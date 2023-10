Les combats dans l’est de l’Ukraine ont été lents – et brutaux. Depuis des mois, ni l’Ukraine ni la Russie n’ont réalisé le genre de progrès qui pourraient permettre à l’une ou l’autre des parties de se rapprocher de la victoire. Au lieu de cela, la guerre, qui a commencé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine début 2022, s’est transformée en une guerre de tranchées, un jeu de kilomètres que personne ne semble gagner.

Le président Biden a déclaré que les États-Unis soutiendraient l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ». Mais le récent chaos au Capitole – avec des Républicains de droite sceptiques quant à une aide militaire américaine accrue à l’Ukraine, évinçant le président de la Chambre, Kevin McCarthy, puis luttant pour s’unir et élire son successeur – n’aurait pas pu inspirer les dirigeants de Kiev. Et la possibilité d’une seconde présidence de Donald Trump pourrait signifier la fin totale de l’aide à l’Ukraine.

Pendant ce temps, le froid va bientôt geler les deux armées en Europe de l’Est. Les opérations à grande échelle ne reprendront probablement pas avant le printemps, lorsque la guerre en sera à sa troisième année.

Lecture recommandée

Des résultats mitigés en contre-offensive

Un membre de la Garde nationale ukrainienne utilise un détecteur de métaux pour vérifier une zone de la région de Kharkiv, près de la frontière russe, en septembre 2022. (Sofiia Gatilova/Reuters)

Il ne reste que peu de semaines de beau temps à l’Ukraine pour progresser contre la Russie le long d’un front de 700 milles de long qui s’étend du nord au sud le long du flanc oriental de la nation occupée. où la Russie a annexé illégalement quatre territoires.

Jusqu’à présent, les progrès ont été exceptionnellement modestes, les troupes russes retranchées s’avérant difficiles à déloger. L’objectif de diviser les lignes défensives russes et d’atteindre la mer d’Azov semble désormais relever du fantasme.

« Je considère la contre-offensive comme un échec, malgré quelques légers gains et succès ciblant les navires russes en mer Noire », a déclaré à Yahoo News Benjamin H. Friedman, directeur politique du groupe de réflexion Defence Priorities. “Ils auraient été mieux servis en restant en défense et en espérant épuiser la volonté russe plutôt que d’épuiser autant de capacités en essayant de percer.”

Mais d’autres soutiennent que les attaques ukrainiennes contre la flotte russe de la mer Noire et ses positions en Crimée ne devraient pas être sous-estimées – même si les gains sur le front oriental ont été en effet modestes.

“Un élément crucial du plan de guerre à long terme de Kiev est de repousser la Russie hors de la péninsule de Crimée et du reste des parties occupées par la Russie du littoral ukrainien”, ont souligné Oz Katerji et Vladislav Davidzon. dans un article récent dans Foreign Policy. Ils ont écrit : « L’Ukraine a remporté une série de victoires surprenantes en Crimée et dans ses environs… avec des impacts majeurs sur la capacité des Russes à opérer sur la péninsule et dans l’ouest de la mer Noire. »

Nouvelle offensive russe

Un obusier de la 55e brigade d’artillerie distincte après avoir tiré sur les troupes russes près de la ville d’Avdiivka, en Ukraine. (Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Plus tôt ce mois-ci, la Russie a lancé sa propre offensive centrée sur le village d’Avdiivka, dans la région de Donetsk, au sud-est de l’Ukraine.

“Cette offensive n’était pas une surprise”, a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’un point de presse à la Maison Blanche. “Nous avons observé cette construction et sommes venus.” Il a déclaré que la Russie « avait subi des pertes importantes » depuis le début de l’offensive il y a environ deux semaines. Le Kremlin s’est généralement montré prêt à accepter de telles pertes, tant en soldats qu’en matériel.

« Nous nous attendons à d’autres attaques russes », a reconnu Kirby. « Il s’agit d’un conflit dynamique, et nous devons nous rappeler que la Russie conserve une certaine capacité offensive et qu’elle pourrait être en mesure de réaliser des gains tactiques dans les mois à venir. »

La Russie produit désormais ses propres drones (les véhicules sans pilote étaient auparavant fournis par l’Iran) et reçoit des livraisons de munitions de la Corée du Nord, tout en continuant à nouer des relations économiques toujours plus approfondies avec la Chine.

Pour compenser ses horribles pertes sur le champ de bataille – pas moins de 120 000 soldats russes ont été tués au combat, selon certaines estimations – la Russie a été conscription forcée Migrants d’Asie centrale, selon l’Institut pour l’étude de la guerre.

Kirby a également déclaré jeudi que la Russie exécutait ses propres soldats – peut-être un bataillon à la fois – pour avoir refusé de se battre. La pratique, qu’il jugeait « barbare » rappelle l’ordre de « pas de retraite » donné par le dictateur soviétique Joseph Staline pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale.

Deux guerres, une cause

Le président Biden prononce un discours le 19 octobre sur le conflit Israël-Hamas, l’aide humanitaire à Gaza et le soutien continu à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie. (Jonathan Ernst/Reuters)

Le conflit entre Israël et le Hamas qui a débuté au début du mois ne facilite pas les choses pour l’Ukraine, qui était déjà confrontée à une « fatigue », que ce soit de la part de pays donateurs comme la Pologne ou des républicains conservateurs du Capitole.

Lorsque Biden a annoncé des demandes de financement pour Israël (14 milliards de dollars) et l’Ukraine (60 milliards de dollars), il a décrit les deux pays – les deux seuls au monde dirigés par des présidents juifs – comme engagés dans des luttes similaires contre des forces violentes et autocratiques.

«Le Hamas et [Russian President Vladimir] Poutine représente des menaces différentes », a déclaré Biden, « mais ils partagent un point commun : ils veulent tous deux annihiler complètement une démocratie voisine. »

Les partisans de l’Ukraine ont salué ce parallèle, d’autant plus que le principal ennemi du pays, la Russie, a également soutenu certaines des forces les plus hostiles à Israël au Moyen-Orient.

« Il est clair que certaines personnes souhaitent tourner la page après l’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie », a déclaré à Yahoo News Uriel Epshtein, directeur exécutif de l’Initiative Renew Democracy.

« C’est profondément préoccupant, surtout parce que ces crises sont liées. Poutine a rencontré le Hamas à de nombreuses reprises ces dernières années, s’est associé à son principal soutien, l’Iran, et espère qu’en semant le chaos ailleurs, il pourra faire oublier l’Ukraine au monde.»

Lecture recommandée