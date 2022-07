L’Ukraine en tête alors que le sauteur en hauteur vise l’or aux Mondiaux

EUGENE, Oregon (AP) – Il lui a fallu trois jours en voiture pour s’échapper de l’Ukraine après le début de la guerre. La championne de saut en hauteur Yaroslava Mahuchikh ne peut que deviner combien de temps il lui faudra pour revenir.

En sortant, Mahuchikh a entendu des coups de feu et a parfois vu des obus pleuvoir à des kilomètres de là. Bien que sa ville natale de Dnipro soit loin des lignes de front de l’invasion russe, elle n’a jamais pu se débarrasser de la peur que lorsqu’elle a dit au revoir à sa mère, son père, son grand-père et sa sœur, c’était peut-être pour la dernière fois.

“Quand une guerre se déroule”, a déclaré Mahuchikh, “il est très compliqué de dire que n’importe quelle ville est sûre.”

Quatre mois après ce voyage éprouvant pour traverser la frontière en Serbie, le joueur de 20 ans est aux championnats du monde d’athlétisme, un monde plus loin à Eugene, dans l’Oregon.

Elle est favorite pour remporter une médaille d’or mardi en partie parce que sa principale rivale, la triple championne du monde Maria Lasitskene, est russe et n’est pas autorisée à concourir à cause de la guerre.

Le président de World Athletics, Seb Coe, a déclaré qu’étant donné les difficultés que les 22 Ukrainiens en compétition dans les championnats du monde ont endurées simplement pour en arriver là, il serait “inconcevable” de penser que les Russes auraient été autorisés ici à les affronter.

Mahuchikh est d’accord. Dans une série d’entretiens en personne et d’échanges de courriels avec l’Associated Press, elle a déclaré que même si la relation entre elle et Lasitskene était toujours cordiale, elle n’était jamais chaleureuse. Maintenant, il pourrait ne jamais être réparé.

“Elle a écrit qu’elle ne pouvait pas concourir parce qu’elle est russe”, a déclaré Mahuchikh à propos de la récente lettre ouverte de Lasitskene qui critiquait le Coe et le président du Comité international olympique, Thomas Bach. « Et notre peuple meurt parce qu’il est Ukrainien. Je ne veux pas voir, sur la piste, des tueurs. Parce que ce sont vraiment des tueurs, beaucoup de sportifs qui soutiennent cette guerre.

Certains athlètes russes ont soutenu la guerre, dirigés par une poignée de gymnastes, dont Ivan Kuliak, qui portait un symbole «Z» pour soutenir la guerre alors qu’il se tenait à quelques pas d’un athlète ukrainien sur un podium lors d’un récent Mondial. Événement de coupe. Peu de temps après, les responsables de la gymnastique ont retiré la médaille à Kuliak et l’ont suspendu pendant un an.

D’autres Russes ont promu la paix, notamment le joueur de tennis Daniil Medvedev, qui a été interdit de compétition à Wimbledon cette année, et Alex Ovechkin, qui joue pour les Capitals de Washington de la LNH.

Dans sa lettre, Lasitskene, qui a remporté les Jeux olympiques de l’année dernière pour accompagner ses trois titres mondiaux consécutifs, compatit au sort des athlètes ukrainiens. Ils “vivent ce qu’aucun être humain ne devrait jamais ressentir”, a-t-elle écrit.

Elle a également déclaré que le fait de garder les Russes hors du sport n’a pas arrêté la guerre “mais au contraire, elle a donné naissance à une nouvelle, autour et à l’intérieur du sport, qui est impossible à contenir”.

Ce qui manque dans la correspondance de Lasitskene, a déclaré Mahuchikh, c’est la sensibilisation des Ukrainiens eux-mêmes.

« La Russie est un pays agresseur qui a lancé une invasion à grande échelle de mon pays », a-t-elle déclaré. « De nombreux entraîneurs et athlètes sont allés à l’armée pour défendre notre pays ; certains sont dans des points chauds, et certains sont emprisonnés ou tués. Les infrastructures sportives de nombreuses villes sont détruites. Nous ne pouvons pas nous entraîner dans notre pays natal.

Que Mahuchikh – ou l’un des Ukrainiens sur les listes de départ cette semaine aux championnats du monde – se soit rendu à Eugene peut être considéré à juste titre comme un triomphe de la persévérance, de la logistique et d’une capacité d’un autre monde à séparer la menace quotidienne posée à leurs familles et pays des défis quotidiens auxquels un athlète d’élite est confronté.

“Ils comprennent à quel point c’est important”, a déclaré l’entraîneur de Mahuchikh, Tetiana Stepanova, à l’AP par l’intermédiaire d’un traducteur. «Ils traversent l’aéroport. Les gens voient leurs uniformes ukrainiens et ils s’approchent de nous et forment leurs mains en forme de cœur. Cela signifie beaucoup.”

Après son voyage périlleux en Serbie, Mahuchikh a repris l’entraînement et a essayé de rendre les choses normales. Sa mère, sa sœur et sa nièce ont quitté le pays et se sont rendues en Allemagne.

“C’est mieux pour eux là-bas”, a déclaré Mahuchikh. “Nous pouvons rester en contact, et ils peuvent m’envoyer des choses, et je peux me détendre et rester concentré en sachant qu’ils sont en sécurité.”

Son père et son grand-père sont restés à Dnipro, situé à environ 250 miles au sud-est de Kyiv. Mahuchikh a dit qu’ils étaient en sécurité là-bas pour le moment.

Pendant un certain temps, elle est restée à Dnipro, mais après quelques semaines, son travail régulier lui a fait signe et elle a dû abandonner les voyages pour apporter de la nourriture et des vêtements aux hôpitaux et aux abris, et s’arrêter à des endroits autour de Dnipro pour aider les animaux (“ils ne peuvent pas partir », dit-elle).

Elle envoie de l’argent à ses amis et à sa famille quand elle le peut. Cet été, sa vie est passée à basculer entre un flux constant de mises à jour de nouvelles, soulignées par une inquiétude constante, et un régime d’entraînement qui, au début, avait toutes les flèches pointées vers les championnats du monde en salle à Belgrade en mars.

À ce moment-là, la politique avait déjà été établie concernant les Russes dans le sport. Bach a déclaré que la recommandation du CIO était autant pour la sécurité des Russes qu’autre chose. Coe a déclaré que la décision de World Athletics, qui excluait également les athlètes de l’allié russe Biélorussie, était une question d’équité.

“Cela a été fait d’un point de vue très clair, et il s’agissait de l’intégrité de la compétition”, a-t-il déclaré. “Il aurait été inconcevable d’avoir des championnats du monde ici avec des athlètes de Biélorussie et de Russie, deux nations agressives qui se sont installées dans un État indépendant.”

Mahuchikh – qui a remporté le bronze l’an dernier aux Jeux olympiques de Tokyo et a précédé cela avec des victoires à tous les niveaux juniors depuis 2017 – a remporté la médaille d’or aux championnats en salle. Il ne s’agissait pas simplement de sauter haut.

“J’ai réalisé que sur la piste et le saut, je pouvais montrer la puissance et l’esprit fort de toute la nation ukrainienne”, a-t-elle déclaré. « Je pourrais montrer au monde entier que nous nous battrons jusqu’au bout. Jusqu’à ce que nous gagnions.

Un jour, Mahuchikh espère ramener cette médaille d’or à la maison. Peut-être qu’après la finale de mardi, elle en aura deux.

Mais il n’y a aucun moyen de savoir quand – ou si – elle reviendra ou à quoi ressemblera son pays.

“C’est tellement mauvais, et c’est difficile mentalement”, a-t-elle déclaré. «Mais je crois que nous gagnerons et nous reviendrons à nos vies. Et nous nous souviendrons toujours de cette période.

Eddie Pells, l’Associated Press