L’Ukraine et la Russie se battent pour une ville passerelle à l’Est

Les combats ont fait rage autour de la ville de Kreminna, dans l’est de l’Ukraine, mardi, alors que les forces ukrainiennes se rapprochaient de la reconquête de cette ville petite mais stratégiquement importante, tandis que les Russes se battaient pour défendre certains de leurs gains les plus durement acquis de la guerre.

Kreminna est une porte d’entrée vers deux villes beaucoup plus grandes à proximité, Sievierodonetsk et Lysychansk, d’importants centres industriels de la région du Donbass qui sont tombés aux mains de la Russie après une campagne estivale exténuante et coûteuse. Le président russe Vladimir V. Poutine a qualifié la conquête et l’annexion du Donbass de cœur de l’effort de guerre.

Depuis qu’elle a enduré une série de retraites humiliantes, l’armée russe a fortifié ses lignes près de Kreminna avec une série de barrières défensives, dans le cadre de ses efforts pour consolider ses positions sur un front déchiqueté qui s’étend sur des centaines de kilomètres. Reprendre la ville et d’autres villes à proximité élargirait l’implantation des Ukrainiens dans la région et leur donnerait le contrôle des routes principales menant à Sievierodonetsk et Lysychansk.

“La situation là-bas est difficile, aiguë”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de Kreminna et d’autres régions de l’est de l’Ukraine, dans son discours nocturne lundi soir. “Les occupants utilisent toutes les ressources dont ils disposent – et ce sont des ressources importantes – pour obtenir au moins une avance.”