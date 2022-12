L’Ukraine entame de nouvelles évacuations à Kherson alors que des hostilités accrues sont attendues

L’Ukraine a temporairement ouvert samedi des traversées de rivières à l’extérieur de la ville de Kherson pour évacuer les citoyens des territoires contrôlés par la Russie où les combats devraient s’intensifier.

“L’évacuation est nécessaire en raison de l’intensification possible des hostilités dans cette zone. Par conséquent, l’interdiction de traverser les eaux sera levée”, a déclaré samedi le gouverneur régional Yaroslav Ianouchevitch sur Facebook.

L’interdiction a été levée jusqu’à lundi, bien que Yanushevych ait averti que les passages à niveau ne seront autorisés que pendant la journée.

“Lors de l’évacuation, il est nécessaire d’avoir sur soi les documents confirmant son identité et confirmant la citoyenneté ukrainienne”, a-t-il ajouté.

Les responsables n’ont pas précisé si l’évacuation est menée en coordination avec la Russie.

Les forces ukrainiennes ont libéré la ville de Kherson le mois dernier et poussé les troupes russes de l’autre côté du Dniepr, où Moscou maintient un pied.

Les responsables ukrainiens ont signalé des bombardements constants dans et autour de Kherson après le retrait de la Russie et le président ukrainien Volodymy Zelenskyy a émis un avertissement inquiétant cette semaine et a déclaré que la Russie prévoyait « quelque chose » dans le sud.

Aucun détail n’a été fourni sur les raisons pour lesquelles Kyiv pense que les hostilités vont s’intensifier dans la région ou sur ce qu’ils soupçonnent la Russie de planifier.

Dans une allocution du jour au lendemain, Zelenskyy a déclaré qu’en dépit de la menace et des bombardements constants auxquels Kherson était confronté “les travailleurs de l’énergie, les constructeurs, les travailleurs des communications, les équipes de réparation, les entreprises, les dirigeants locaux, [and] spécialistes du déminage » s’emploient à remettre la ville et la région sur pied.

Plus de 200 explosifs ont été découverts dans la ville cette semaine et le déminage se poursuit, a déclaré Zelenskyy.

“Chaque semaine, il y a plus de couverture de communication mobile, plus d’approvisionnement en électricité et en gaz, plus d’opportunités de transport”, a-t-il dit, ajoutant que l’accès aux médicaments, aux écoles et à la diffusion d’informations revenait également dans la région.

Kyiv est resté discret sur ses projets d’avancer plus loin à Kherson et Fox News Digital n’a pas pu contacter immédiatement le ministère de la Défense pour obtenir des commentaires.