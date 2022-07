L’Ukraine enterre un jeune soldat qui avait prévu de se marier

Troupes ukrainiennes avec une civière tachée de sang près de la ville d’Irpin, au nord-ouest de Kyiv, le 13 mars 2022. Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images

Un soldat ukrainien qui prévoyait d’épouser sa petite amie à son retour de la guerre contre la Russie a été enterré après avoir été tué au combat.

Le jeune homme de 25 ans a été enterré avec deux autres soldats dans une ville de l’ouest de l’Ukraine.

Sa fiancée l’a décrit comme un petit ami sincère qui lui était dévoué.

Le soldat ukrainien Mykola Zabavtchouk avait prévu d’épouser sa petite amie lorsqu’il rentrerait chez lui après la guerre contre la Russie, mais il n’est jamais revenu.

Zabavchuk, qui avait 25 ans, et deux autres soldats ont été enterrés mardi dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, après avoir été tués au combat.

“C’était un très bon petit ami, sincère. Il m’aimait et prenait beaucoup soin de moi. Il était très dévoué envers moi et ses amis”, a déclaré sa fiancée Oleksandra à Reuters lors des funérailles.

“Avant son départ, il a proposé. Nous avons prévu un mariage après la rotation. Ce n’était pas destiné (à se réaliser).”

Lors des funérailles, un soldat en uniforme a tenu un portrait de Zabavtchouk, souriant et berçant un chien sous son bras droit.

“Nous avons un petit chien Arei. Il est sur la photo. Je vais l’élever, m’en occuper – il le voulait vraiment. Il l’appelait son fils, (et) c’est ainsi.”

Menés par un soldat portant une croix et un autre tenant le drapeau ukrainien bleu et jaune, les personnes en deuil ont formé une procession derrière le cercueil de Zabavtchouk et ceux de deux autres soldats.

Zabavchuk avait prévu une carrière dans l’informatique (technologies de l’information) après avoir obtenu son diplôme de l’Université nationale polytechnique de Lviv. Il a combattu avec une brigade de défense territoriale.

“Il s’est porté volontaire pour une ‘opération militaire’ comme ils (les Russes) l’appellent mais qui est une guerre contre la nation ukrainienne”, a déclaré son père, également appelé Mykola Zabavtchouk.

“Son indicatif était ‘Bilyi’ (‘Blanc’), donc tout le monde l’appelait honnête, franc et décent”, a-t-il déclaré.

Le Kremlin dit être engagé dans une “opération militaire spéciale” pour démilitariser et “dénazifier” l’Ukraine. Kyiv et les nations occidentales disent que la guerre est un acte d’agression non provoqué.