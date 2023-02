L’Ukraine doit vaincre Poutine ou tous les pays de l’OTAN sont menacés par la Russie, prévient un haut soldat des jeux de guerre britanniques

L’UKRAINE doit vaincre Vladimir Poutine ou tous les pays de l’OTAN pourraient faire face à la colère de la Russie, a averti un soldat de haut rang.

Le colonel estonien Andrus Merilo a publié le message effrayant alors qu’il s’exprimait en marge des jeux de guerre de l’OTAN à seulement 80 milles de la Russie.

Le colonel Andrus Merilo est le commandant des forces estoniennes dans les jeux de guerre de l’OTAN Crédit : Ian Whittaker

Il parlait au bord des jeux de guerre de l’OTAN Crédit : Ian Whittaker

Un char britannique gronde dans la neige dans l’est de l’Estonie Crédit : Ian Whittaker

Les exercices glacés sont un événement annuel – mais ont pris une nouvelle importance sinistre depuis que Poutine a attaqué l’Ukraine il y a près d’un an, le 24 février.

Avec le spectre du conflit qui plane sur eux, les soldats britanniques, estoniens, français et danois sont tous unis et accomplissent consciencieusement leurs exercices.

S’adressant à The Sun Online alors que ses forces effectuaient d’intenses exercices de guerre de tranchées, le colonel Merilo a décrit l’effort herculéen des Ukrainiens contre Poutine comme un “petit miracle”.

La Russie n’est qu’à un jet de pierre du terrain d’entraînement et les troupes estoniennes sont constamment conscientes de la menace potentielle que représente un Poutine de plus en plus belliqueux.

Le colonel Merilo a déclaré que les deux prochains mois seront décisifs alors que la guerre en Ukraine gronde.

Il a déclaré à The Sun Online : “L’Ukraine doit gagner cette guerre, il n’y a pas d’alternative, ou n’importe quel pays de l’OTAN est en danger.

“Il est maintenant très clair que la Russie est une menace pour ses voisins.

“Ce dont nous avons besoin, c’est de plus de préparation et de communication envers les Russes que l’Otan est plus que capable de les retenir.”

Parlant directement de Poutine, le colonel Merilo a simplement décrit la guerre de Vlad comme une “énorme erreur de calcul”.

“Ce sera la fin de son régime”, a-t-il déclaré.

Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a averti qu’il était “vital” que l’Ukraine réussisse dans sa lutte contre Poutine.

S’adressant à The Sun Online, il a déclaré: “Mon message à Poutine est de sortir d’Ukraine. Ce n’est pas sa terre.

“Les Ukrainiens ne combattent pas seulement leur propre terre, ils se battent pour le monde libre, pour le droit international, pour nous tous.

“Il est vital qu’ils réussissent.”

Il a poursuivi : « Les Ukrainiens ont fait preuve de courage. Ils se battent pour leur propre pays, leurs propres familles, donc leur motivation est 200 fois supérieure à celle de leurs envahisseurs.

“Nous voyons les prédictions selon lesquelles la dernière défense de l’Ukraine n’était pas bonne, ils feront ce qu’ils peuvent pour défendre leur pays.”

Le ministre a salué les relations que son pays entretient avec l’Otan – et en particulier avec le Royaume-Uni – face à la menace russe.

Il a dit que même s’ils “ne peuvent pas choisir” qui est leur voisin, ils peuvent s’assurer qu’ils sont prêts à tout, y compris être prêts à se battre à très court terme.

Il a averti que la Russie ferait face à une armée qui serait prête à l’action en seulement deux heures si jamais elle attaquait l’Estonie.

“Nous sommes préparés à la possibilité d’une invasion depuis un certain temps”, a expliqué Pevkur.

“De toute évidence, nous ferons tout notre possible pour nous protéger, avec nos alliés.

“C’est pourquoi nous avons dit il y a quelque temps, ‘Never Alone Again’.

“C’est pourquoi nous sommes au sein de l’OTAN et de l’UE. Nous croyons tous et sommes convaincus que le parapluie de l’OTAN fonctionne rapidement.”

Pevkur a poursuivi : “Nous sommes très rapides. Nous nous sommes beaucoup entraînés. Nous avons notre armée de réserve pour pouvoir nous défendre.

“Construire notre division signifie que nous serons plus prêts. La semaine dernière, nous avons effectué des exercices instantanés où nous pouvons être prêts en seulement deux heures.

“En 24 heures, nous pourrions avoir un nombre considérable de troupes prêtes.”

Il a expliqué que le plus grand défi auquel ils sont confrontés est simplement celui de l’espace, l’Ukraine faisant deux fois la taille de l’Estonie.

“Nous n’avons pas le luxe de donner ne serait-ce qu’un mètre, donc nous commencerons à nous battre dès le premier mètre”, a déclaré Pevkur.

Les forces estoniennes aux côtés de leurs alliés de l’OTAN effectuent des exercices appelés WINTER CAMP 23 alors qu’elles forment pour travailler sur l’état de préparation du groupement tactique de présence avancée de l’OTAN.

Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, s’est entretenu avec The Sun Online Crédit : Ian Whittaker

Soldat estonien portant un écusson ‘Slava Ukraini’ Crédit : Ian Whittaker

Un hélicoptère Chinook britannique attise une tempête de neige alors qu’il atterrit Crédit : Ian Whittaker

Les troupes françaises s’entraînent avec un mortier à courte portée Crédit : Ian Whittaker

Les températures à Keskpolügoon, ou la zone d’entraînement centrale, devraient chuter à environ -12 ° C lors des jeux de guerre cette semaine.

Sur la vaste base militaire, de la taille d’environ 15 000 terrains de football, les troupes de toutes les nations sont mises à l’épreuve.

La guerre continue de gronder en Ukraine, avec les craintes d’une éventuelle nouvelle offensive russe lancée pour marquer le premier anniversaire de l’invasion.

Pevkur a déclaré que les exercices annuels sont “très importants” – et a salué les relations de l’Estonie avec le Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Le Royaume-Uni a été l’un des plus grands alliés de l’Estonie, vous êtes le pays chef de file pour nous. Cette relation est extrêmement importante.

“Même quand vous remontez 100 ans en arrière, les Britanniques étaient là quand nous avons eu notre première guerre d’indépendance.”

Et il a expliqué comment l’armée de son pays s’équipe face à la menace de la Russie, mettant la main sur de nouveaux missiles, des armes à feu, des véhicules blindés et de nombreuses munitions.

“L’année dernière, nous avons acquis deux fois plus de munitions qu’au cours des 30 dernières années”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

“L’Estonie a été préparée [since] avant l’invasion russe de l’Ukraine.”

Les pays de l’OTAN ont fourni à l’Ukraine des armes et des armures pour défendre leur pays contre les Russes.

Mais beaucoup à Kyiv craignent que ce ne soit pas suffisant – en particulier avec des informations selon lesquelles jusqu’à 500 000 soldats russes pourraient se préparer à une offensive de printemps.

Le président Volodymyr Zelensky a averti que la guerre allait devenir plus difficile – et continue d’exhorter l’Occident à l’aider à armer ses troupes.

Poutine a réussi à faire de la Russie un État paria depuis le début de la guerre – sa liste d’alliés diminuant.

Et on pense que son avenir est lié au succès ou à l’échec de la guerre.

Poutine a été averti qu’il pourrait faire face à un soulèvement interne à moins qu’il ne parvienne à réaliser quelque chose en Ukraine.

Il s’était bêtement attendu à faire rouler l’Ukraine et à ce que ses soldats soient accueillis comme des “libérateurs” – mais ils ont dû faire face à une riposte féroce.

Les villes initialement saisies par les Russes ont ensuite été reprises par les Ukrainiens.

Mais après une quasi-impasse au cours de l’hiver, on pense que Vlad prépare peut-être un coup de marteau pour tenter de gagner la guerre – et de sauver sa propre peau.

Les combats les plus acharnés se concentrent actuellement sur la ville de Bakhmut.

Il se transforme en la bataille la plus sanglante de la guerre jusqu’à présent, l’espérance de vie des soldats sur la ligne de front n’étant que de quatre heures.

Alors que le premier anniversaire de la guerre approche à grands pas, les prochains mois pourraient faire ou défaire à la fois le conflit et l’avenir de l’ordre international sur la scène mondiale.

Pevkur avec le colonel estonien Andrus Merilo Crédit : Ian Whittaker