La Russie et l’Ukraine affirment avoir échangé des soldats capturés – le premier échange de ce type depuis le crash d’un avion russe qui, selon Moscou, transportait 65 prisonniers de guerre (prisonniers de guerre).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que 207 soldats et civils ukrainiens avaient été rapatriés.

L’armée russe avait affirmé plus tôt que les 65 soldats ukrainiens se trouvaient à bord de l’avion en direction de la zone pour un échange de prisonniers.

Six membres d’équipage russes et trois responsables escortant les prisonniers de guerre se trouvaient également à bord, a indiqué l’armée, ajoutant qu’il n’y avait aucun survivant.

M. Poutine et le ministère de la Défense n’ont fourni aucune preuve pour étayer leurs affirmations.

“Les militaires libérés seront transportés par avion de transport militaire… à Moscou pour y être soignés et réhabilités.

“Toutes les personnes libérées reçoivent l’assistance médicale et psychologique nécessaire”, indique le communiqué, ajoutant que les Émirats arabes unis étaient impliqués dans les négociations.

“Nous nous souvenons de tous les Ukrainiens en captivité. Guerriers et civils. Nous devons tous les ramener”, a-t-il déclaré, remerciant les plus hauts responsables de la sécurité ukrainienne d’avoir rendu possible ce dernier échange.