L’Ukraine est le problème déterminant de Biden et son plus grand défi économique

M. Biden et son équipe économique ont passé une grande partie du sommet du Groupe des 20 nations ce mois-ci à Bali, en Indonésie, à jeter les bases de ces efforts. Ils ont négocié avec les pays riches sur les meilleurs moyens d’augmenter la production alimentaire mondiale pour remplacer les récoltes perdues en Ukraine, dans l’espoir de soulager les pénuries alimentaires qui ont particulièrement touché les pays à faible revenu. Et ils ont tenté de négocier des progrès sur un système pour renflouer plus facilement les pays très endettés et à faible revenu – comme le Sri Lanka et le Tchad – qui font face à des crises budgétaires alors que les hausses de prix enflammées par la guerre poussent les banques centrales à relever les taux d’intérêt et, avec eux, coûts d’emprunt.

Mais les plus grandes décisions économiques de M. Biden dans les mois à venir sont liées à la guerre : comment soutenir au mieux la résistance de l’Ukraine à l’invasion russe et avec quelle agressivité faire pression pour mettre fin aux combats.

La guerre a été une crise humanitaire pour l’Ukraine, mais « elle a aussi été extrêmement coûteuse pour le monde », a déclaré Gita Gopinath, le premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international, qui a participé aux réunions du G20. “Nous sommes déjà dans une situation assez difficile même sans escalade dramatique.”

Mme Gopinath a déclaré que lors du sommet, “un refrain commun à tout le monde était que la guerre doit cesser, car les conséquences pour l’économie sont très élevées”.

Les responsables de l’administration conviennent que la meilleure façon de renforcer l’économie mondiale dans les mois à venir serait d’accélérer la fin de la guerre – ce que M. Biden a répété à plusieurs reprises doit se faire aux conditions de l’Ukraine.