L’Ukraine est furieuse alors que les camionneurs polonais bloquent les passages frontaliers – POLITICO

VARSOVIE — Les camionneurs polonais sont blocage aux postes frontaliers avec l’Ukraine pour protester contre un accord européen qui permet aux conducteurs ukrainiens beaucoup moins chers d’accéder facilement au bloc.

Cela fait suite à une interdiction polonaise des importations de céréales ukrainiennes pour protéger les agriculteurs d’un afflux de produits bon marché en provenance de son voisin déchiré par la guerre.

Contrairement au blocus céréalier imposé par le gouvernement polonais, les manifestations des camionneurs ne sont pas sanctionnées par Varsovie.

Dès lundi, les manifestants ont bloqué trois postes frontaliers clés à Dorhusk-Yagodin, Korczowa-Krakovets et Hrebenne-Rava-Ruska et ont déclaré qu’ils allaient suspendre le trafic commercial jusqu’à ce que le gouvernement de Varsovie et les décideurs de Bruxelles rétablissent les limites des opérations de transport. pour les transporteurs ukrainiens qui étaient en place avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine l’année dernière.

“Nous allons procéder comme les agriculteurs l’ont fait : continuer à protester jusqu’à ce que le gouvernement reconnaisse qu’il y a un problème et fasse quelque chose”, a déclaré Jacek Sokół, propriétaire d’une petite entreprise de camionnage à Łuków, dans l’est de la Pologne, et a contribué à l’organisation du mouvement. blocus.

L’industrie polonaise des transports affirme que cette année, jusqu’à présent, les camions ukrainiens ont traversé la frontière polonaise près de 900 000 fois, alors qu’avant la guerre, seuls 180 000 camions environ par an entraient en Pologne.

Les manifestants aux points de passage prévoient de ne laisser passer qu’un seul camion toutes les heures, à l’exception des véhicules transportant de l’aide humanitaire et militaire, des animaux ou des produits périssables ; les voitures particulières seront également autorisées.

Les gouvernements polonais et ukrainien ainsi que la Commission européenne appellent les manifestants à laisser passer les camions.

“Je déconseille totalement ce genre de comportement consistant à bloquer une frontière. Ce n’est pas quelque chose de très européen”, a déclaré à POLITICO la commissaire aux Transports Adina Vălean.

“Nous appelons les manifestants polonais à mettre fin au blocus de la frontière et à choisir d’autres formes de défense de leurs droits qui n’empêcheraient pas la circulation à travers la frontière”, a déclaré l’ambassadeur d’Ukraine en Pologne Vasyl Zharych. dit dans un communiqué lundi. “De telles méthodes ne font que faire le jeu de notre ennemi commun, les terroristes russes, et nuisent aux intérêts non seulement de l’Ukraine, mais aussi de la Pologne et de l’Europe entière.”

Le ministère polonais de l’Infrastructure a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique : “Le ministre de l’Infrastructure a envoyé une lettre aux membres du comité de protestation, les exhortant à lever le blocus.”

Varsovie insiste sur le fait qu’elle ne peut pas saper l’UE accord, étendu à juin prochain, qui permet aux expéditeurs de transporter des marchandises entre l’Ukraine et un pays de l’UE sans paperasse supplémentaire, mais ne permet pas aux camionneurs ukrainiens de prendre et de déposer des charges au sein de l’UE.

« L’accord a été conclu par l’UE, de sorte que tant qu’il est en vigueur, les États membres ne peuvent pas conclure d’autres accords avec l’Ukraine. En pratique, cela signifie que la Pologne ne peut pas introduire un système de permis obligatoire avec l’Ukraine avant l’expiration de l’accord », a déclaré le ministère.

Bruxelles s’en tient à l’accord conclu également avec la Moldavie.

“Nous soutenons les voies de solidarité que nous avons créées pour soutenir l’Ukraine et la Moldavie dans leurs activités d’exportation et d’importation”, a déclaré Vălean. “Nous travaillons au dialogue avec toutes les parties concernées, car je ne pense pas que les entreprises de transport polonaises le feront. nous avons beaucoup à nous inquiéter de la concurrence venant d’Ukraine.»

Problèmes de concurrence

Mais les camionneurs polonais sont beaucoup moins détendus face à leurs concurrents moins chers de l’Est – de la même manière que les sociétés de transport d’Europe occidentale ont tenté de bloquer le flot de concurrents venus de Pologne, de Roumanie et de Lituanie après l’adhésion de leurs pays à l’UE et ont réduit leurs prix.

Ils se plaignent du fait que les camionneurs ukrainiens transportent également des marchandises entre des points en Pologne – ce qu’on appelle le cabotage – ainsi qu’entre la Pologne et des pays tiers.

«J’ai une petite entreprise. J’ai dû réduire ma flotte de 40 pour cent à seulement huit camions cette année parce que les Ukrainiens font du cabotage beaucoup moins cher », a déclaré Sokół, faisant référence à la capacité des camionneurs de prendre des charges supplémentaires lorsqu’ils voyagent dans l’UE.

Les camionneurs ont organisé des manifestations similaires en mai.

La manifestation actuelle a lieu pendant une transition politique en Pologne, alors que le gouvernement du parti de droite Droit et Justice, au pouvoir depuis 2015, cède la place à une coalition d’opposition – même si le processus ne sera probablement pas achevé avant fin décembre.

«Cette manifestation est tombée dans un vide décisionnel, car l’ancien gouvernement est sur le point de se retirer et le nouveau n’a pas encore pris le pouvoir. C’est une action spontanée car les gens en ont tout simplement assez », a déclaré Maciej Wroński, PDG du groupe de pression polonais Transport et Logistique.

Mais le manque de décideurs à Varsovie – l’ancien gouvernement démissionnera officiellement le 13 novembre – rend difficile la lutte contre la grève.

«Le gouvernement ne peut pas simplement s’en laver les mains et dire que c’est l’UE qui prend les devants. C’est le rôle du gouvernement de présenter le problème à l’UE et de l’aider à trouver une solution qui soit bonne pour l’économie ukrainienne mais qui ne nuise pas à l’économie polonaise. À l’heure actuelle, les camionneurs ukrainiens peuvent transporter des marchandises sans entrave à travers l’UE », a déclaré Wroński.

Pour l’Ukraine, déjà préoccupée par l’impact de l’embargo sur les céréales imposé par la Pologne, les manifestations à la frontière ajoutent aux difficultés du pays à exporter les biens nécessaires au maintien à flot de son économie de guerre.

«Les transporteurs polonais qui bloquent les routes menant aux postes frontières entre la Pologne et l’Ukraine (…) constituent un coup douloureux pour l’Ukraine, qui souffre de l’agression russe. Les couloirs de solidarité entre l’Ukraine et l’UE passant par le territoire polonais sont menacés », a déclaré M. Jarych.

Veronika Melkozerova a rapporté de Kiev et Jeremy Van Der Haegen de Bruxelles.