L’Ukraine est plongée dans l’obscurité alors que la Russie lance 100 MISSILES dans un blitz malade pendant que Poutine fait rage au G20

L’UKRAINE a été plongée dans l’obscurité après que Poutine a lancé 100 missiles en représailles à un discours accablant au sommet du G20 qui a critiqué la Russie.

Au moins une personne a été confirmée morte lorsque son corps a été traîné hors d’un immeuble résidentiel détruit à Kyiv, a confirmé le maire de la ville, Vitali Klitschko.

L’Ukraine affirme avoir abattu 70 des 100 missiles russes 1 crédit

Les roquettes de Moscou ont touché deux immeubles résidentiels, tuant une personne Crédit : Reuters

On pense que l’attaque d’aujourd’hui est en représailles à la prise de Kherson et au sommet du G20 Crédit : Alamy

Des missiles ont plu à travers l’Ukraine en représailles à la capture de Kherson et pour tenter de condamner l’invasion barbare de la Russie lors du G20 de cette année à Bali, en Indonésie.

Les forces de Poutine ont frappé 15 centrales électriques et d’autres infrastructures civiles essentielles, forçant des fermetures à travers le pays et plongeant des parties de la capitale dans l’obscurité.

L’Ukraine affirme avoir abattu 70 des 100 missiles lancés mardi.

Des images poignantes montrent un immeuble résidentiel en flammes après avoir été frappé par l’une des roquettes de Poutine.

Selon des responsables, au moins deux immeubles résidentiels ont été touchés lors de la grève du 14 novembre.

“Il y a une attaque contre la capitale. Selon des informations préliminaires, deux immeubles résidentiels ont été touchés dans le district de Petchersk”, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

“Plusieurs missiles ont été abattus au-dessus de Kyiv par des systèmes de défense aérienne. Des médecins et des sauveteurs sont sur les lieux des frappes.”

Quelques instants plus tard, il a confirmé plus de missiles dans un bâtiment à plusieurs étages.

Le conseiller présidentiel ukrainien Andriy Yermak a affirmé que l’attaque était une réponse au président Zelensky s’adressant au G20 appelant les membres à aider à arrêter les actions de la Russie.

“Est-ce que quelqu’un pense sérieusement que le Kremlin veut vraiment la paix ? Il veut l’obéissance. Mais en fin de compte, les terroristes perdent toujours”, a déclaré Yermak.

Environ un tiers du réseau électrique ukrainien a été détruit par des semaines de bombardements ciblés, provoquant des pannes d’électricité et un manque de chauffage.

Le bombardement éhonté a laissé la moitié de Kyiv et la ville de Jytomyr sans électricité.

Des frappes ont été enregistrées à Lviv et Rivne à l’ouest, à Kharkiv au nord-est, à Kryvyi Rih, Poltava et Zaporizhzhia au centre et à Odessa au sud.

Cela survient alors que le président Zelensky a déclaré aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 de cette année qu’ils devaient intensifier leurs actions pour mettre fin aux attaques de la Russie contre l’Ukraine.

Il a déclaré qu’ils pourraient “sauver des milliers de vies” en exhortant Moscou à se retirer des territoires occupés.

“Je suis convaincu que le moment est venu où la guerre destructrice russe doit et peut être arrêtée.”

Dans un discours bizarre lors de la réunion, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l’Occident de mener une “guerre hybride” en Ukraine et a accusé Kyiv de “prolonger” le conflit sans mentionner l’implication de Moscou.

Cela vient au milieu d’un rapport selon lequel une invasion russe était “plus probable que jamais”.

Des documents divulgués à la bombe montrent que les hauts gradés de l’armée allemande exhortent le pays à se préparer à une guerre imminente avec la Russie, au milieu des craintes que la guerre en Ukraine ne dégénère en un conflit mondial avec l’OTAN.

Des missiles ont touché 15 centrales électriques, plongeant une grande partie du pays dans l’obscurité Crédit : Twitter/@KyivIndependent

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants du G20 à pousser la Russie à mettre fin à la guerre Crédit : AFP

Dans des documents confidentiels divulgués à la publication allemande Der Spiegel, l’un des principaux généraux du pays, Eberhard Zorn, a ordonné à l’armée du pays de se mettre sur le pied de guerre face aux menaces “existentielles”.

Le document d’orientation de 68 pages produit fin septembre s’intitule “Directives opérationnelles pour les forces armées”.

Dans ce document, le général Zorn a appelé à la refonte complète de l’armée allemande et à se préparer à la guerre.

“Les attaques contre l’Allemagne peuvent potentiellement se produire sans avertissement et avec de grands dégâts, voire existentiels”, a-t-il écrit.

Les forces armées allemandes, connues sous le nom de Bundeswehr, comptent 183 638 membres actifs en février de cette année et 949 000 réservistes.

Cela se compare à l’armée russe, qui compterait environ un million de soldats actifs et jusqu’à deux millions de réservistes.