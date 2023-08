L’Ukraine doit répondre à « certains critères » pour recevoir des F-16 – Pentagone – RT World News

Une formation en anglais sera nécessaire pour les pilotes de Kiev, a déclaré l’attachée de presse adjointe Sabrina Singh

Les États-Unis ont reçu des demandes des Pays-Bas et du Danemark pour transférer des avions de combat F-16 vers l’Ukraine, mais Kiev doit répondre « certain critère » avant qu’ils ne soient approuvés, a déclaré un porte-parole du Pentagone.

« Pour que le transfert à un tiers soit effectué, certains critères doivent être remplis, y compris la formation en anglais, d’autres choses comme la logistique sur le terrain », L’attachée de presse adjointe Sabrina Singh a expliqué lors d’un briefing lundi.

Elle a dit que le niveau de formation linguistique dont les pilotes ukrainiens ont besoin était « significatif, » ajoutant que ce processus est « ça va prendre du temps. »

Début août, Politico a signalé que la formation des F-16 pour les Ukrainiens dispensée par les pays européens pourrait être entravée par la barrière de la langue. Selon les sources du média, seuls huit des 32 premiers pilotes sélectionnés pour piloter les avions de combat de quatrième génération de conception américaine avaient une connaissance suffisante de l’anglais pour participer au programme.

« Ainsi, une fois ces critères remplis, nous serons en mesure d’autoriser le transfert », a ajouté le secrétaire de presse adjoint.















Singh a également confirmé que les États-Unis étaient « ouvrir » à l’idée de former des aviateurs ukrainiens pour piloter les F-16 au cas où les Pays-Bas et le Danemark n’auraient pas la capacité d’enseigner à tous les pilotes envoyés par Kiev en même temps.

Il appartiendra à l’Ukraine de décider du nombre de ses pilotes qui recevront une formation sur F-16, a-t-elle déclaré, ajoutant que Kiev n’avait toujours pas défini le nombre final.

Dimanche, les Pays-Bas et le Danemark ont ​​annoncé qu’ils fourniraient à l’Ukraine des F-16, ce que Kiev réclamait depuis des mois au milieu de son conflit avec la Russie.

Les Pays-Bas, qui possèdent 42 avions F-16, n’ont pas précisé combien ils en donneraient, mais le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé que toute la flotte se dirigerait vers Kiev. Le Danemark a promis de donner 19 avions à l’Ukraine, dont six seront fournis d’ici la fin de l’année.

En juin, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les F-16 « brûlera » une fois livrés à l’Ukraine, tout comme les chars Leopard-2, les véhicules de combat Bradley et d’autres armes fournies par l’Occident qui étaient auparavant fournies.

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes plus sophistiquées à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés pourraient franchir ses «lignes rouges» et entraîner une escalade majeure des hostilités. La Russie soutient que la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes de Kiev signifient déjà que les nations occidentales sont de facto parties au conflit.