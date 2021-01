L’Ukraine et la Hongrie se sont engagées à apaiser les tensions dans la région frontalière de la Transcarpatie.

Les deux pays se sont affrontés sur le droit des Hongrois de souche de la région – qui se trouve dans l’ouest de l’Ukraine – d’utiliser leur langue maternelle.

Une diaspora d’environ 150 000 Hongrois vit en Transcarpatie (Oblast de Zakarpattia), à la frontière entre les deux voisins. Bien que maintenant en Ukraine, il faisait autrefois partie de l’empire austro-hongrois, qui s’est désintégré après la Première Guerre mondiale.

Kiev, qui est impliquée dans un conflit avec des séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine depuis sept ans, craint des scènes similaires en Transcarpatie.

Budapest, quant à elle, a accusé l’Ukraine d’entraver le développement culturel de la région, en préconisant l’enseignement obligatoire en ukrainien dans les écoles secondaires en 2018.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a maintenant proposé de résoudre le différend sur la loi sur l’éducation en créant un groupe de travail.

Des tensions ont également éclaté sur la légalité des membres de la communauté qui ont acquis la double nationalité hongroise.

« Je suis venu avec une grande joie », a déclaré Szijjarto lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba à Kiev.

« Nous pouvons mettre un terme à la détérioration de nos relations et les orienter dans la bonne direction », a ajouté Szijjarto.

Après une période de tension, la Hongrie et l’Ukraine avaient commencé à revenir à des relations normales avant la pandémie de coronavirus.

Mais en octobre dernier, Kiev a accusé Budapest de « s’ingérer dans ses affaires intérieures » après que Szijjarto ait appelé à soutenir les candidats pro-hongrois aux élections locales ukrainiennes.

« Il n’y a aucune raison de prétendre que les Hongrois ukrainiens sont enclins au séparatisme, tout comme il n’y a aucune raison de croire que l’Etat ukrainien veut nuire aux Hongrois de Transcarpathie », a déclaré Kuleba mercredi.

Le ministre des Affaires étrangères « a fermement condamné toute manifestation de manque de respect envers la communauté hongroise d’Ukraine », tout en qualifiant « d’inacceptable toute rhétorique anti-ukrainienne émanant de certains quartiers de Hongrie ».

Au plus fort des tensions, le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban avait menacé d’agir au sein de l’Union européenne et de l’OTAN pour bloquer les liens et entraver leur coopération avec Kiev.

Avant la réunion, Szijjarto avait signalé que les missions diplomatiques hongroises en Ukraine avaient reçu des menaces de violence «effusion de sang» de la part de «patriotes» ukrainiens, sans donner plus de détails.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré qu’elles enquêtaient sur les menaces, qui semblaient provenir de l’extérieur du pays.