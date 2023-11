L’Ukraine est prête à entamer le processus d’adhésion à l’Union européenne, selon la Commission

CNN

—



Les ambitions de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne ont reçu un élan important mercredi lorsque l’organe exécutif du bloc a déclaré que des négociations détaillées devraient commencer l’année prochaine.

La Commission européenne a déclaré dans un rapport que les soi-disant négociations d’adhésion devraient enfin commencer, près de 18 mois après que le bloc a accepté l’Ukraine comme État candidat. Le même rapport recommande que le processus commence également avec la Moldavie, pays limitrophe de l’Ukraine.

Mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : « Aujourd’hui est un jour historique, car la Commission recommande aujourd’hui au Conseil d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Ukraine et avec la Moldavie. »

Von der Leyen s’exprimait le jour même où la Commission publiait un rapport suggérant aux États membres de l’UE que les négociations d’adhésion devraient enfin commencer, près de 18 mois après que le bloc a accepté l’Ukraine comme État candidat. Le même rapport suggère que les négociations d’adhésion avec la Moldavie devraient également commencer.

L’Ukraine ambitionne de rejoindre l’UE depuis plus d’une décennie. Fin 2013, la décision du président de l’époque, Viktor Ianoukovitch, de annuler un accord commercial avec l’Union européenne et se tourner vers la Russie a déclenché des manifestations de rue et son éventuelle éviction, suivies en mars 2014 par l’annexion illégale de la Crimée par la Russie. L’objectif de rejoindre le bloc – aux côtés de l’OTAN – fait officiellement partie de la constitution ukrainienne depuis 2019.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a demandé à adhérer à l’UE en février 2022, peu avant l’invasion de son pays par la Russie, a salué l’annonce de mercredi.

« Aujourd’hui, l’histoire de l’Ukraine et de l’Europe entière a franchi une bonne étape : la Commission européenne a recommandé d’entamer des négociations d’adhésion avec l’Ukraine. Malgré toutes les difficultés, nous avançons », a-t-il déclaré.

« Les Ukrainiens ont toujours fait et font toujours partie de notre famille européenne commune. Notre pays doit faire partie de l’Union européenne. Les Ukrainiens le méritent à la fois pour leur défense des valeurs européennes et pour le fait que même en temps de guerre à grande échelle, nous tenons parole et développons les institutions de l’État », a-t-il déclaré, ajoutant que « toutes les décisions nécessaires sont en cours d’adoption ».

Même si la décision d’ouvrir des négociations avec l’Ukraine constitue une étape importante sur la voie de Zelensky vers l’adhésion à l’UE, les pourparlers ne commenceront pas tant qu’un ensemble de conditions ne seront pas remplies. L’Ukraine étant actuellement en guerre, il n’est pas clair et peu probable que ces conditions soient réunies dans un avenir proche.

Et bien que l’Ukraine ait accueilli favorablement la suggestion de Bruxelles d’ouvrir les négociations et espère pleinement que les 27 États membres de l’UE se mettront d’accord et adopteront cette position plus tard cette année, la recommandation s’accompagne de certaines réserves qui seront difficiles à avaler pour Kiev à ce moment précis, en particulier autour de la question de la lutte contre la corruption.

La Commission européenne a déclaré dans un communiqué : « Le gouvernement et le Parlement ukrainiens ont démontré leur détermination à réaliser des progrès substantiels dans la réalisation des sept étapes » requises pour l’ouverture des négociations.

Un haut diplomate européen a expliqué que même si les États membres ont pris « la décision politique d’ouvrir des négociations, les négociations proprement dites ne commenceront que lorsque les conditions seront pleinement remplies » – ce qui, à ce stade, pourrait encore prendre des années.

Plus important encore, les responsables ukrainiens se sont récemment inquiétés du fait que l’attention s’est déplacée de l’Ukraine vers le Moyen-Orient depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre et la réponse militaire du gouvernement israélien à Gaza.

Un conseiller principal de Zelensky a déclaré à CNN : « Les attaques terroristes en Israël ne sont qu’une autre guerre, juste une autre crise, détournant l’attention du public aux États-Unis et, dans une certaine mesure, en Europe. En ce qui concerne le conflit, il est dans l’intérêt de la Russie qu’un autre front s’ouvre. Toute autre crise internationale signifie que des ressources nous sont retirées. C’est une bonne chose pour le nouvel axe composé de la Russie, de l’Iran et de la Corée du Nord.»

Sergueï Supinsky/AFP/Getty Images La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, serre la main du président ukrainien Volodymyr Zelensky, à l’issue d’une conférence de presse conjointe à Kiev le 9 mai 2023.

La détermination occidentale à soutenir l’Ukraine est restée remarquablement solide depuis que la Russie a lancé son attaque à grande échelle non provoquée en février 2022. Du soutien financier et militaire au soutien ouvert à l’adhésion de l’Ukraine aux institutions occidentales comme l’UE et l’OTAN, de nombreux responsables européens ont exprimé en privé leur soutien à l’Ukraine. Je suis surpris de constater combien de temps l’Europe est non seulement restée concentrée, mais aussi ne s’est pas déchirée.

Certains membres de l’alliance occidentale sont traditionnellement moins bellicistes que d’autres à l’égard de la Russie. Ce mélange d’opinions devient plus compliqué dans tout forum où l’UE et l’OTAN se chevauchent.

L’histoire de l’OTAN est peut-être imprégnée des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et des divisions de la Guerre froide qui ont suivi entre l’Est et l’Ouest, mais certains membres ont une vision plus sympathique de la Russie d’aujourd’hui : notamment la Turquie et la Hongrie.

L’Union européenne, pour sa part, a non seulement une diversité de points de vue et de relations diplomatiques à l’égard de la Russie, mais elle compte également un certain nombre de pays officiellement neutres sur le plan militaire. L’équilibre a changé avec La Finlande rejoint l’OTAN cette année et la Suède le fera probablement très prochainement, mais l’Irlande et l’Autriche conserveront leur position officielle de neutralité même en 2023.

Malgré tout cela, l’Ukraine a bénéficié de ce que le diplomate européen a décrit comme « toute notre attention » pendant près de deux ans.

Certains à Bruxelles sont surpris – voire un peu en colère – d’apprendre que les responsables de Kiev s’inquiètent de ce qu’on appelle La fatigue ukrainienne. “Je ne pense tout simplement pas que l’attention change, bien au contraire”, a déclaré un responsable de la commission à CNN. “Nous avons proposé une aide de 50 milliards (d’euros) à l’Ukraine dans les années à venir.”

Certains responsables européens, également basés à Bruxelles, s’étonnent à l’inverse que certains hauts échelons des institutions européennes soient si dédaigneux des préoccupations de l’Ukraine. « Il est vrai que, dans une certaine mesure, l’attention a changé. Il suffit de regarder les médias. Elle se concentre uniquement sur Israël », explique un diplomate de l’OTAN.

Certains États d’Europe de l’Est, en particulier, partagent le point de vue ukrainien selon lequel un changement d’orientation vers le Moyen-Orient fait le jeu de la Russie.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, qui prévoit de se rendre à Washington pour rappeler aux États-Unis l’importance de ce moment, a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Nous sommes dangereusement sur le point de rater l’occasion de mettre fin à des siècles d’agression impériale du Kremlin et de sécuriser l’avenir de plusieurs continents. Nos enfants nous maudiront dans les tranchées que nous creusons pour eux.

Le signal donné par l’UE selon lequel elle est politiquement prête à ouvrir officiellement les négociations d’adhésion constitue une étape importante que l’Ukraine a franchie. Ce n’est cependant qu’un parmi tant d’autres sur le long chemin vers l’adhésion à l’UE. Ce processus pourrait prendre jusqu’à une décennie et personne ne peut dire avec certitude quelle sera la situation politique de l’Ukraine ou du reste de l’Europe à ce stade.