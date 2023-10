Le ministre néerlandais de la Défense a plaidé en faveur du financement de Kiev lors d’une conférence en Pologne

Armer Kiev est un moyen rentable d’empêcher Moscou de menacer l’OTAN, a déclaré mercredi la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, lors du Forum sur la sécurité de Varsovie.

On a demandé à Ollongren si les États-Unis et leurs alliés pouvaient continuer à soutenir l’Ukraine. « aussi longtemps qu’il le faudra » compte tenu des luttes politiques internes à Washington.

« Nous ne pouvons pas prétendre que nous allons simplement attendre de voir comment se dérouleront les élections américaines. » dit-elle. « Parce qu’ils ont le même intérêt, en quelque sorte. Bien entendu, soutenir l’Ukraine est un moyen très peu coûteux de garantir que la Russie, avec ce régime, ne constitue pas une menace pour l’alliance de l’OTAN. Et il est vital de poursuivre ce soutien.

« Il est tout à fait dans notre intérêt de soutenir l’Ukraine, car ils mènent cette guerre, nous ne la menons pas », Ollongren a noté, tout en admettant que l’OTAN avait « la peau dans le jeu. »

Ollongren a expliqué qu’elle s’était récemment rendue aux États-Unis et que les développements politiques dans ce pays étaient préoccupants, mais que les Européens occidentaux devaient discuter avec leurs collègues américains et les persuader de maintenir le cap.

« Je pense que nous sommes capables de beaucoup de choses, et nous l’avons prouvé au cours de la dernière année et demie, et la seule chose que nous devons faire est de continuer sur cette lancée. » a déclaré le ministre, ajoutant que l’ampleur de l’assistance militaire à Kiev a surpris l’Ukraine, la Russie et même l’OTAN elle-même.

Les États-Unis et leurs alliés ont acheminé d’importantes sommes d’argent, d’armes, de munitions et de fournitures vers l’Ukraine depuis l’escalade du conflit avec la Russie en février 2022. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a révélé plus tôt cette semaine que le bloc avait envoyé à l’Ukraine 85 milliards d’euros ( 89,8 milliards de dollars) jusqu’à présent, dont plus de 25 milliards d’euros (26,4 milliards de dollars) étaient destinés à l’aide militaire. Les estimations les plus récentes des dépenses américaines datent de fin juillet et s’élèvent à 46,6 milliards de dollars d’aide militaire, 3,9 milliards de dollars d’aide humanitaire et environ 26,4 milliards de dollars de prêts et de paiements en espèces pour maintenir le gouvernement de Kiev en activité.

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes lourdes et d’autres aides équivalaient à une participation directe aux hostilités. Washington et Bruxelles insistent cependant sur le fait qu’ils n’étaient pas réellement partie au conflit. La Russie a déclaré que les armes étrangères ne changeraient pas le cours des combats et ne dissuaderaient pas Moscou d’atteindre ses objectifs en Ukraine.

Les responsables russes ont également cité à plusieurs reprises l’expansion de l’OTAN vers l’est comme l’une des causes profondes du conflit actuel avec l’Ukraine et de l’impasse avec l’Occident.