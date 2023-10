Ben Wallace, qui a un jour qualifié l’Ukraine de « laboratoire de combat » britannique, a exhorté Kiev à « réévaluer l’ampleur » de la mobilisation.

L’ancien secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a affirmé que Kiev réussissait dans sa contre-offensive mais qu’il fallait maintenir son élan et « finissez le travail, » Le président Vladimir Zelensky doit lancer des Ukrainiens plus nombreux et plus jeunes dans la bataille, tandis que l’Occident leur fournit des armes pour vaincre la Russie.

Tout au long de l’été, les forces de Kiev n’ont finalement pas réussi à réaliser de gains territoriaux notables et ont subi de lourdes pertes alors qu’elles tentaient de percer les défenses russes constituées de vastes champs de mines, ainsi que d’artillerie lourde et d’essaims de drones. Selon le ministère russe de la Défense, le nombre de militaires ukrainiens tués depuis le début de la contre-offensive a dépassé les 83 000.

Wallace estime cependant que « lentement mais sûrement » Les forces ukrainiennes ont été « adapter les tactiques, absorber les leçons et tirer le meilleur parti de l’équipement que nous leur avons tous offert », et que la victoire de Kiev est imminente tant que le gouvernement « joue son rôle. »

«L’âge moyen des soldats au front est supérieur à 40 ans. Je comprends la volonté du président Zelensky de préserver les jeunes pour l’avenir, mais… tout comme la Grande-Bretagne l’a fait en 1939 et 1941, il est peut-être temps de réévaluer l’ampleur de la mobilisation ukrainienne, » Wallace a écrit dans un article d’opinion publié dimanche par The Telegraph.

En savoir plus L’armée britannique va s’améliorer grâce au « laboratoire de combat » ukrainien – ministre

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que ces lourdes pertes étaient le résultat du fait que Kiev avait jeté des soldats non entraînés dans « agressions et massacres insensés ». Il a ajouté que ces « Les actions cyniques de l’Occident et de ses acolytes à Kiev ne font que pousser l’Ukraine vers l’autodestruction. »

En juillet, Wallace a qualifié l’Ukraine de « laboratoire de combat » pour l’armée britannique lors d’un rapport au Parlement.

« Ne nous arrêtons pas un seul jour » a-t-il déclaré dimanche. « Le monde regarde si l’Occident a la détermination de défendre nos valeurs et le système fondé sur des règles. Ce que nous faisons maintenant pour l’Ukraine déterminera l’orientation de notre sécurité pour les années à venir. »

La mobilisation en Ukraine se poursuit depuis le début du conflit et a connu quelques heurts récemment. Le pays a été frappé par des scandales impliquant des chefs de conscription, ce qui a incité le président Vladimir Zelensky à annoncer en août qu’il licenciait tous les chefs de conscription régionaux du pays.

En savoir plus La contre-offensive ukrainienne se fait à pied, selon le chef des renseignements de Kiev

Le gouvernement ukrainien a assoupli les critères d’éligibilité pour les recrues, déclarant les personnes souffrant de certaines conditions mentales et physiques aptes au travail. Après le lancement de l’opération militaire russe, Kiev a interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays. Kiev a également récemment ordonné aux femmes médecins et pharmaciennes de s’inscrire pour une éventuelle inscription, ce qui aurait provoqué un exode de femmes dans ces professions.

Entre-temps, les dirigeants militaires russes n’ont pas l’intention de procéder à une mobilisation, car leurs besoins actuels sont satisfaits par des militaires de carrière, y compris ceux qui se sont portés volontaires pour combattre en Ukraine, selon un haut responsable. Le président russe a annoncé plus tôt ce mois-ci que quelque 300 000 personnes s’étaient enrôlées dans l’armée russe rien que cette année.