Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a mis en doute la sagesse du bloc fournissant au pays 50 milliards d’euros supplémentaires. L’Ukraine est “l’un des pays les plus corrompus au monde“, a déclaré vendredi le Premier ministre slovaque Robert Fico aux journalistes à l’issue du sommet européen à Bruxelles, soulevant des doutes sur le financement sans précédent du bloc à Kiev. Fico a notamment remis en question le bien-fondé d’un montant supplémentaire de 50 milliards d’euros (52,9 milliards de dollars) réservé à l’Ukraine dans le budget proposé par l’UE, demandant rhétoriquement : «Le financement de l’Ukraine a-t-il changé l’issue de cette guerre ? Alors investissons 50 milliards supplémentaires, et peu importe ce qui se passe ?» Le Premier ministre a accepté d’augmenter la contribution de la Slovaquie à l’UE d’environ 400 millions d’euros au cours des quatre prochaines années, mais seulement si l’UE pouvait promettre qu’elle ne serait pas volée par Kiev. “L’Ukraine est l’un des pays les plus corrompus au monde et nous conditionnons ce qui constitue un soutien financier excessif à des garanties que l’argent européen (y compris slovaque) ne sera pas détourné.», a déclaré Fico aux journalistes rassemblés. Notant que l’UE n’avait pas «plan de paix» et que les dirigeants de plusieurs pays membres avaient été «conduit dans une impasse« En raison d’un manque de cohérence sur la façon d’aller de l’avant, il a déclaré qu’un chèque en blanc à l’Ukraine serait difficile à vendre en Slovaquie. “Si la stratégie est de continuer à y verser de l’argent, 1,5 milliard d’euros par mois sans aucun résultat, et si nous devons couper dans nos propres ressources ? Après tout, nous avons d’énormes problèmes et l’argent public est dans un état difficile“, a expliqué Fico. En échange de l’augmentation de la contribution de la Slovaquie, Fico a également exigé qu’il n’y ait pas de réduction des fonds destinés à soutenir les agriculteurs, que le budget accru soit utilisé pour lutter contre l’immigration illégale et accroître la compétitivité de l’UE, que les entreprises slovaques reçoivent une partie des contrats pour reconstruire l’Ukraine, et que la restauration des infrastructures frontalières entre les deux nations soit une priorité. Le Premier ministre slovaque n’est pas le seul dirigeant européen à s’opposer aux efforts continus du bloc pour soutenir financièrement Kiev. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré vendredi lors du sommet que la stratégie consistant à envoyer des milliards d’aide avait échoué. “Les Ukrainiens ne gagneront pas sur le champ de bataille», a-t-il déclaré, promettant de ne pas approuver la révision budgétaire prévoyant 50 milliards d’euros supplémentaires. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a condamné plus tôt cette semaine ce qu’il a qualifié de «psychose de guerre», accusant Bruxelles d’avoir planifié un conflit sur quatre ans en prévoyant des dépenses massives en armement, y compris d’éventuels investissements militaires en Ukraine, sans aucun financement ni effort pour résoudre les hostilités.