L’Ukraine doit se démilitariser ou la Russie le fera, dit Lavrov

Kyiv, Ukraine –

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti mardi que l’Ukraine devait répondre à la demande de Moscou de “démilitarisation” et de “dénazification”, ainsi qu’à la suppression de la menace militaire contre la Russie, sinon “l’armée russe (résoudra) le problème”.

Sergueï Lavrov a également accusé l’Occident d’alimenter la guerre en Ukraine pour affaiblir la Russie, et a déclaré que cela dépendait de Kyiv et de Washington de la durée du conflit, qui a commencé le 24 février lorsque la Russie a envahi l’Ukraine.

“En ce qui concerne la durée du conflit, la balle est du côté du régime (de Kyiv) et de Washington qui se tient derrière son dos”, a déclaré Lavrov à l’agence de presse d’Etat Tass. “Ils peuvent arrêter une résistance insensée à tout moment.”

Dans une réaction apparente, Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a tweeté que “la Russie doit faire face à la réalité”.

“Ni la mobilisation totale, ni la recherche paniquée de munitions, ni les contrats secrets avec l’Iran, ni les menaces de Lavrov n’aideront”, a-t-il déclaré. “L’Ukraine démilitarisera la RF (Fédération de Russie) jusqu’au bout, chassera les envahisseurs de tous les territoires occupés. Attendez la finale en silence.”

La veille, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait déclaré à l’Associated Press dans une interview que son gouvernement souhaitait un sommet pour mettre fin à la guerre, mais qu’il ne prévoyait pas la participation de la Russie.

Kuleba a déclaré que l’Ukraine souhaitait un sommet de “paix” dans les deux mois avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres comme médiateur. Mais il a également déclaré que la Russie devait faire face à un tribunal pour crimes de guerre avant que son pays ne pourparle directement avec Moscou.

Ces deux déclarations illustrent à quel point toute tentative de mettre fin à la guerre pourrait être complexe et difficile. L’Ukraine a déclaré dans le passé qu’elle ne négocierait pas avec la Russie avant le retrait complet de ses troupes, tandis que Moscou insiste sur ses gains militaires et l’annexion de la péninsule de Crimée en 2014 ne peut être ignorée.

Pendant ce temps, de violents combats se sont poursuivis mardi dans les régions de Donetsk et Louhansk revendiquées par la Russie qui ont récemment été le théâtre des affrontements les plus intenses.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les forces russes tentaient d’encercler la ville de Bakhmut dans la région de Donetsk, mais sans succès. De violentes batailles sont également en cours autour de la ville de Kreminna dans la région de Louhansk, a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haidai.

Dans la région partiellement occupée de Kherson, au sud, les forces russes ont bombardé lundi à 40 reprises des zones tenues par les Ukrainiens, blessant une personne, ont indiqué les autorités ukrainiennes. La ville de Kherson elle-même – que l’Ukraine a reprise le mois dernier lors d’une victoire majeure – a été ciblée 11 fois, a déclaré l’administrateur régional Yaroslav Ianouchevitch.

Depuis ses premières avancées au début de la guerre il y a 10 mois, la Russie a fait peu de progrès majeurs, détruisant souvent les infrastructures ukrainiennes à la place et laissant des millions de personnes sans électricité, chauffage et eau chaude dans des conditions hivernales.

Lavrov n’a pas précisé comment l’armée russe atteindra ses objectifs de démilitarisation et de dénazification de l’Ukraine, ce qui était l’objectif déclaré de la Russie lorsque l’invasion a commencé en février. La référence à la «dénazification» vient des allégations de la Russie selon lesquelles le gouvernement ukrainien est fortement influencé par des groupes nationalistes radicaux et néonazis. L’affirmation est tournée en dérision par l’Ukraine et l’Occident.

Lavrov a averti qu’un soutien supplémentaire de l’Occident à l’Ukraine pourrait conduire à une confrontation directe.

“Nous continuons d’avertir nos adversaires à l’Ouest des dangers de leur parcours pour aggraver la crise ukrainienne”, a-t-il dit, ajoutant que “le risque que la situation dégénère reste élevé”.

“L’objectif stratégique des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN est de remporter une victoire sur la Russie sur le champ de bataille pour affaiblir considérablement, voire détruire, notre pays”, a-t-il déclaré.