L’Ukraine et la Russie s’accusent d’avoir bombardé l’usine de Zaporizhzhia avant la visite de l’AIEA

L’Ukraine et la Russie ont échangé leur responsabilité pour les nouveaux bombardements de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia samedi, soulignant le danger persistant de combats autour de la centrale alors que le chien de garde atomique des Nations Unies se prépare à visiter le site la semaine prochaine. Les combats ont déclenché une alarme mondiale quant au risque d’accident nucléaire et ont suscité des appels urgents de la part des dirigeants mondiaux pour que des inspecteurs internationaux soient autorisés à accéder à l’installation. La Russie occupe la centrale nucléaire – la plus grande d’Europe – depuis mars, bien que les travailleurs ukrainiens continuent de l’exploiter. Des explosions et des incendies dans la région ces derniers jours ont entraîné la mort de deux travailleurs et ont temporairement coupé l’électricité vers et depuis l’usine, provoquant des pannes de courant massives dans les villages voisins.

Le rétablissement de l’électricité dans la centrale nucléaire ukrainienne ouvre la voie à une visite de l’ONU

Les troupes russes ont ciblé l’installation “à plusieurs reprises” entre vendredi et samedi après-midi, selon l’agence ukrainienne de l’énergie nucléaire dit dans un communiqué Samedi. “En raison des bombardements périodiques, l’infrastructure de la centrale électrique a été endommagée, il existe des risques de fuite d’hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives, et le risque d’incendie est élevé”, a déclaré l’agence.

Des roquettes et des obus d’artillerie russes Grad ont endommagé des maisons, des lignes électriques et un centre éducatif à Nikopol, une ville de l’autre côté de la rivière par rapport à l’usine de Zaporizhzhia, et dans les villages voisins, Valentyn Reznichenko, gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, a déclaré dans un article de Telegram samedi. Les habitants ont déclaré au Post qu’ils étaient sans électricité pendant plusieurs heures.

Moscou, quant à lui, a blâmé les forces de Kyiv pour les attaques contre la centrale nucléaire, alléguant samedi que des obus lancés par l’armée ukrainienne depuis le village de Marhanets ont touché le territoire de la centrale à trois reprises au cours de la veille.

Les forces ukrainiennes ont tiré 17 obus, selon le ministère russe de la Défense allégué — dont quatre ont heurté le toit d’un immeuble abritant du combustible nucléaire et 13 ont explosé à proximité de sites de stockage de combustible nucléaire et de déchets radioactifs solides.

Aucune des affirmations n’a pu être vérifiée de manière indépendante.

Les dirigeants mondiaux et les experts nucléaires craignent que les combats ne compromettent les systèmes de refroidissement de la centrale, provoquant une fusion nucléaire. Les matières radioactives qui s’échappent du site pourraient contaminer les zones voisines et éventuellement traverser les frontières de l’Ukraine, posant une menace silencieuse pour la santé humaine et l’environnement pendant des années.

Ce qu’il faut savoir sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia

Les autorités locales de la région de Zaporizhzhia ont commencé à distribuer des comprimés d’iodure de potassium aux habitants en cas de fuite. Les responsables ont souligné que les gens ne devraient les prendre qu’après un accident nucléaire, et non à titre préventif. Les pilules peuvent aider à empêcher l’iode radioactif d’être absorbé par la thyroïde, réduisant ainsi le risque de développer un cancer de la thyroïde plus tard suite à une exposition à des matières radioactives.

Les niveaux de rayonnement sont restés normaux, ont indiqué les autorités russes et ukrainiennes.

En plus de faire face aux bombardements et à l’effilochage quasi quotidiens des infrastructures, la compagnie nucléaire ukrainienne Energoatom affirme que les travailleurs de la centrale ont également été intimidés, détenus et torturés par les forces russes qui contrôlent l’installation. Samedi, Energoatom a accusé les forces russes d’avoir installé une « chambre de torture » dans l’un des bunkers souterrains de l’usine dans le but d’extirper toute dissidence parmi les travailleurs.

Les nouvelles allégations interviennent quelques jours avant la visite prévue de l’installation par une équipe d’experts nucléaires dirigée par le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que la visite était essentielle pour que l’AIEA puisse informer le monde que la présence des forces russes à la centrale est une “menace imminente pour la sécurité nucléaire”.

Mais les responsables ukrainiens restent inquiets que les forces russes désinfectent l’usine avant la visite et intimident les travailleurs pour qu’ils ne disent pas la vérité sur le comportement russe, ce qui amène l’AIEA à bénir les protocoles de sécurité suivis à l’usine et à légitimer la présence occupante de la Russie.

“Le pire des cas, c’est quand ils viennent et disent qu’il vaut mieux que la station soit sous contrôle russe [and] en général, les protocoles de sécurité nucléaire sont suivis », a déclaré Kuleba dans une interview au ministère des Affaires étrangères. “Cela signifiera que les Russes resteront.”

Les négociations sur la visite s’étoffent entre Grossi, Kuleba et leurs homologues russes. Moscou a insisté pour que les médias russes soient autorisés à couvrir la visite de l’AIEA – une demande que Kuleba a déclaré que l’Ukraine accepterait probablement tant que les médias ukrainiens et internationaux seraient également autorisés à couvrir la visite.

“En principe, nous n’avons rien contre l’autorisation de la couverture médiatique, mais nous devons le faire intelligemment et minimiser les opportunités pour les Russes de transformer cela en un événement de propagande”, a déclaré Kuleba.

Bien que l’usine soit sous contrôle russe, elle est dirigée par environ 1 000 travailleurs ukrainiens, soit moins de 10 % de sa main-d’œuvre habituelle. Certains responsables ukrainiens espèrent que l’AIEA enregistrera les récits d’abus contre les travailleurs de l’usine, mais le président d’Energoatom, Petro Kotin, a déclaré que les travailleurs de l’usine ne divulgueraient probablement pas d’informations critiques à l’égard de la Russie par crainte d’être punis.

“C’est un très grand danger pour eux”, a déclaré Kotin dans une interview.

Un autre point de friction dans les pourparlers sur la visite de l’AIEA a été de savoir comment garantir la sécurité des inspecteurs internationaux lorsqu’ils travaillent dans une zone de guerre active – une question susceptible de prendre une urgence supplémentaire après le dernier bombardement autour de l’usine.

“Nous sommes responsables de la mission et nous devons les protéger d’une éventuelle provocation ou même d’une opération sous fausse bannière mise en scène par les Russes”, a déclaré Kuleba.

L’Ukraine a renouvelé samedi ses appels aux forces russes pour qu’elles se retirent de l’usine. Moscou a déclaré que ses troupes protégeaient l’installation.

La Russie a bloqué l’adoption vendredi soir du document final d’un examen d’une semaine du traité clé de désarmement nucléaire des Nations Unies. Le projet de texte exprimait sa préoccupation face à la prise de contrôle militaire du site de Zaporizhzhia par la Russie.

Le déménagement a porté un coup dur à la efforts des délégués de 151 pays pour consolider le Traité de non-prolifération, l’accord mondial vieux de plus de 50 ans sur la non-prolifération nucléaire. Le traité est révisé lors d’une conférence de l’ONU tous les cinq ans.

Igor Vishnevetsky, directeur adjoint du contrôle des armements et de la non-prolifération au ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré aux responsables réunis que le projet final de la déclaration de ce cycle d’examen n’avait pas atteint «l’équilibre».

“Notre délégation a une objection clé sur certains paragraphes qui sont manifestement de nature politique”, a-t-il déclaré.

Les 36 pages document contenait quatre paragraphes sur l’installation de Zaporizhzhia, exprimant sa « grave inquiétude » face à la perte de contrôle de l’Ukraine et soutenant les efforts de l’AIEA pour inspecter l’usine.

Des responsables de divers pays ont déploré l’incapacité des pays à parvenir à un consensus à une époque de menace nucléaire accrue, certains adressant des mots plus tranchants à Moscou.

“Nous n’avons pas pu parvenir à un document de consensus en raison du choix inexplicable d’un État”, a déclaré Adam Scheinman, le représentant spécial américain pour la non-prolifération nucléaire. écrit sur Twitter Vendredi soir. « Les États-Unis regrettent profondément le refus de la Russie de reconnaître la gravité de la situation en Ukraine. Il est absurde que la Russie ne puisse pas le faire.

Par ailleurs, le Département d’État a confirmé la mort d’un autre Américain en Ukraine.

“Nous sommes en contact avec la famille et fournissons toute l’assistance consulaire possible”, a déclaré un porte-parole du département d’État au Post. “Par respect pour la famille pendant cette période difficile, nous n’avons rien d’autre à ajouter.”

Le responsable a exhorté les citoyens américains à ne pas se rendre en Ukraine à cause de la guerre et “de la mise à l’écart des citoyens américains en Ukraine par les responsables de la sécurité du gouvernement russe”.

Oleg Kozhemyako, le gouverneur de la région extrême-orientale de Primorsky Krai en Russie, a déclaré vendredi dans un article de Telegram que des membres d’une unité militaire de sa région avaient tué l’Américain lors d’une bataille, CBS News a rapporté. Il a déclaré que l’homme avait combattu au nom de l’Ukraine et avait été tué “lors du premier affrontement, littéralement immédiatement après son arrivée sur la ligne de front”.

Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.