L’Ukraine est prête à lancer une contre-offensive tant attendue, selon Zelenskyy

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé que ses forces se tenaient prêtes à lancer leur contre-offensive promise depuis longtemps pour récupérer le territoire occupé par la Russie.

« Nous croyons fermement que nous réussirons », a déclaré Zelenskyy au Wall Street Journal. « Je ne sais pas combien de temps cela prendra. »

« Pour être honnête, cela peut aller de différentes manières, complètement différentes », a-t-il déclaré. « Mais nous allons le faire, et nous sommes prêts. »

Les responsables militaires russes ont discuté de la possibilité d’une offensive ukrainienne majeure au printemps. Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, avait précédemment affirmé que l’offensive avait commencé à Bakhmut début mai, mais une telle action à ce moment-là n’a pas réussi à sécuriser la ville, que la Russie a sécurisée à la fin du mois.

À peu près au même moment, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a exigé que les entreprises publiques doublent leur production de missiles en vue de la contre-offensive de l’Ukraine, déclarant : « À l’heure actuelle, il est nécessaire de doubler la production d’armes de haute précision dans les plus brefs délais.

Zelenskyy a cependant précisé que la contre-offensive ne fait que commencer. Il a lancé un autre plaidoyer pour davantage d’armes fournies par l’Occident, insistant sur le fait que même si l’Ukraine est prête à bouger, les responsables « aimeraient avoir certaines choses, mais nous ne pouvons pas attendre des mois ».

Le temps sec dans l’est et le sud de l’Ukraine a créé des conditions que Zelenskyy et son commandement militaire attendaient depuis longtemps pour commencer l’opération. L’Ukraine a intensifié ses frappes sur les dépôts d’approvisionnement et les routes logistiques russes ces dernières semaines en prévision d’une action plus importante.

Les États-Unis et d’autres alliés occidentaux ont investi des ressources importantes – temps, argent, armes – pour préparer l’Ukraine à l’opération, qui a le potentiel de façonner l’issue de la guerre.

Des entraîneurs militaires britanniques ont soumis des milliers de recrues ukrainiennes à un programme exténuant de 35 jours pour les aider à se mettre au courant en prévision de la contre-offensive. Les programmes et les financements de neuf pays visent globalement à former 20 000 soldats pour un déploiement d’ici la fin de l’année.

Zelenskyy a insisté sur le fait que la supériorité aérienne de la Russie garantirait qu’un « grand nombre » de ses soldats mourraient dans la contre-offensive s’ils ne recevaient pas les contre-mesures nécessaires.

Son malaise face à la préparation totale de l’Ukraine pour l’opération l’a empêché de louer ses alliés en disant: « Ne comparons pas qui devrait être reconnaissant à qui. » Il a souligné la nécessité pour l’Ukraine de réussir, car la victoire russe donnera à « cette bête » un « goût » de conquête qu’elle continuera d’essayer de nourrir.

« Il n’y a pas de place pour la faiblesse », a-t-il déclaré.

Le Journal a rapporté que les alliés occidentaux ne croient pas que l’offensive à elle seule puisse mettre fin à la guerre, mais que le succès de l’Ukraine pourrait démontrer au président russe Vladimir Poutine que son plan de creuser et d’attendre que le soutien de l’Ukraine s’estompe ne fonctionnera pas à long terme. .

Mais Zelenskyy reste méfiant et conscient que le soutien n’est pas garanti, en fonction de la façon dont certaines élections se dérouleront : le mois dernier, l’ancien président Donald Trump a refusé de dire s’il continuerait à soutenir l’Ukraine, mais préférerait plutôt mettre fin à la guerre « dans les 24 heures » et a affirmé: « Il y a une négociation très facile à avoir. »

« Dans une situation comme celle-ci, quand il y a du soutien, vous avez peur des changements », a déclaré Zelenskyy. « Et pour être honnête, lorsque vous mentionnez un changement d’administration, je ressens la même chose que n’importe qui d’autre : vous voulez des changements pour le mieux, mais cela peut aussi être l’inverse. »

Alex Hogan et James Levinson de Fox News, Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.