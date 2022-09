L’Ukraine domine l’Assemblée générale des Nations Unies

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Vendredi, la plus grande instance de l’ONU a voté pour laisser parler l’Ukraine. Une majorité des 193 États membres de l’Assemblée générale approuvé un document qui a accordé au président ukrainien Volodymyr Zelensky une exception pour s’adresser virtuellement à la chambre cette semaine, même après que les responsables de l’ONU aient établi que les discours de la session de haut niveau de l’Assemblée générale de cette année, qui commence mardi, devaient être prononcés en personne. La Russie n’a pu amener que six autres pays – Cuba, l’Érythrée, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Nicaragua et la Syrie – à voter contre.

Zelensky devrait s’exprimer mercredi, entre les présidents indonésien et malawien, selon le calendrier de l’ONU. Il est prudent de dire que son discours fera les gros titres de la journée. Le conflit qui s’est étendu à travers l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion le 24 février masquera une grande partie des débats à l’intérieur et autour des Nations Unies cette semaine alors que les délégués et les dignitaires se réuniront au siège de l’organisation à New York.

Le défilé annuel de ces dirigeants mondiaux jusqu’à l’estrade de l’Assemblée générale semble souvent assez psous forme. Les présidents, les premiers ministres et parfois les ministres des Affaires étrangères font l’éloge du multilatéralisme, présentent des plans pour atteindre les objectifs de développement et lancent des avertissements sur les défis mondiaux de longue date comme le changement climatique. C’est des platitudes et de la politesse. De temps en temps, des nationalistes d’extrême droite comme l’ancien président Donald Trump ou le président brésilien Jair Bolsonaro ou un démagogue comme feu le président vénézuélien Hugo Chávez choisissent de rendre les choses plus intéressantes, bien que moins diplomatiques.

Cette année, cependant, il y aura forcément un avantage plus conflictuel. “La guerre a dominé la diplomatie à l’ONU depuis le début de l’année et est le plus grand défi aux principes de l’organisme au moins depuis que les États-Unis ont envahi l’Irak en 2003”, a observé un rapport du groupe de réflexion International Crisis Group. Après tout, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a violé les principes clés de la Charte des Nations Unies interdisant le recours à la force, commis des crimes de guerre présumés et ignoré les critiques au sein des principales chambres de réunion de l’ONU.

Bonne première journée de #UNGA! À un moment d’une importance vitale et historique pour l’ONU, les États-Unis auront trois priorités fondamentales : – Lutter contre l’insécurité alimentaire mondiale

– Faire face aux menaces mondiales pour la santé publique

– Défendre la Charte et réformer l’ONU A suivre tout au long de la semaine ! — Ambassadeur Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) 19 septembre 2022

“Les clivages géostratégiques sont les plus larges depuis au moins la guerre froide”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres La semaine dernière. “Ils paralysent la réponse mondiale aux défis dramatiques auxquels nous sommes confrontés.”

Le président Biden, arrivé en retard après avoir assisté aux funérailles de la reine Elizabeth II, ne comblera pas tout à fait ce fossé. Loin de l’ultranationalisme de Trump, il vantera probablement les efforts de son administration pour s’associer à des alliés européens dans leur soutien à l’Ukraine et désignera le président russe Vladimir Poutine pour avoir provoqué une crise mondiale. Plus comme Trump, il mettra probablement l’accent sur ses inquiétudes face au bellicisme de la Chine autour de Taïwan et à l’escalade de son programme nucléaire par l’Iran. Les puissances occidentales sont envisage également une offre symbolique au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour faire pression sur la Chine concernant ses abus présumés contre les musulmans ouïghours.

Lorsque Biden était vice-président, la principale intrigue lors des conférences successives de l’ONU portait sur la question de savoir si le président Barack Obama rencontrerait son homologue iranien dans un couloir de Turtle Bay. Une telle rencontre semble maintenant hors de propos, le président iranien Ebrahim Raisi excluant une rencontre avec Biden en un entretien donné à « 60 Minutes » de CBS, où il a dit qu’il ne voyait aucune distinction entre l’administration américaine actuelle et son prédécesseur.

En marge des réunions de l’Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis, l’Union européenne et l’Union africaine dirigeront un sommet sur la sécurité alimentaire – la question primordiale et urgente pour de nombreuses régions du monde alors que la guerre en Ukraine et la pandémie persistante ont grondé les chaînes d’approvisionnement et provoqué une flambée de l’inflation dans divers pays.

Sur ce front, ainsi que la prise en compte de la pandémie et les efforts en cours pour vacciner le monde, il reste des écarts prononcés entre l’Occident et les autres nations. Des diplomates du « Sud global » ont dénoncé le nationalisme vaccinal initial de l’Occident qui a vu certains pays riches accumuler des réserves de doses tandis que de nombreux pays du monde en développement ne pouvaient même pas distribuer de vaccins aux travailleurs médicaux de première ligne.

Une commission récente lancé par la revue médicale Lancet a conclu que la pandémie était un « échec mondial massif » qui « a révélé les principales faiblesses du système multilatéral basé à l’ONU, résultant d’un nationalisme excessif, de tensions entre les grandes puissances », et d’autres facteurs.

Sur la guerre en Ukraine, cependant, la Russie trouvera un maigre soutien à New York. Alors que certains pays du monde en développement veulent éviter de s’aligner en gros sur l’Occident, presque aucun gouvernement n’est favorable aux actions déstabilisatrices prises par le Kremlin. Une réunion la semaine dernière en Ouzbékistan de l’Organisation de coopération de Shanghai, un bloc dirigé par la Chine, était peut-être le prélude des choses à venir. Dans les lieux publics, Poutine a semblé admettre avoir été réprimandé en privé par le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi.

Jeudi, Poutine a reconnu les « inquiétudes et questions » de ce dernier concernant l’effort de guerre en cours de la Russie. Le lendemain, il a été sermonné devant les caméras par Modi. “L’ère d’aujourd’hui n’est pas une ère de guerre, et je vous en ai parlé au téléphone”, a déclaré le Premier ministre indien.

“Je connais votre position sur le conflit en Ukraine, sur vos inquiétudes que vous exprimez constamment”, a répondu Poutine. “Nous ferons de notre mieux pour arrêter cela dès que possible.”

La guerre pour la Russie ne va pas bien, comme l’ont prouvé les récents succès ukrainiens. Les républiques séparatistes soutenues par la Russie dans la région orientale du Donbass implorent maintenant le Kremlin d’annexer directement leur territoire, sentant peut-être le nouvel élan de Kyiv. Dans son échange avec Modi, Poutine a rejeté la faute sur Kyiv, affirmant qu’elle avait abandonné les pourparlers de paix et était déterminée à atteindre tous ses objectifs “sur le champ de bataille”.

Les partisans de l’Ukraine se moquent d’une telle rhétorique venant du pays qui a lancé une invasion non provoquée. Les Russes “n’ont pas indiqué qu’ils s’intéressaient à la diplomatie”, a déclaré aux journalistes Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice américaine aux Nations unies. “Ce qui les intéresse, c’est de continuer à déclencher cette guerre non provoquée contre l’Ukraine.”

Bien que l’Ukraine puisse être au centre des discussions, ne vous attendez pas à beaucoup de progrès diplomatiques cette semaine. “Il serait naïf de penser que nous sommes proches de la possibilité d’un accord de paix”, a déclaré António Guterres ce week-end.