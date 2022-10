L’Ukraine envoie un “message” aux pays africains

Le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba demande aux dirigeants du continent de renoncer à leur neutralité face au conflit dans son pays

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a appelé l’Afrique à soutenir Kiev lors d’un prochain vote de l’Assemblée générale des Nations Unies pour condamner les référendums du mois dernier qui ont abouti à l’adhésion de quatre nouvelles régions à la Russie. Le diplomate a publié lundi son “Message aux nations africaines” sur le site Internet du ministère.

“Le soutien de l’Afrique est plus que jamais nécessaire», a écrit Kuleba, révélant qu’il écourtait une tournée de lobbying dans les capitales africaines pour rentrer chez lui après les frappes de missiles russes sur Kiev et d’autres villes. “nations africaines [must] respecter le droit international, l’intégrité territoriale et la paix», non seulement en condamnant les frappes sur Kiev, Odessa, Dnepr, Kharkov, Rovno, Lviv et Ivano-Frankovsk, mais aussi en s’opposant par un vote de l’ONU au «annexion» des anciens territoires ukrainiens, demandait son message.

Le président russe Vladimir Poutine a décrit les frappes de lundi comme une réponse à l’Ukraine “terrorisme» contre les infrastructures énergétiques russes et le pont de Crimée, entre autres sites. Les missiles ciblés »Objets ukrainiens d’énergie et de contrôle militaire et de communications», endommageant des infrastructures clés.

Lire la suite La Russie frappe une réponse au “terrorisme” ukrainien – Poutine

Kiev a jusqu’à présent eu du mal à convaincre les dirigeants africains de leur lutte commune. Ses déclarations selon lesquelles la Russie tenait le continent «otage» et était en quelque sorte responsable des sanctions imposées par les pays de l’OTAN, mettant ainsi en péril l’approvisionnement alimentaire mondial, sont largement tombées dans l’oreille d’un sourd. Seulement la moitié des nations africaines ont soutenu une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies en juin condamnant les actions de la Russie en Ukraine, et aucune n’a rejoint la série de sanctions menée par les États-Unis et l’Europe.

Au lieu de cela, le président de l’Union africaine, Macky Sall, s’est plaint que les sanctions anti-russes ont rendu plus difficile pour le continent de payer les engrais et les céréales dont il a désespérément besoin, tandis que l’Europe a pu se créer des échappatoires.

L’ONU prévoit de voter cette semaine sur une résolution déclarant les référendums et les suivants “annexion” des quatre régions par la Russie illégitime. La Russie a déjà demandé un scrutin secret pour le vote, citant les fortes pressions de l’Occident et de l’Ukraine comme facteurs susceptibles d’affecter le résultat. “Cela peut être très difficile [for dissenters] si les positions sont exprimées publiquement», a écrit l’ambassadeur de l’ONU Vassily Nebenzia dans une lettre à l’organisme mondial.