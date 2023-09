L’Ukraine est à l’honneur lors de la réunion des dirigeants de l’ONU, mais y a-t-il de la place pour d’autres priorités mondiales ?

NATIONS UNIES (AP) — La guerre en Ukraine et la visite de son président occupent le devant de la scène aux Nations Unies cette semaine, mais les pays en développement se disputeront l’attention et feront pression pour une action plus rapide contre la pauvreté et les inégalités dès le premier jour. sur la réunion des dirigeants mondiaux depuis que la pandémie de COVID-19 a perturbé les voyages il y a trois ans.

La réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies se déroule à un moment polarisant et conflictuel de l’histoire – le plus tendu et le plus dangereux depuis la guerre froide, selon de nombreux analystes et diplomates.

Ils pointent du doigt L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, qui a bouleversé les relations déjà difficiles entre les grandes puissances ainsi que l’impact persistant de la pandémie, des prix alimentaires élevés, de l’aggravation de l’urgence climatique, de l’escalade des conflits et de l’incapacité du monde à lutter contre la pauvreté, la faim et les inégalités entre les sexes.

Pour les pays en développement, la priorité absolue est le sommet de deux jours de l’ONU qui débute lundi et vise à inciter les dirigeants du monde à agir pour atteindre 17 objectifs de grande envergure et très en retard objectifs mondiaux d’ici 2030. Outre l’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim, les objectifs incluent la garantie d’un enseignement secondaire de qualité pour tous les enfants, la réalisation de l’égalité des sexes et la prise de mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique. Au rythme actuel, aucun objectif ne sera atteint.

Des réunions de haut niveau sur des questions telles que la prévention des pandémies et les soins de santé universels sont également prévues.

« Nous nous trouvons à un tournant critique dans l’histoire de l’humanité », a déclaré la semaine dernière Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente libérienne et lauréate du prix Nobel de la paix.

BEAUCOUP DE LEADERS SONT EN VOIE – ET CERTAINS NE LE SONT PAS

Lorsque débutera mardi la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale, composée de 193 membres, les présidents, premiers ministres et monarques de 145 pays devraient prendre la parole, un nombre très élevé qui reflète la multitude de crises mondiales et le manque d’action.

Pour la première fois depuis des années, le président américain Joe Biden sera le seul dirigeant des cinq puissantes nations disposant d’un droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU à assister en personne. Cela a suscité des grognements privés de la part des diplomates des pays en développement, affirmant que les principaux acteurs mondiaux n’écouteraient pas leurs demandes, dont la mise en œuvre nécessite des milliards de dollars.

Le président chinois Xi Jinping a assisté le mois dernier au sommet de Johannesburg du Bloc des économies en développement BRICS — Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Le président russe Vladimir Poutine, recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés en Ukraine, ne s’est pas rendu en Afrique du Sud et ne viendra pas à New York. Le président français Emmanuel Macron, qui était présent l’année dernière, a choisi de ne pas accueillir le roi Charles de Grande-Bretagne à Paris la semaine prochaine, et Rishi Sunak sera le premier Premier ministre britannique à sauter l’Assemblée générale depuis une décennie, officiellement en raison d’un emploi du temps chargé.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré la semaine dernière aux journalistes qu’il ne pensait pas que la présence d’un dirigeant « soit plus ou moins pertinente ». Ce qui compte, a-t-il dit, c’est de savoir si leur gouvernement est prêt à prendre des engagements sur les objectifs de l’ONU et sur de nombreuses autres questions au cours de la semaine. « Ce n’est donc pas une foire aux vanités », a-t-il déclaré.

Richard Gowan, directeur de l’International Crisis Group à l’ONU, a déclaré qu’après la récente réunion à New Delhi du Groupe des 20 grandes puissances économiques, « pour certains dirigeants européens, il n’y a pas beaucoup de capital politique à se rendre à de grands sommets ». et vous avez besoin d’être beaucoup plus vu à la maison.

Il a qualifié la situation aux Nations Unies de « sombre », affirmant que « nous avons l’impression que nous sommes beaucoup plus près du bord du gouffre dans la diplomatie de l’ONU » qu’il y a un an. « Les grandes tensions de pouvoir ont un effet de plus en plus grave sur l’organisation », a-t-il déclaré.

Avec l’envoi de ministres de rang inférieur par les quatre dirigeants, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy attirera certainement encore plus l’attention, alors que la guerre en est à son 19e mois et qu’elle n’a pas de fin en vue. Biden, qui s’exprimera mardi, sera également étroitement surveillé pour connaître les opinions américaines sur l’Ukraine, la Chine et la Russie.

Zelensky s’adressera également à l’assemblée mardi et participera mercredi à une réunion du Conseil de sécurité sur l’Ukraine, axée sur les principes de la Charte des Nations Unies, qui exigent que chaque pays respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale des autres. La réunion pourrait créer le spectacle unique de placer Zelensky et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans la même pièce.

LES DIVISIONS MONDIALES CROISSANTES RENDENT LE TRAVAIL DE L’ONU PLUS DIFFICILE

Toute la semaine est sous-tendue par la perspective que la raison même de l’existence des Nations Unies – rassembler les pays pour promouvoir la paix et la sécurité – devient de plus en plus difficile à cause des divisions entre l’Occident, la Russie et la Chine, et de la montée des conflits régionaux et similaires. des groupes multipolaires qui créent un monde multipolaire.

Guterres, qui prononcera son discours sur l’état du monde mardi à l’ouverture de ce qu’on appelle le débat général, a déclaré qu’il dirait aux dirigeants du monde que l’heure n’est pas aux « postures ou aux positionnements », ni à « l’indifférence ou l’indécision ». .»

« C’est le moment de se rassembler pour trouver des solutions réelles et pratiques », a déclaré le chef de l’ONU. « Il est temps de faire des compromis pour un avenir meilleur. »

Guterres, qui affirme que la guerre en Ukraine a aggravé les divisions, a déclaré que la transition actuelle vers un « monde multipolaire » fragmenté ne résoudra pas la myriade de problèmes de la planète.

Dans le même temps, il affirme que les institutions multilatérales établies après la Seconde Guerre mondiale – les Nations Unies et son puissant Conseil de sécurité, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international – sont dépassées et doivent être réformées « pour les rendre plus justes et plus équitables ». et plus représentatif du monde d’aujourd’hui.

Une étude récemment publiée par le FMI a révélé que si le monde se divisait en différents systèmes économiques, financiers et commerciaux, « la perte serait d’environ 7 000 milliards de dollars par an », a déclaré António Guterres, ce qui rend cruciale une économie mondiale unique et un accord sur la manière de gouverner les « technologies de rupture ». comme l’intelligence artificielle.

L’ambassadrice de la Suisse à l’ONU, Pascale Baeriswyl, a déclaré que le sommet sur les 17 objectifs de l’ONU était l’événement le plus important de cette semaine, en dehors des rencontres individuelles entre les dirigeants du monde. Elle s’est dite préoccupée par le fait qu’avec tant de crises, il pourrait être difficile de susciter suffisamment d’attention et de volonté politique pour trouver des solutions.

Gowan a déclaré que la visite de Zelensky à New York était pour lui une opportunité de dialoguer avec les dirigeants du Sud et d’autres qu’il n’a pas rencontrés. Mais Gowan a déclaré qu’il y avait une pression croissante en faveur d’une solution diplomatique à la guerre, et si Zelenskyy dit que « ce n’est pas le moment pour la diplomatie » et insiste sur le fait que l’Ukraine doit continuer à se battre, « je pense qu’il subira beaucoup de représailles ».

Il a été demandé à Guterres comment garder une vision plus large que la seule Ukraine et mettre l’accent sur les objectifs de l’ONU. « Nous ne voulons pas avoir un seul projecteur », a-t-il répondu. « Nous avons la possibilité, comme dans plusieurs salles, d’avoir des projecteurs différents. »

___

Edith M. Lederer, correspondante en chef de l’Associated Press à l’ONU, couvre les affaires internationales depuis plus de 50 ans.