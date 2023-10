L’Ukraine a entamé des consultations avec le Pays-Bas concernant les garanties bilatérales de sécurité, le service de presse de la Présidence de la République a signalé.

Les entretiens ont eu lieu en marge de la troisième réunion sur la formule de paix ukrainienne au niveau des conseillers, qui s’est tenue le 28 octobre à Malte.

L’équipe de négociateurs ukrainiens en pourparlers avec la délégation néerlandaise était dirigée par le chef du bureau présidentiel, Andriy Yermak. Il comprenait également son adjoint, Ihor Zhovkva, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mykola Tochytskyi, ainsi que les conseillers de Yermak, Oleksandr Bevz et Daria Zarivna.

Les Pays-Bas sont devenus le sixième pays, après les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et la France, et le premier parmi les pays non membres du G7 avec lesquels l’Ukraine a entamé des discussions sur les garanties de sécurité.

Au cours de la consultation, les parties ont discuté de la coopération dans le domaine militaire, de la reprise économique de l’Ukraine, des efforts communs pour demander des comptes à la Russie, des sanctions et de l’utilisation des avoirs confisqués du pays agresseur.

“Les deux parties ont convenu d’un plan d’actions supplémentaires dans un avenir proche pour préparer la conclusion d’un accord bilatéral de garanties de sécurité”, a rapporté le bureau du président après la réunion.

Yermak a également discuté avec Geoffrey van Leeuwen, conseiller du Premier ministre néerlandais pour la politique étrangère et la défense, de la mise en place d’une production de défense en Ukraine.

Les discussions ont également porté sur le soutien des Pays-Bas sur la voie de l’Ukraine vers l’Union européenne et l’OTAN. Les parties ont souligné l’importance du maintien des sanctions contre la Russie et des efforts conjoints pour contrer la désinformation et la propagande russes.

La troisième réunion concernant la formule de paix ukrainienne au niveau des conseillers des chefs d’État aura lieu les 28 et 29 octobre à Malte. Les réunions précédentes ont eu lieu à Copenhague et à Djeddah (Arabie Saoudite).

L’Ukraine a l’intention d’organiser un sommet mondial sur la formule de paix au niveau des dirigeants.

Qu’est-ce que la formule de paix ukrainienne ?

En novembre 2022, lors du sommet du G20, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a présenté une formule de paix en 10 points, qui comprend, entre autres, la restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, le retrait des troupes russes, la libération de tous les prisonniers, un tribunal pour les responsables de l’agression et les garanties de sécurité pour l’Ukraine.

