L’Ukraine encercle une ville clé, la Russie se retire

Kyiv, Ukraine –

La Russie a déclaré samedi qu’elle avait retiré ses troupes de la ville de Lyman, autrefois occupée, alors que la contre-offensive de l’Ukraine dans l’Est reprend plus de territoire.

Les agences de presse russes Tass et RIA, citant le ministère russe de la Défense, ont fait cette annonce.

Lyman se trouve à 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Les forces ukrainiennes avaient traversé la rivière Oskil dans le cadre d’une contre-offensive qui a vu Kyiv reprendre de vastes étendues de territoire à partir de septembre.

Lyman, une plaque tournante du transport, avait été un site important sur la ligne de front russe pour les communications terrestres et la logistique. Maintenant qu’il est parti, l’Ukraine peut potentiellement pousser plus loin dans la région occupée de Louhansk, qui est l’une des quatre régions que la Russie a annexées vendredi après un vote référendaire internationalement critiqué sous la menace d’une arme.



CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

Les forces ukrainiennes ont encerclé samedi la ville stratégique orientale de Lyman dans une contre-offensive qui a humilié le Kremlin, tandis que les bombardements russes se sont intensifiés après que Moscou a illégalement annexé une partie du territoire ukrainien dans une forte escalade de la guerre.

Dans le nord-est, des responsables ukrainiens ont accusé les forces russes d’avoir attaqué un convoi d’évacuation civile, tuant 20 personnes, dont des enfants. Dans le sud, le fournisseur d’énergie nucléaire ukrainien a déclaré samedi que les forces russes avaient bandé les yeux et détenu le chef de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Les combats surviennent à un moment charnière de la guerre du président russe Vladimir Poutine. Face aux gains ukrainiens sur le champ de bataille – qu’il décrit comme un effort orchestré par les États-Unis pour détruire la Russie – Poutine a cette semaine intensifié ses menaces de force nucléaire et a utilisé sa rhétorique anti-occidentale la plus agressive à ce jour.

Malgré l’accaparement des terres par Purtin vendredi de quatre régions d’Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et son armée ont juré de continuer à se battre pour libérer les régions annexées et d’autres zones occupées par la Russie.

Des responsables ukrainiens ont déclaré samedi que leurs forces avaient encerclé quelque 5 000 soldats russes qui tentaient de tenir la ville orientale de Lyman, située à Lougansk, l’une des quatre zones annexées.

Andriy Yermak, chef d’état-major de Zelenskyy, a mis en ligne samedi une vidéo prétendant montrer des soldats ukrainiens devant un monument à la périphérie de Lyman, agitant un drapeau ukrainien signé. On ne sait toujours pas si les forces ukrainiennes sont entrées dans la ville elle-même. Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a affirmé que toutes les voies de ravitaillement des forces russes à Lyman étaient bloquées.

La Russie n’a pas confirmé que ses forces avaient été coupées et des analystes russes avaient déclaré que Moscou envoyait davantage de troupes dans la région.

Mais l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré que l’Ukraine reprendrait probablement Lyman dans les prochains jours.

Citant des rapports russes, l’institut a déclaré qu’il semblait que les forces russes se retiraient de Lyman, à 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Cela correspond à des vidéos en ligne montrant prétendument certaines forces russes reculer.

Pendant ce temps, les autorités ukrainiennes accusent les forces russes d’avoir pris pour cible deux convois humanitaires ces derniers jours, tuant des dizaines de civils.

Samedi, le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que 20 civils avaient été tués lors d’une attaque contre un convoi de personnes tentant de fuir le district de Kupiansky, l’appelant “╤üruelty qui ne peut être justifié”.

Le Service de sécurité ukrainien, la force de police secrète connue sous l’acronyme SBU, a publié des photographies du convoi attaqué. Au moins un camion semblait avoir explosé, avec des cadavres brûlés dans ce qui restait de sa plate-forme. Un autre véhicule à l’avant du convoi avait également pris feu. Des corps gisaient sur le bord de la route ou encore à l’intérieur de leurs véhicules, qui semblaient criblés de balles.

Le SBU a déclaré que le convoi avait été attaqué avec des “tirs d’armes légères”, tandis que le gouverneur a déclaré qu’il avait été bombardé. L’écart n’a pas pu être résolu immédiatement. La date exacte de l’attaque n’a pas été annoncée.

Les forces russes n’ont ni reconnu ni commenté l’attaque. Les troupes russes se sont retirées d’une grande partie de la région de Kharkiv après une contre-offensive ukrainienne réussie le mois dernier, mais ont continué à bombarder la région.

Dans une tentative apparente de sécuriser l’emprise de Moscou sur le territoire nouvellement annexé, les forces russes ont saisi le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, Ihor Murashov, vers 16 heures vendredi, selon la société nucléaire d’État ukrainienne Energoatom. C’était quelques heures seulement après que Poutine ait signé des traités pour absorber le territoire ukrainien contrôlé par Moscou en Russie, y compris la zone autour de la centrale nucléaire.

Energoatom a déclaré que les troupes russes avaient arrêté la voiture de Murashov, lui avaient bandé les yeux et l’avaient ensuite emmené dans un lieu tenu secret.

La Russie n’a pas commenté publiquement le rapport. L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré samedi que la Russie lui avait dit que “le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été temporairement détenu pour répondre aux questions”. L’agence basée à Vienne n’a pas donné de détails dans l’immédiat.

“Sa détention par (la Russie) met en péril la sécurité de l’Ukraine et de la plus grande centrale nucléaire d’Europe”, a déclaré le président d’Energoatom, Petro Kotin, exigeant la libération immédiate du directeur.

La centrale électrique a été à plusieurs reprises prise entre les feux croisés de la guerre. Des techniciens ukrainiens ont continué à l’exploiter après que les troupes russes se soient emparées de la centrale électrique, et son dernier réacteur a été fermé en septembre par mesure de précaution au milieu des bombardements en cours à proximité.

Lors de son barrage le plus lourd depuis des semaines, l’armée russe a pilonné vendredi des villes ukrainiennes avec des missiles, des roquettes et des drones suicides, avec une frappe dans la capitale de la région de Zaporizhzhia tuant 30 personnes et en blessant 88.

Lors d’un briefing quotidien samedi, le ministère britannique de la Défense a déclaré que les Russes avaient “presque certainement” frappé un convoi humanitaire là-bas avec des missiles anti-aériens S-300. La Russie utilise de plus en plus des missiles anti-aériens pour mener des attaques au sol, probablement en raison d’un manque de munitions, a déclaré l’armée britannique.

L’attaque est survenue alors que Poutine se préparait à signer les traités d’annexion, qui incluaient la région de Zaporizhzhia. Les responsables russes installés à Zaporizhzhia ont blâmé les forces ukrainiennes, mais n’ont fourni aucune preuve.

Dans d’autres combats rapportés samedi, quatre personnes ont été tuées et six blessées par des bombardements russes dans la région de Donetsk vendredi, a rapporté le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

L’armée russe a également frappé la ville de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, à deux reprises dans la nuit, une fois avec des drones et la deuxième fois avec des missiles, selon le gouverneur régional Vitaliy Kim. Cinq personnes ont été blessées, dont un bébé de 3 mois, a-t-il précisé.

Après l’accaparement des terres de vendredi, la Russie revendique désormais la souveraineté sur 15 % de l’Ukraine, dans ce que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié de « la plus grande tentative d’annexion de territoire européen par la force depuis la Seconde Guerre mondiale ». Il a ajouté que la guerre est à “un moment charnière”.

Zelenskyy a officiellement demandé vendredi son adhésion à l’OTAN, augmentant la pression sur les alliés occidentaux pour défendre l’Ukraine.

À Washington, le président Joe Biden a signé vendredi un projet de loi qui prévoit une nouvelle injection d’aide militaire et économique à l’Ukraine.