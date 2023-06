L’Ukraine et la Russie échangent des prisonniers alors que les forces ukrainiennes revendiquent une avancée dans la contre-offensive

La Russie et l’Ukraine ont annoncé simultanément dimanche le retour de près de 100 soldats de chaque camp.

Le ministère russe de la Défense, dans une publication sur l’application de messagerie Telegram, a déclaré que 94 Russes en captivité ukrainienne avaient été libérés après des négociations et seraient emmenés dans un établissement médical pour y être examinés.

Andriy Yermak, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, a déclaré que 95 militaires ukrainiens avaient été renvoyés, dont certains blessés. Parmi eux figuraient des membres de la garde nationale et des gardes-frontières.

Yermak a déclaré que les personnes libérées étaient en action près de la ville de Marioupol, assiégée par la Russie depuis des semaines l’année dernière ; la centrale nucléaire de Tchernobyl, brièvement détenue l’an dernier par les forces russes ; de l’île du Serpent dans la mer Noire ; et de Bakhmut, toujours au centre des combats à l’est.

Près de 100 prisonniers de guerre ukrainiens (POW) posent pour une photo après leur libération, en échange de dizaines de prisonniers de guerre russes détenus par l’Ukraine. (Centre de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre/Handout/Reuters)

L’Ukraine revendique sa première avancée dans la contre-offensive

Les troupes de Kiev ont déclaré dimanche qu’elles avaient repris un village aux forces russes dans le sud-est de l’Ukraine, la première colonie libérée qu’elles revendiquent depuis le lancement d’une contre-attaque cette semaine.

Des soldats ont hissé le drapeau ukrainien sur un bâtiment bombardé dans une vidéo non vérifiée publiée par la 68e brigade Jaeger ukrainienne, qui a identifié la colonie comme étant Blahodatne dans la région de Donetsk.

« Nous voyons les premiers résultats des actions de contre-offensive, des résultats localisés », a déclaré à la télévision Valeryi Shershen, porte-parole du secteur militaire ukrainien « Tavria ».

Il a déclaré que le village se trouvait à la limite des régions de Donetsk et de Zaporizhzia, à quelques kilomètres au sud du village de Velyka Novosilka contrôlé par Kiev.

Le président Volodymyr Zelenskyy a donné samedi son signal le plus fort à ce jour que Kiev a lancé sa contre-attaque tant attendue pour s’emparer des terres à l’est et au sud, confirmant que des « opérations de contre-offensive et défensives » étaient en cours.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu’une poussée militaire ukrainienne était bien engagée, mais qu’elle n’avait jusqu’à présent pas réussi à percer les lignes défensives russes et avait subi de lourdes pertes.

Des soldats ukrainiens se tiennent devant un bâtiment avec un drapeau ukrainien dessus, lors d’une opération qui prétend libérer le premier village au milieu d’une contre-offensive, dans un endroit donné comme Blahodatne, région de Donetsk, Ukraine, dans cette capture d’écran tirée d’une vidéo à distribuer publiée le dimanche. (68e brigade de chasse séparée « Oleksy Dovbusha »/Handout/Reuters)

Les troupes « chasse l’ennemi »

Les responsables de Kiev ont imposé une période stricte de silence opérationnel et ont exhorté les Ukrainiens à ne divulguer aucune information susceptible de compromettre l’opération.

Avec si peu d’informations en provenance de Kiev et peu de rapports indépendants en provenance des lignes de front, il a été presque impossible d’évaluer la situation sur le champ de bataille.

La vidéo de Blahodatne montrait des troupes ukrainiennes à l’intérieur d’un bâtiment fortement endommagé alors que le bruit de l’artillerie grondait au loin.

« Nous expulsons l’ennemi de nos terres natales. C’est le sentiment le plus chaleureux qui soit. L’Ukraine va gagner, l’Ukraine au-dessus de tout », a déclaré un soldat non identifié dans la vidéo sur Facebook.

La Russie a déclaré au moins deux fois cette semaine qu’elle avait repoussé les attaques ukrainiennes à proximité de la colonie voisine de Velyka Novosilka.

Le sud-est occupé est considéré comme une priorité probable pour les forces de Kiev qui pourraient viser à menacer le pont terrestre de la Russie vers la péninsule annexée de Crimée et diviser les forces russes en deux.

Blahodatne se trouve à environ 95 kilomètres au nord-ouest de la ville de Marioupol, qui se trouve sur la mer d’Azov sur le bord sud du pont terrestre. La Russie a capturé la grande ville l’année dernière après l’avoir assiégée et bombardée.

La Russie a construit de vastes fortifications à travers le territoire occupé pour se préparer à une contre-attaque ukrainienne en utilisant des milliers de soldats entraînés et équipés par l’Occident.