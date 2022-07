L’Ukraine et le concours d’endurance mondiale

“Nous entendons dire qu’ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille”, a ajouté M. Poutine. “Laissez-les essayer.”

Les responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations stratégiques, exhortent les Ukrainiens à consolider leurs forces au front. Mais les dirigeants ukrainiens veulent aller plus loin et masser suffisamment de personnel pour monter une contre-offensive afin de reprendre du territoire, un objectif que les responsables américains soutiennent en théorie même s’ils doutent de la capacité des Ukrainiens à déloger les Russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière aux dirigeants du Groupe des 7 qu’il souhaitait que la guerre soit terminée d’ici la fin de l’année. Mais il y a de sérieux doutes à Washington quant à savoir si cela est possible militairement.

L’administration Biden ne veut pas être vue en train de faire pression sur M. Zelensky pour qu’il négocie un accord avec le Kremlin au risque de récompenser l’agression armée, mais les responsables et les analystes ont déclaré qu’il serait difficile de maintenir le même niveau de soutien matériel alors que la fatigue de la guerre grandit. des deux côtés de l’Atlantique. L’aide militaire adoptée par le Congrès devrait durer jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine, selon certaines estimations, mais la question est de savoir combien de temps les approvisionnements actuels en armes et munitions peuvent durer sans dégrader l’état de préparation militaire des États-Unis.

Les responsables américains ont encouragé d’autres pays à fournir des stocks d’armes de fabrication soviétique que les Ukrainiens connaissent mieux – un point à l’ordre du jour de M. Biden pour un voyage au Moyen-Orient la semaine prochaine, lorsqu’il doit rencontrer des dirigeants d’États arabes. autrefois clients de Moscou.

“Il y a beaucoup de marge de manœuvre, mais il y a clairement ce sentiment que les six prochains mois sont vraiment critiques”, a déclaré Ivo H. Daalder, président du Chicago Council on Global Affairs et ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN. “Dans les six prochains mois, nous allons découvrir qu’un ou les deux côtés sont trop épuisés, et ils vont chercher une issue.”

Actualisé 9 juillet 2022, 8 h 39 HE

L’administration Biden se concentre également sur la conquête des États swing, comme certains les appellent : le Brésil, la Chine, l’Inde et d’autres pays qui n’ont pas rejoint la campagne des États-Unis et de l’Europe pour isoler Moscou. Un effort diplomatique chercherait à leur montrer que l’Ukraine et les États-Unis seraient ouverts à un règlement négocié tant qu’il n’y aurait pas de concessions territoriales, faisant valoir que c’est la Russie qui refuse de mettre fin à la guerre.

Aussi incertains que soient les prochains mois, l’administration fait valoir qu’elle a atteint ou atteindra certains des objectifs stratégiques qu’elle s’est fixés au printemps. Le premier était de s’assurer qu’une « Ukraine dynamique, indépendante et démocratique » émergeait et serait capable de survivre à long terme. Les responsables sont convaincus que le pays survivra, mais ils pensent également qu’à moins que l’Ukraine ne développe un moyen d’exporter des céréales et d’autres produits agricoles, son avenir économique pourrait être compromis.