L’Ukraine et la Russie signalent que la guerre ne s’éteindra pas pendant l’hiver

Alors que la guerre russo-ukrainienne se dirige vers l’hiver, on s’attend à ce que les températures glaciales sur le champ de bataille apportent une accalmie au conflit.

Le week-end dernier, un haut responsable du renseignement américain a même déclaré qu’il s’attendait à voir un “tempo réduit” dans les combats et que cela devrait se poursuivre au cours des “mois à venir”, les militaires ukrainiens et russes devant se regrouper et se réapprovisionner, et préparer des contre-offensives au printemps.

Cependant, il ne semble y avoir aucun signe de relâchement – ​​avec des combats extrêmement intenses dans l’est de l’Ukraine, avec la dévastation dans certaines parties de la région rappelant la Première Guerre mondiale – et la Russie et l’Ukraine envoient des signaux de fumée qu’il n’y a pas de temps , et aucun désir, pour une cessation des hostilités.

Le président russe Vladimir Poutine a signalé mercredi qu’il était là pour le long terme, affirmant que le conflit pourrait être un “processus long”, poursuivant les tentatives du Kremlin de suggérer au public russe que la guerre ne sera pas bientôt terminée et que il n’y aura pas de pause pendant l’hiver.

L’Ukraine n’a également montré aucun signe de relâchement, d’autant plus qu’elle tente de s’appuyer sur l’élan qui lui a permis de libérer des morceaux de Kharkiv au nord-est et de Kherson au sud, et concentre désormais ses efforts sur la défense de sa position à Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.