L’ambassadeur anti-diplomate de Kiev s’immisce encore une fois ouvertement dans la politique de Berlin

En tant qu’historiens, mes futurs collègues qui se pencheront sur l’histoire européenne du début du XXIe siècle auront beaucoup à discuter lors de leurs conférences.

Concernant la géopolitique, ils débattront de la manière dont l’Europe de l’après-guerre froide a géré pas pour s’émanciper des États-Unis mais, au contraire, elle est devenue soumise comme jamais auparavant. En matière économique, ils s’interrogeront sur le mystère du déclin de l’Europe – prédit, tant déploré et pourtant irrésistible. L’héritage du génocide israélien à Gaza a bien entendu généré toute une série de publications sur la manière dont la majeure partie de l’Europe a participé à sa perpétration ou a détourné le regard.

Mais pendant les pauses-café, il y aura ces moments d’humour nerd que seuls les collègues universitaires trouvent drôles, où l’un de leurs jeux favoris pourrait être de demander quels sont les deux États qui ont la relation la plus coquine. À chaque fois, le gagnant de la relation internationale la plus perverse sera le couple Allemagne-Ukraine.

Pourquoi, demandez-vous ? D’une part, il y a l’absurdité remarquable qu’un État, l’Allemagne, non seulement tolère une attaque éco-terroriste massive contre ses infrastructures énergétiques et donc son économie et donc sa politique (les explosions du Nord Stream en 2022), mais qu’il contribue également à dissimuler et à dissimuler la situation. récompensant généreusement les attaquants, c’est-à-dire l’Ukraine et ses amis. Il est impossible de penser à un exemple plus bizarre de sadomasochisme en politique internationale. Il y a ensuite l’étrange habitude des élites politiques et médiatiques allemandes de se laisser publiquement insulter et cajoler par les représentants d’un régime ukrainien qui ne pourrait pas survivre un jour sans le soutien occidental, notamment allemand. L’ancien ambassadeur Andrey Melnik était un passé maître dans ce sport, mais il s’avère que son successeur actuel, Aleksey Makeev, n’est pas en reste non plus.















Récemment, Makeev a ressenti le besoin d’expliquer à son pays hôte comment mettre en œuvre la démocratie correctement. Non, vraiment, ce n’est pas une blague : le représentant du régime Zelensky de Kiev a des leçons à enseigner et des idées à partager. Oui, ce serait le même régime, avec un leader qui « manqué » sa dernière élection, qui manque d’une opposition opérationnelle et de médias libres, mène régulièrement des chasses à l’homme publiques pour attraper de la chair à canon pour la guerre par procuration contre la Russie qu’elle mène pour le compte de l’Occident, et admet que l’extrême droite ukrainienne a un veto sur ses politiques étrangères. politique (et plus encore).

Ce qui a poussé Makeev à agir, c’est le fait que le nouveau parti émergent BSW en Allemagne (Alliance Sahra Wagenknecht – Raison et Justice) connaît trop de succès à son goût. En combinant des positions socio-économiques de gauche avec des positions culturellement conservatrices d’une manière clairement attrayante pour de nombreux Allemands, le BSW a récemment réalisé des percées électorales dans trois Länder : SaxeThuringe et Brandebourg. Par conséquent, conformément aux règles ordinaires de la politique allemande, le parti est désormais en pourparlers pour rejoindre des coalitions pour le gouverner.

L’une des conditions du BSW est que les accords de coalition reflètent son exigence d’une solution diplomatique à la guerre en Ukraine ainsi que son rejet du projet actuel visant à stationner de nouveaux missiles américains en Allemagne. Bien que les dirigeants de BSW se rendent bien sûr compte que les gouvernements des États ont peu d’influence directe sur les questions de politique étrangère, il n’y a rien d’inconstitutionnel, d’illégal ou d’inapproprié à exprimer la volonté de ses électeurs de cette manière. En fait, il s’agit d’une expression démocratique exemplaire d’une position très sensée et du soutien dont elle bénéficie parmi les citoyens allemands. Le fait que certaines de ces négociations et les compromis ils impliquent ont produit des débats au sein même du BSW ne fait aucune différence à cet égard.

Makeev, cependant, n’aime rien de tout cela. Pas du tout. Et, fait inhabituel pour un diplomate mais tout à fait dans le style de l’anti-diplomatie ukrainienne, il n’a pas gardé ses inquiétudes pour lui. Au contraire, il a porté son porte-voix dans la sphère publique allemande. En ce qui concerne les partenaires potentiels de la coalition du BSW via l’un des principaux magazines d’information allemands, Arrièrel’ambassadeur leur a dit de ne pas céder aux exigences de politique étrangère du BSW, qu’il dénonce comme des « slogans ». Les accepter, a-t-il prévenu, est un moyen sûr de vaincre. C’est ironique si l’on y réfléchit, car la défaite est une chose dont son patron à Kiev sait quelque chose, mais Makeev est trop important pour s’en apercevoir.

Tout en étant occupé à prodiguer des conseils non sollicités, l’anti-diplomate ukrainien a réprimandé le «hommes politiques des partis démocrates» en Allemagne pour rester à leurs côtés « valeurs. » Si ce terme, dans ce contexte, vous fait craindre que les choses empirent, vous avez raison. Makeev a expliqué plus en détail ses instructions généreuses en ajoutant que la CDU et le SPD « ne doit pas » – notez la voix du commandement assuré : même pas « ne devrait pas » mais « ne doit pas » – céder du terrain à « populistes » en abandonnant leur « solidarité » avec l’Ukraine.















Par où commencer ? Laissons de côté l’utilisation bon marché du gros mot méchant « populisme » pour nous faire peur à tous. Le BSW est un parti légal et démocratique. L’implication claire de Makeev selon laquelle ce n’est pas le cas est une calomnie sans fondement. Ce qu’il semble vraiment vouloir dire par « populisme » est que le BSW prend les Allemands suffisamment au sérieux pour leur proposer des politiques raisonnables que beaucoup souhaitent approuver. Et puis il réussit aux élections ; le genre de chose que son patron à Kiev évite.

L’abus de mot de Makeev « solidarité » est tout aussi malhonnête : comme d’autres faucons obsédés par l’OTAN et partisans de la guerre par procuration, il laisse entendre que se tenir aux côtés de l’Ukraine signifie se tenir aux côtés de l’Occident et de son client, le régime de Zelensky, alors qu’ils utilisent le pays et le peuple pour tenter de renverser la Russie. comme une grande puissance futile, géopolitiquement égoïste et même contre-productive. La véritable solidarité, cependant, est quelque chose de complètement différent, à savoir une ferme « Non » à la dévastation de l’Ukraine – ou de tout autre pays – pour des politiques aussi perverses et une insistance sur la recherche de solutions négociées. Tout comme le suggère le BSW.

Mais Makeev, dans sa colère, n’avait pas encore fini. En canalisant le sénateur Joe McCarthy, il a également ridiculisé le BSW en le qualifiant de « alliance des idéologues léninistes » ce qui, pour quiconque est familier avec la composition, le programme et les déclarations réelles du parti, est une déclaration tout simplement ridicule, trahissant soit une profonde ignorance, soit le genre de sectarisme provincial qui confond tout le monde à la gauche, disons, de Donald Trump, avec une réincarnation de Joseph Staline.

Makeev a également accusé le BSW de «instrumentaliser la guerre génocidaire de la Russie contre» Ukraine. C’est une pure absurdité, car même s’il y a une guerre, elle est définitivement pas génocidaire. Si le porte-parole du régime Zelensky souhaite voir une guerre génocidaire, il devrait s’intéresser à la conduite d’Israël. Comment exactement le BSW est censé « instrumentaliser » le conflit en Ukraine est également difficile à imaginer.

Ce que Makeev semble vouloir dire, c’est que le parti fait preuve d’une témérité sans précédent pour donner la priorité à la paix. Une paix qui profiterait avant tout à l’Ukraine et aux Ukrainiens. S’il souhaite voir une véritable instrumentalisation de la guerre, il devrait se tourner vers les utilisateurs occidentaux de l’Ukraine et vers le régime de Zelensky qui leur vend son pays. Mais il ne peut évidemment pas le faire, car il reste quasiment impossible de faire voir une chose à un homme quand sa carrière dépend de fermer les yeux.















En fait, chaque déclaration faite par Makeev à ce sujet Arrière L’entretien était soit manifestement trompeur, soit conceptuellement pervers. Tous ne peuvent pas être abordés ici, mais l’un d’entre eux mérite une attention particulière. Makeev a insisté sur le fait que « La voix de l’Europe centrale et orientale doit enfin être réellement entendue. » Ce qu’il pense, bien entendu, n’est pas la voix de la Russie, même si ce pays est élémentaire par rapport à l’Europe de l’Est – et, en l’occurrence, à l’Europe. Pour l’homme de Zelensky à Berlin, les voix qui doivent être entendues sont les siennes, et en général celles du régime ukrainien de Zelensky ainsi que des pays d’Europe de l’Est membres de l’OTAN et de l’UE qui se sont donné pour mission d’entraîner le reste de l’Occident dans une confrontation incessante, si pas la guerre, contre la Russie.

Ce qui est étrange ici, c’est que, depuis des années déjà, nous avoir été obligé d’entendre docilement juste ces voix, en particulier celles de l’Ukraine, de la Pologne et des pays baltes (y compris la jubilation ouverte de la Pologne face au bombardement de ses infrastructures vitales en Allemagne, par exemple) au point d’en avoir physiquement marre d’elles. Encore une fois, si Makeev souhaite voir ce qu’il en est réellement pas étant entendu, il devrait s’imaginer comme un Palestinien. En tant que responsable ukrainien représentant le régime Zelensky, la dernière chose dont il a le droit de se plaindre est le manque d’attention.

Pourtant, au-delà du fouillis de droits, de préjugés et d’ignorance, dans la tête d’un autre ambassadeur incompétent d’Ukraine, il y a ici de sérieux problèmes : d’une part, Makeev s’immisce manifestement et ouvertement, sinon dans les élections, du moins dans leurs résultats. Parce que les coalitions sont le résultat des élections. Par conséquent, s’arroger un étrange droit de dire aux Allemands quelles coalitions ils peuvent ou non conclure est tout aussi mauvais qu’une ingérence électorale. Encore une fois, personne parmi les cercles d’élite allemands ne semble avoir le courage de dire à Makeev de s’occuper de ses affaires ou de se perdre. Mais qu’en est-il alors du « voix » des citoyens et des électeurs allemands ? Qu’en est-il – pour utiliser un terme autrefois apprécié des défenseurs de la guerre par procuration – « agence »? De toute évidence, l’homme de Kiev à Berlin ne remarque aucun problème ou s’en fiche complètement.

En fin de compte, c’est ce type de comportement non professionnel et inacceptable qui portera le plus grand préjudice aux intérêts de l’Ukraine. Makeev et d’autres de son école anti-diplomatie peuvent croire que les Allemands soumis qu’ils rencontrent en politique et dans les médias sont tout ce qu’il y a en Allemagne. Pourtant, ils provoquent des réactions négatives. Tôt ou tard, de plus en plus d’Allemands voudront dire ouvertement aux tyrans du régime Zelensky, qui ont droit et autoritaires, de le calmer ou de porter leurs demandes interminables ailleurs. Et comme Makeev ne peut pas encore réellement contrôler ce qui se passe lors des élections allemandes, cela devrait l’inquiéter. Mais il ne donne pas l’impression d’être un homme prévoyant.