L’Ukraine et le groupe Wagner disent tous deux que les forces russes battent en retraite près de Bakhmut

L’armée ukrainienne et l’armée privée russe Wagner ont toutes deux signalé jeudi de nouvelles retraites russes à la périphérie de Bakhmut, alors que Kiev poursuivait sa plus grande avancée en six mois avant une contre-offensive planifiée.

Les troupes ukrainiennes près de la ligne de front ont déclaré que la Russie bombardait les routes d’accès pour ralentir l’assaut ukrainien, qui a changé d’élan après des mois de lents gains russes dans le combat au sol le plus meurtrier d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Maintenant, pour la plupart, alors que nous avons commencé à avancer, ils bombardent toutes les routes vers les positions de front, de sorte que nos véhicules blindés ne peuvent pas livrer plus d’infanterie, de munitions et d’autres choses », a déclaré Petro Podaru, commandant d’un Ukrainien. unité d’artillerie.

L’armée ukrainienne, qui s’est montrée prudente jusqu’à présent en signalant des gains dans la région, a déclaré que les troupes avaient avancé par endroits de plus d’un kilomètre. Ses forces étaient sur la défensive depuis six mois, résistant à une énorme offensive hivernale et printanière de Moscou qui n’a enregistré que des gains lents.

« Malgré le fait que nos unités n’ont pas d’avantage en équipement (…) et en personnel, elles ont continué à avancer sur les flancs, et ont couvert une distance de 150 à 1.700 mètres », a déclaré le porte-parole militaire Serhiy Cherevatyi dans des commentaires télévisés.

Les gains de l’Ukraine se sont accompagnés d’une profonde scission publique au sein des forces russes entre Wagner, qui a mené la campagne de Bakhmut, et l’armée russe régulière.

Les ruines dévastées de Bakhmut, décrites par les deux camps comme un « hachoir à viande », seraient le seul prix de Moscou pour son énorme offensive hivernale qui a échoué ailleurs le long du front.

Kiev dit avoir lancé des avancées locales autour de Bakhmut en prélude à une prochaine grande contre-offensive qui, espère-t-il, renversera la tendance contre l’invasion russe de 15 mois.

Des images de drones diffusées par l’équipe de vol militaire ukrainienne cette semaine montrent des zones résidentielles de la ville pilonnées par des tirs d’artillerie intensifs. Reuters, qui a vérifié l’emplacement des bâtiments, n’a pas été en mesure de confirmer la date à laquelle les images ont été capturées.

Cette image tirée d’images de drone prises par l’équipe de vol militaire ukrainienne et publiée cette semaine montre des bâtiments résidentiels touchés par des tirs d’artillerie à Bakhmut. (Équipe de vol militaire UMFT-UA/Telegram/Reuters)

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que ses forces à l’intérieur de Bakhmut même progressaient, sur le point de pousser les troupes ukrainiennes hors de leur dernier pied dans la zone bâtie à la périphérie ouest de la ville.

Mais il accuse les commandants des forces régulières russes d’avoir abandonné des terrains vitaux sur les flancs nord et sud de la ville, augmentant le risque d’encerclement des troupes à l’intérieur. Depuis la semaine dernière, Prigozhin a publié des messages quotidiens dénonçant les hauts gradés de l’armée régulière.

« Malheureusement, des unités du ministère russe de la Défense se sont retirées jusqu’à 570 mètres au nord de Bakhmut, exposant nos flancs », a déclaré Prigozhin dans son dernier message vocal jeudi.

« Je lance un appel à la haute direction du ministère de la Défense – publiquement – parce que mes lettres ne sont pas lues », a déclaré Prigozhin, s’adressant au ministre de la Défense Sergueï Choïgou et au chef d’état-major général Valery Gerasimov.

« S’il vous plaît, n’abandonnez pas les flancs. »

Le ministère russe de la Défense a reconnu certains retraits de positions près de Bakhmut au cours de la semaine dernière, mais nie les affirmations de Prigozhin selon lesquelles les flancs s’effondrent ou qu’il a retenu des munitions de Wagner.

Wagner tombe dans une « souricière », dit Kiev

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que la Russie avait poussé des réserves à Bakhmut et que des batailles avaient fait rage dans ses banlieues nord et sud toute la journée. Mais les Russes avaient été repoussés et ses forces avaient avancé, selon son estimation, d’environ un kilomètre dans certaines zones.

« Nous gagnons du temps pour certaines actions prévues », a déclaré Maliar sur sa chaîne Telegram. Reuters n’a pas pu confirmer son compte.

Kiev dit que sa tactique autour de Bakhmut est d’attirer les forces russes dans la ville, afin d’affaiblir les défenses de première ligne de la Russie ailleurs avant le contre-assaut prévu de Kiev.

Les bâtiments de Bakhmut sont vus en mai 2022 et ce qui reste de ces mêmes bâtiments lundi. (Maxar Technologies/Associated Press)

« Les troupes de Wagner sont montées à Bakhmut comme des rats dans une souricière », a déclaré Oleksander Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, aux troupes sur le front de Bakhmut dans une vidéo qu’il a publiée cette semaine sur les réseaux sociaux.

« En utilisant le principe de la défense active, nous recourons à des actions de contre-offensive dans certaines directions près de Bakhmut. L’ennemi a plus de ressources, mais nous détruisons ses plans. »

Alors que la contre-offensive de Kiev se profile, la Russie a repris ce mois-ci ses frappes nationales de missiles et de drones à travers l’Ukraine après une accalmie de près de deux mois. Des vagues d’attaques surviennent maintenant plusieurs fois par semaine, le rythme le plus intense de la guerre.

Un bâtiment industriel a été endommagé à la suite d’une frappe de missiles russes à Odessa, dans le sud de l’Ukraine, jeudi. (Nina Liashonok/Reuters)

Jeudi, des sirènes de raid aérien ont retenti dans la majeure partie du pays pendant la nuit, une fumée noire a envahi le ciel de Kiev et une personne aurait été tuée dans la ville méridionale d’Odessa. L’Ukraine a déclaré avoir abattu 29 des 30 missiles entrants. Moscou a affirmé avoir atteint ses cibles militaires.

La Russie a également subi des attaques et des explosions à la fois sur le territoire ukrainien qu’elle contrôle et sur le territoire russe près de la frontière. Des responsables de la Crimée occupée par la Russie ont signalé qu’un train de marchandises avait déraillé dans la nuit par « ingérence ». Kiev ne confirme jamais son rôle dans les incidents là-bas.

Plus de mesures contre la Russie, soutien à l’Ukraine

Sur le front diplomatique, les dirigeants du groupe G7 des grands pays développés se réunissaient au Japon où ils devraient dévoiler des mesures plus strictes pour fermer les possibilités de la Russie de contourner les sanctions financières.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont rencontrés pour des entretiens à Hiroshima, visant à une coopération plus étroite face à la fois à une Russie imprévisible et à une Chine ascendante.

Un assistant du Sénat américain et un responsable de la défense ont déclaré jeudi que le Pentagone avait surévalué l’équipement américain qu’il avait envoyé à l’Ukraine d’environ 3 milliards de dollars américains, une erreur qui ouvre la possibilité que davantage d’armes soient envoyées à Kiev.

Mercredi, Moscou a accepté une prolongation de deux mois d’un accord protégeant les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire, malgré la guerre. La Russie avait menacé d’abandonner l’accord à moins qu’elle ne reçoive des garanties supplémentaires protégeant ses propres exportations de céréales et d’engrais.

Cependant, un responsable ukrainien a déclaré que le couloir n’avait pas encore repris, tandis que la Russie a déclaré que davantage de progrès étaient nécessaires pour faire avancer ses intérêts.