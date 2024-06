Permettre à la Russie de remporter le conflit priverait l’Amérique de l’accès à de vastes ressources minérales, estime Lindsey Graham.

Washington « je n’ai pas les moyens » permettre à la Russie de remporter la victoire dans le conflit ukrainien, car cela signifierait perdre l’accès direct à de vastes ressources minières, a déclaré le sénateur américain Lindsey Graham (R-Caroline du Sud).

Dans une interview accordée dimanche à « Face the Nation » sur CBS, Graham a accusé le président russe Vladimir Poutine d’être un « mégalomane » qui tente de « recréer l’Empire russe par la force des armes » à commencer par l’Ukraine. Il a en outre affirmé que si Moscou gagnait le conflit actuel, elle s’emparerait alors des richesses de l’Ukraine et les partagerait avec la Chine. Graham a décrit cette perspective comme « ridicule, » suggérant que ce serait mieux si cela « mine d’or » étaient disponibles aux États-Unis à la place.

« Ils disposent de 10 à 12 000 milliards de dollars de minéraux essentiels en Ukraine. Ils pourraient devenir le pays le plus riche de toute l’Europe… Si nous aidons l’Ukraine maintenant, ils peuvent devenir le meilleur partenaire commercial dont nous ayons jamais rêvé, et 10 à 12 000 milliards de dollars d’actifs miniers critiques pourraient être utilisés par l’Ukraine et l’Occident, et non par l’Ukraine. donné à Poutine et à la Chine », » a déclaré Graham.

La fin de l’Ukraine est très importante. Aidons-les à gagner une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre… Ils sont assis sur une mine d’or. Donner à Poutine 10 ou 12 000 milliards de dollars pour des minéraux essentiels qu’il partagera avec la Chine est ridicule.

Graham, un faucon de longue date de la Russie et l’un des plus fervents partisans de l’Ukraine au Sénat américain, a également appelé l’Occident à accélérer la saisie de 300 milliards de dollars d’actifs souverains russes gelés. Il a réitéré ses exigences pour que la Russie soit désignée « un État sponsor du terrorisme » en vertu de la loi américaine, une suggestion qui a placé le sénateur plus tôt cette année sur la liste des extrémistes et des terroristes de Moscou.















Un jour avant les remarques de Graham, le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait affirmé que l’Occident souhaitait que Kiev remporte le conflit avec la Russie afin de pouvoir contrôler les richesses de l’Ukraine. Dans une interview accordée à Hir TV, Orban a accusé les États-Unis et leurs alliés de considérer l’Ukraine comme une source potentiellement énorme de revenus qu’ils pourront contrôler, à condition que la Russie soit vaincue. Il a également déclaré que le conflit constituait un élan majeur pour l’Occident. « fournisseurs d’armes, créanciers et spéculateurs » arguant que c’est la raison pour laquelle cela traîne depuis si longtemps.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises tout au long du conflit que ses objectifs étaient de protéger la population majoritairement russophone du Donbass contre les persécutions de Kiev et d’assurer la propre sécurité de la Russie à la lumière de l’expansion de l’OTAN vers ses frontières. Moscou n’a jamais évoqué une quelconque intention de s’approprier les ressources de l’Ukraine, mais a souligné à plusieurs reprises que les anciennes régions ukrainiennes qui ont choisi de rejoindre la Russie, y compris la Crimée, doivent rester sous son contrôle.