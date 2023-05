L’Ukraine est probablement à l’origine de l’attaque de drones du Kremlin, selon des responsables américains (rapport)

Une attaque de drones contre le Kremlin au début du mois a très probablement été orchestrée par l’Ukraine, qui a mené une série d’attaques contre des cibles russes, ont déclaré des responsables américains.

La Russie a affirmé que les forces ukrainiennes avaient tenté de tuer le président Vladimir Poutine lors de l’attentat raté du 3 mai.

Deux drones ont été utilisés dans la « tentative d’assassinat » à la résidence du président dans l’enceinte du Kremlin, mais ont été désactivés par les systèmes de défense russes, a déclaré la Russie.

LA RUSSIE REVENDIQUE POUTINE CIBLÉE DANS UNE TENTATIVE D’ASSASSINAT PAR DRONE, ALORS QUE DES VIDÉOS CIRCULENT EN LIGNE

Un drone a provoqué un incendie et le deuxième drone a explosé. Ils causent peu de dégâts et personne n’a été blessé.

Les agences de renseignement américaines ne savent pas quelle unité a mené l’attaque, et il n’était pas clair si le président ukrainien Volodymyr Zelensky d’Ukraine ou ses hauts responsables étaient au courant de l’opération, a rapporté le New York Times.

L’attaque a donné aux États-Unis une pause pour s’inquiéter. L’administration Biden a fourni aux forces ukrainiennes des milliards de dollars d’aide militaire, mais craint que la Russie puisse blâmer les États-Unis et riposter en étendant sa guerre au-delà des frontières de l’Ukraine.

Les États-Unis ont intercepté des communications ukrainiennes dans lesquelles des responsables ont déclaré qu’ils pensaient que leur pays était responsable de l’opération sans la supervision de hauts responsables, y compris Zelensky ou ses principaux adjoints.

L’opération a très probablement été menée par l’une des unités militaires ou de renseignement spéciales de l’Ukraine, selon des responsables américains, a rapporté le Times.

« Nous n’avons pas attaqué Poutine », a déclaré Zelensky après l’attaque.

Il a ajouté que l’Ukraine combat à l’intérieur de ses frontières et garde ses armes pour se défendre et non pour attaquer Moscou.

Les experts du renseignement, cependant, ne sont pas d’accord pour dire que l’Ukraine est capable de mener une telle attaque et pensent qu’il aurait pu s’agir d’une opération russe sous fausse bannière visant à donner à la Russie une raison d’intensifier le conflit au-delà de l’Ukraine.

« Je maintiens mon évaluation selon laquelle l’attaque par drone – tout comme l’opération de sabotage industriel visant le gazoduc russe Nord Stream – était une opération sous fausse bannière orchestrée par le régime de Poutine. L’Ukraine à elle seule, sans aide extérieure, est incapable de monter une telle opération », a déclaré l’ancien ministre de la Défense. L’officier de l’agence de renseignement Rebekah Koffler a déclaré à Fox News Digital.

Pendant ce temps, l’administration Biden a mis en garde l’Ukraine contre la conduite d’attaques à l’intérieur de la Russie par crainte que Moscou puisse aggraver le conflit et que les attaques elles-mêmes n’aient pas été très efficaces, malgré la capacité de Kiev à pénétrer profondément à l’intérieur de la Russie.

Les responsables américains ont également nié publiquement soutenir l’utilisation d’équipements militaires américains pour des attaques au-delà de l’Ukraine.

Mykhailo Podolyak, conseiller du bureau du président ukrainien, avait précédemment rejeté l’incident du drone comme un faux drapeau destiné à justifier des représailles.

« La Russie prépare clairement une attaque terroriste à grande échelle. C’est pourquoi elle arrête d’abord un grand groupe prétendument subversif en Crimée. Et puis elle fait la démonstration de ‘drones au-dessus du Kremlin' », a écrit Podolyak sur les réseaux sociaux.