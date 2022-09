L’Ukraine est un terrain d’essai parfait pour les nouvelles armes américaines – officiel

Le timbre “Prouvé par la guerre en Ukraine” aidera les producteurs à vendre leurs armes, a déclaré le vice-ministre de la Défense de Kiev

Les entreprises de défense américaines devraient envoyer leurs nouvelles armes en Ukraine afin qu’elles puissent être testées lors de combats réels contre les forces russes, a déclaré le vice-ministre de la Défense de Kiev, Vladimir Gavrilov.

Gavrilov a fait cette suggestion lors d’un discours devant des centaines de représentants de l’industrie de la défense américaine et du personnel des acquisitions militaires lors de la Future Force Capabilities Conference and Exhibition à Austin, au Texas, mercredi.

« Si vous avez des idées, ou des projets pilotes à tester avant la fabrication en série, vous pouvez nous les envoyer et nous vous expliquerons comment faire. Et à la fin, vous obtiendrez le timbre, prouvé par la guerre en Ukraine. Vous le vendrez facilement », a-t-il dit, cité par le Military Times.

Selon le vice-ministre de la Défense, les startups, y compris celles impliquées dans les équipements anti-drones et anti-brouillage, ont déjà apporté de nouvelles technologies sur le champ de bataille ukrainien.



Lire la suite La Russie va commencer une mobilisation partielle – Poutine

“Et ils reviennent avec un produit qui est maintenant compétitif sur le marché parce qu’il a été testé dans une zone de combat”, a déclaré Gavrilov, sans révéler les entreprises qui ont travaillé avec l’Ukraine à ce titre.

Ses commentaires ont été faits le jour où le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle, qui, selon lui, est nécessaire parce que la Russie se bat “toute la machine militaire occidentale” en Ukraine. Le ministre de la Défense, Sergey Shoigu, a déclaré plus tard qu’environ 300 000 réservistes devraient être appelés.

Compte tenu de ce changement de tactique de la Russie, Kiev aura besoin de plus de technologies de contre-drone et de guerre électronique, de véhicules blindés et d’armes antichars et de tir de précision à longue portée, a déclaré Gavrilov.

L’Ukraine dépend désormais presque entièrement des armes fournies par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’UE et d’autres pays, selon Choïgou, car la plupart du matériel de fabrication soviétique dont elle disposait avant le début des combats fin février a été détruit par les forces russes.

LIRE LA SUITE: Les États-Unis sont “au bord du gouffre” d’être une partie au conflit ukrainien – Lavrov

Moscou a longtemps critiqué l’Occident pour avoir livré des armes à Kiev, affirmant que cela ne faisait que prolonger les combats et augmentait le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN. “Les États-Unis, en fait, sont sur le point de devenir une partie au conflit” en raison de sa politique, a mis en garde mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.