L’Ukraine doublera sa portée avec des bombes américaines de petit diamètre

Les États-Unis fourniront à l’Ukraine une artillerie de roquettes à plus longue portée qui doublera la portée de ses munitions actuelles, a annoncé vendredi le Pentagone, alors que les partisans occidentaux du pays prévoient que les combats s’intensifieront considérablement dans les mois à venir. L’Ukraine recevra des bombes de petit diamètre lancées au sol dans le cadre d’un nouveau programme d’aide de 2,17 milliards de dollars annoncé par l’administration Biden. Les munitions ont une portée d’environ 95 miles, soit près du double de la capacité précédemment fournie par le gouvernement américain, qui a jusqu’à présent refusé de fournir de telles armes de peur que les forces ukrainiennes ne les utilisent pour frapper à l’intérieur de la Russie. Cela leur permettra à la place de cibler des postes de commandement, des dépôts de munitions et d’autres installations militaires russes dans les parties occupées de l’Ukraine.

Les commandants ukrainiens ont déclaré que, bien que leurs troupes se soient avérées efficaces pour détruire de telles cibles, la Russie s’est adaptée en déplaçant son importante infrastructure hors de portée des véhicules d’artillerie à roquettes fournis par les États-Unis, comme le HIMARS et le M270, ce qui nécessite une plus grande portée. Les bombes de petit diamètre ont été conçues pour être tirées depuis des avions, mais ont été adaptées avec des moteurs-fusées pour être lancées à partir de tels systèmes. Ils peuvent frapper leurs cibles prévues dans le rayon d’un pneu de voiture, selon Saab, qui a développé le programme avec Boeing.

Les munitions font partie d’un ensemble provenant de l’industrie de la défense américaine, et non des stocks militaires existants, de sorte que cela pourrait prendre des mois pour que les munitions arrivent sur le champ de bataille, selon des responsables américains. Les deux parties ont signalé leur intention de passer à l’offensive au printemps, bien que les combats à l’est autour de Bakhmut et de Soledar soient restés féroces tout au long de l’hiver.

En fournissant la GLSDB, l’administration Biden a assoupli l’un de ses plus grands blocages concernant la fourniture à l’Ukraine de capacités à plus longue portée. Mais les responsables continuent de repousser les appels à des missiles qui peuvent voyager encore plus loin – des munitions connues sous le nom d’ATACMS qui peuvent parcourir environ 186 milles.

“Si nous pouvions frapper à une distance allant jusqu’à 300 kilomètres, l’armée russe ne serait pas en mesure de monter une défense et devra se retirer”, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, lors d’une réunion avec des responsables de l’Union européenne. à la portée de l’ATACMS. “L’Ukraine est prête à fournir toutes les garanties que vos armes ne seront pas impliquées dans des attaques sur le territoire russe. Nous avons suffisamment d’objectifs dans les zones occupées de l’Ukraine, et nous sommes prêts à nous coordonner sur (ces) objectifs avec nos partenaires.

Les commentaires de Resnikov ont été rapportés tôt par l’Associated Press.

L’ensemble comprenait également des équipements qui « intégreront les lanceurs, missiles et radars de défense aérienne occidentaux aux systèmes de défense aérienne de l’Ukraine », soulignant l’urgence pour l’Ukraine de protéger son ciel des missiles russes et des drones fournis par l’Iran. À ce jour, le gouvernement de Kyiv s’est appuyé sur une mosaïque de systèmes différents fournis par de nombreux alliés pour se protéger contre l’assaut du Kremlin sur le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures civiles.

Comme les bombes de petit diamètre, cet équipement ainsi que d’autres capacités de défense aérienne dans le package nouvellement annoncé seront sous-traités auprès de fabricants, un processus, selon le Pentagone, qui prend généralement des mois à se procurer et à livrer.

Un ensemble séparé d’abattage des stocks américains existants comprend un réapprovisionnement important en roquettes d’artillerie, en munitions pour obusiers et en armes légères. Les États-Unis fourniront 190 mitrailleuses lourdes avec des sites d’imagerie thermique pour abattre les drones. Certains drones armés, comme ceux fournis par l’Iran, volent bas et lentement, ce qui en fait parfois des cibles adéquates pour les mitrailleurs bien entraînés, plutôt que d’utiliser des missiles coûteux dans des systèmes de défense aérienne plus avancés.