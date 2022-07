L’Ukraine essaie de prouver qu’elle peut gagner, citant des grèves récentes

Jeudi, des responsables ukrainiens ont déclaré que leurs forces avaient attaqué plus de 200 cibles dans le sud à l’aide de missiles à longue portée et d’artillerie.

Malgré le regain d’optimisme des Ukrainiens, les analystes militaires et les responsables occidentaux affirment qu’il est bien trop tôt pour prévoir un revirement de situation et qu’un long labeur semble probable. Et ils mettent en garde contre le fait de placer trop d’espoirs dans des armes particulières au milieu du chaos et de la fluidité d’une ligne de front qui s’étend sur des centaines de kilomètres de Kharkiv au nord à Mykolaïv au sud.

“Nous réalisons maintenant ce que nous n’avons pas réalisé auparavant”, a déclaré Taras Chmut, le directeur d’un groupe non gouvernemental qui aide les soldats ukrainiens. “Mais il n’y a pas eu de percée à l’avant. Il n’y a pas de panacée, pas de baguette magique, qui mènera à la victoire demain.

Pourtant, lors d’entretiens à Kyiv cette semaine, de hauts responsables ukrainiens de la sécurité ont fait preuve d’optimisme.

“Plus vite nos partenaires nous fourniront des armes, plus vite nous mettrons fin à cette guerre”, a déclaré Oleksiy Danilov, le chef du Conseil de sécurité nationale de l’Ukraine. L’Ukraine n’a pas l’intention de céder du territoire dans le cadre d’un règlement négocié, comme certains en Occident l’ont suggéré, a-t-il déclaré. “C’est juste une question de qui bat qui.”

L’Ukraine a reçu mercredi la confirmation de sa stratégie par les États-Unis, lorsque le Pentagone s’est engagé à fournir quatre autres lance-roquettes HIMARS et d’autres armes puissantes, dont deux systèmes de défense aérienne NASAM pour aider l’Ukraine à se protéger contre les frappes de missiles. Et le secrétaire à la Défense, Lloyd J. Austin III, a offert une évaluation plus optimiste des chances de l’Ukraine