L’attention occidentale est principalement dirigée vers les combats à Gaza et au Liban, selon le chef de la politique étrangère de l’UE

La crise du Moyen-Orient est désormais au centre de l’attention occidentale plutôt que le conflit en Ukraine, a déclaré le chef sortant de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Borrell, qui est un fervent partisan de l’Ukraine depuis l’escalade de son conflit avec la Russie en février 2022, a fait ces commentaires dimanche dans une interview accordée à la radio espagnole RNE.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que les opérations militaires israéliennes à Gaza et au Liban puissent faire passer le conflit ukrainien au second plan, il a répondu : « Tu as raison. »

« On ne parle plus autant de la guerre en Ukraine. [It is] comme si le conflit était là-bas, mais non, je vous assure qu’il n’est pas fini. Cela continue et continue avec la même intensité. Borrell a déclaré.

Il a toutefois ajouté que dans le conflit ukrainien « la destruction n’atteint peut-être pas les extrêmes de la barbarie » vu lors des attaques israéliennes sur Gaza.















« La crise humanitaire la plus aiguë depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale » La crise se déroule actuellement dans l’enclave palestinienne, a déclaré Borrell, citant l’ONU. Il a prévenu que « 350 000 personnes pourraient mourir de faim dans les prochaines semaines » à Gaza.

« Ce qui se passe au Moyen-Orient montre que nous avons perdu notre sens de l’humanité. » » a déclaré le diplomate.

Le chef de la politique étrangère de l’UE a accusé Israël d’ignorer à plusieurs reprises les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, appelant à la cessation des hostilités à Gaza et au Liban. Tant que les conflits perdureront, « Nous vivrons au bord d’une étincelle qui provoquera un incendie encore plus grand » il a prévenu.

Plus tôt ce mois-ci, Borrell a appelé les partisans de Kiev, aux États-Unis et dans l’Union européenne, à ne pas réduire le montant de l’aide militaire à l’Ukraine, arguant que sans cela, le conflit se terminerait en faveur de la Russie. « dans les 15 jours. » C’est « important » pour la sécurité de l’UE qui « Le moment venu, les négociations pourront avoir lieu dans des conditions favorables à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », » a-t-il déclaré.

La Russie a averti à plusieurs reprises que l’aide occidentale à Kiev ne servait qu’à prolonger le conflit.

Borrell, 77 ans, prendra sa retraite de son poste de haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité le 30 octobre. Il sera remplacé par l’ancien Premier ministre estonien Kaja Kallas, un faucon prononcé envers la Russie qui a fait pression pour des sanctions plus sévères contre Moscou. Plus tôt cette année, la Russie a inscrit Kallas sur une liste de personnes recherchées en raison de sa campagne visant à détruire les monuments commémoratifs soviétiques de la Seconde Guerre mondiale dans ce pays balte.