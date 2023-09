L’Ukraine est furieuse de la performance de la diva chinoise dans le Donbass — RT Games & Culture

L’Ukraine s’en est prise à un chanteur d’opéra chinois qui interprétait une chanson russe dans un théâtre en ruine de la ville de Marioupol, dans le Donbass, tout en exigeant une explication de Pékin. À la suite de la controverse, un autre chanteur chinois a reçu par erreur des menaces de mort.

Jeudi, Denis Pouchiline, chef de la République populaire de Donetsk (RPD) de Russie, a déclaré qu’il avait accueilli plusieurs blogueurs et personnalités des médias chinois, dont la star de l’opéra Wang Fan. Il a également partagé un extrait de Wang chantant une chanson folklorique russe appelée Katyusha, largement considérée comme l’un des symboles de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été montrée debout dans les ruines du théâtre dramatique académique régional de Marioupol, qui a été gravement endommagé en mars 2022 lorsque les troupes russes assiégeaient la ville.

La vidéo a suscité l’indignation à Kiev, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, affirmant que Wang chantait dans un endroit où «L’armée russe a tué 600 innocents» et qualifiant le spectacle de « dégradation morale totale ».

Le porte-parole a également déclaré que l’arrivée de blogueurs chinois dans la ville – que l’Ukraine revendique toujours comme la sienne – était une conséquence. « illégal. » Nikolenko a souligné que Kiev « respecte l’intégrité territoriale de la Chine » et attend de Pékin qu’il explique le but du séjour des citoyens chinois à Marioupol, ainsi que la manière dont ils sont entrés dans la ville.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas encore commenté la question.

Entre-temps, la controverse s’est étendue à un autre chanteur chinois, Ying Fang, qui a apparemment été confondu avec Wang. La soprano a dit qu’elle recevait « des messages et des commentaires mettant ma vie en danger sur un événement qui n’a absolument rien à voir avec moi. »

IMG Artists, la société de gestion de Ying, a condamné ce qu’elle appelle un « torrent de messages ignobles, violents et horriblement racistes » ajoutant que lorsque leurs auteurs ont été informés de leur erreur, ils ont répondu par « Des propos encore plus vicieux et haineux basés uniquement sur le fait que Ying partage son appartenance ethnique » avec la cible visée.

Le théâtre de Marioupol a été gravement endommagé au début du conflit ukrainien, Moscou et Kiev s’accusant mutuellement de savoir qui était à blâmer. L’Ukraine a affirmé que le théâtre, qui abritait un grand nombre de civils, avait été visé par une frappe aérienne russe. Moscou a nié cette allégation, affirmant que le bâtiment avait été détruit par le bataillon néonazi ukrainien Azov.