uni et l’Ukraine, qui établit des partenariats entre les entreprises britanniques et ukrainiennes pour aider à réparer les infrastructures endommagées et détruites, y compris les ponts et les maisons à Kyiv et dans les environs.

Cela survient alors que l’Ukraine fête ses 31 ans depuis qu’elle a déclaré son indépendance de l’Union soviétique. Des événements sont prévus dans tout le Royaume-Uni pour marquer l’occasion dans un geste de solidarité, alors que la guerre continue de faire rage dans ce pays d’Europe de l’Est.

Mercredi marque également six mois depuis l’invasion russe.