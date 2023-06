L’Ukraine espère rajeunir son secteur pétrolier et gazier et souhaite que le Canada l’aide

La plus grande société ukrainienne de production de pétrole et de gaz espère mettre fin à la dépendance du pays à l’égard des importations de pétrole et souhaite que les entreprises canadiennes s’impliquent.

Le vice-président exécutif d’Ukrnafta, Denys Kudin, est au Canada cette semaine entre des arrêts à Vienne, Washington DC et Houston, courtisant des investisseurs désireux d’aider le pays à rajeunir ses champs pétrolifères matures.

« Nous pensons que ce n’est pas seulement une bonne chose à faire, mais que c’est aussi quelque chose qui peut vous apporter une récompense commerciale », a déclaré Kudin, s’adressant à CBC News en marge du Global Energy Show de cette semaine à Calgary.

Sur scène et dans des conversations privées, il le présente comme une opportunité d’entrer au rez-de-chaussée d’un marché pétrolier prometteur tout en aidant l’Ukraine à atteindre l’indépendance énergétique – un objectif de longue date qui est devenu plus urgent au milieu de la guerre du pays avec la Russie.

Mais Kudin est confronté au défi de convaincre les investisseurs de mettre de l’argent pour le développement dans un pays en guerre, à un moment où les préoccupations climatiques ont rendu les investissements dans les champs pétroliers plus difficiles à vendre dans le monde entier.

Indépendance énergétique

Une carte des champs pétrolifères disponibles est présentée dans un extrait des documents d’investisseurs d’Ukrnafta. (Soumis par Zenon Potitchny)

Malgré ses propres réserves d’hydrocarbures et une centenaire historique de la production de pétrole et de gaz, l’Ukraine dépend toujours fortement des importations de ces produits en provenance d’autres pays.

Au début de la guerre, Kudin a déclaré que le pays importait la majeure partie de son pétrole de Russie, de Biélorussie et, dans une certaine mesure, de Pologne, et qu’il s’était depuis empressé de trouver de nouvelles chaînes d’approvisionnement.

« En une journée, nous avons dû changer de logistique d’est en ouest, et c’était très difficile car l’infrastructure n’était pas prête », a déclaré Kudin, qui était auparavant le premier vice-ministre ukrainien de l’économie.

« Comme solution à court terme, nous avons trouvé d’apporter du diesel et de l’essence par les voitures, ce qui met une énorme prime sur le prix et c’est tout sur les épaules des clients. »

Le conflit qui dure depuis des années dans la région du Donbass a également considérablement réduit la production de charbon et le transport. Tout cela signifie que le pays est dans la position urgente de devoir augmenter sa production d’énergie domestique.

Pour Ukrnafta, qui était repris par le gouvernement ukrainien l’automne dernier en vertu de la loi du temps de guerre, un élément clé de ce plan consiste à redévelopper 20 friches pétrolières matures dans l’ouest et le nord-est du pays. Ces champs sont actuellement hors service mais possèdent encore d’importantes réserves de pétrole, a déclaré Kudin.

Kudin soutient qu’ils sont également suffisamment éloignés de la zone de conflit actif pour être un endroit sûr où investir. L’objectif immédiat du projet serait d’utiliser le pétrole en Ukraine, plutôt que de l’exporter à l’étranger.

Le projet devrait coûter 1 milliard de dollars US en investissements en capital par an, a-t-il déclaré. Ukrnafta a levé environ 250 millions de dollars américains jusqu’à présent, mais a besoin de partenaires pour aider à combler le vide.

« Nous pensons que l’Alberta est la capitale pétrolière et gazière du Canada, nous pensons donc que c’est l’endroit le plus approprié à visiter, et nous sommes heureux de dire que les entreprises canadiennes sont assez favorables à notre offre maintenant », a déclaré Kudin.

Zenon Potichny est président de la Chambre de commerce Canada-Ukraine. (Paula Duhatschek/CBC)

Au-delà des dollars et des cents, Zenon Potichny, de la Chambre de commerce Canada-Ukraine, a déclaré qu’il existe un argument moral en faveur de l’investissement.

« Absolument les entreprises n’iront pas [in] s’ils savent à 100 % qu’ils vont perdre de l’argent », a-t-il dit.

« Mais je veux dire, si vous gagnez 10%, 8% ou 6%, ce n’est peut-être pas une énorme différence si vous aidez également le pays qui se bat pour la démocratie, pour la liberté du monde entier. »

Conflit, la perception du public comporte des risques

Pourtant, investir dans un pays en guerre comporte un risque, dit Philippe Le Billon, professeur à l’École de politique publique et d’affaires mondiales de l’Université de la Colombie-Britannique.

Même si le développement se situe en dehors de la zone de conflit actuelle, il y a toujours une chance que les projets pétroliers deviennent des cibles pour les drones et les frappes de missiles, a-t-il déclaré.

Il y a aussi un danger de relations publiques.

Alors que certains pourraient considérer l’investissement en Ukraine comme une contribution à sa défense contre la Russie, d’autres pourraient le considérer comme un aliment de la guerre ou un profit injuste du conflit.

« Même si [Ukraine is] poursuivant activement des investissements, nous savons qu’ils ne sont pas les mieux placés pour négocier les conditions de ces investissements », a déclaré Le Billon, qui est également l’auteur de Guerres de pillage : conflits, profits et politique des ressources.

« Tout est ouvert à l’interprétation. »

Pour les investisseurs potentiels, l’obtention d’un financement et d’une assurance pourrait être un autre obstacle.

Depuis janvier, Exportation et développement Canada — une société d’État financière qui offre aux entreprises canadiennes des prêts commerciaux, des capitaux propres et des assurances — n’accorde plus de nouveau financement direct au « marché international sans relâche des combustibles fossiles ». [sector] », a déclaré un porte-parole.

Cela est conforme à l’objectif du gouvernement fédéral d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, annoncé par le premier ministre Justin Trudeau à la COP26 sommet à Glasgow.

Alors que le mot « sans relâche » laisse une marge de manœuvre potentielle, selon les spécificités du projet, Le Billon a déclaré que la politique n’augurait rien de bon.

« Je ne voudrais pas [rule] mais les préoccupations liées au changement climatique ajoutent certainement un obstacle supplémentaire à l’attraction d’investissements directs étrangers dans le pétrole et le gaz en Ukraine », a déclaré Le Billon.

« Ce n’est pas un projet sexy pour eux, bien sûr », a-t-il déclaré.

Espoir pour le soutien canadien

Kudin, pour sa part, estime que le réaménagement des champs pétrolifères ukrainiens – fonctionnant actuellement avec des équipements vieux de plusieurs décennies – avec une technologie moderne contribuera lui-même à réduire les émissions de carbone provenant de la production de pétrole et de gaz.

Il espère également qu’EDC pourrait envisager d’accorder une dérogation aux entreprises souhaitant souscrire une assurance contre les risques pour des projets en Ukraine, compte tenu de la situation politique actuelle.

Pour l’instant, il poursuit sa tournée mondiale, qui comprend des escales en Italie, en République tchèque et culmine à Londres la semaine prochaine pour la conférence internationale sur la relance de l’Ukraine.

Pourtant, il garde espoir pour les entreprises canadiennes.

« Nous savons que la diaspora ukrainienne est active au Canada et nous espérons que ces racines ancestrales nous aideront à atteindre notre objectif », a-t-il déclaré.