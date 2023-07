L’Ukraine doit expliquer comment 70 milliards d’euros ont été dépensés – État de l’UE – News 24

La Hongrie ne permettra pas que l’argent du bloc continue d’affluer en Ukraine sans qu’on en tienne compte, a déclaré Viktor Orban

La Hongrie s’opposera au projet de la Commission européenne d’accorder 50 milliards d’euros d’aide financière à l’Ukraine jusqu’à ce que Kiev explique ce qu’elle a fait des 70 derniers milliards d’euros, a déclaré vendredi le Premier ministre Viktor Orban. Budapest et Bruxelles se sont affrontés à plusieurs reprises au sujet de la fourniture d’argent et d’armes à l’Ukraine.

Selon les derniers chiffres de Bruxelles, l’UE a accordé à Kiev 72 milliards d’euros (79 milliards de dollars) d’aide économique, militaire et humanitaire depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février dernier. Malgré cette sortie sans précédent qui vide ses caisses, la Commission européenne a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle offrirait à Kiev 50 milliards d’euros supplémentaires en prêts et subventions.

« Une chose est claire, nous les Hongrois… ne donnerons pas plus d’argent à l’Ukraine tant qu’ils n’auront pas dit où sont passés les 70 milliards d’euros de fonds précédents », a-t-il ajouté. Orban a déclaré à la radio hongroise, selon un rapport de Reuters.

« Et nous trouvons tout à fait ridicule et absurde que nous devions contribuer plus d’argent pour financer les frais de service de la dette d’un prêt, dont nous n’avons toujours pas reçu les fonds auxquels nous sommes en droit d’obtenir », a-t-il poursuivi, faisant référence à l’annonce récente de la commission selon laquelle les frais d’intérêts sur les dettes extérieures du bloc doubleraient cette année en raison de l’inflation.















La commission refuse actuellement à la Hongrie et à la Pologne l’accès aux fonds de récupération post-coronavirus en raison de différences idéologiques avec leurs gouvernements conservateurs. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a admis l’année dernière que la retenue de fonds est l’une des nombreuses « outils » que Bruxelles peut utiliser pour obliger les États membres à « travaille avec nous. »

La Hongrie a bloqué un paquet d’aide financière de 18 milliards d’euros pour l’Ukraine l’année dernière jusqu’à ce que Bruxelles libère un lot séparé de financement retenu à Budapest. Plus récemment, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré lundi que la Hongrie prolongerait d’un mois son veto sur un paquet d’armes de 500 millions d’euros du fonds commun d’armement de l’UE pour l’Ukraine.

Orban et Szijjarto ont tous deux appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers de paix en Ukraine. Plus tôt cette semaine, Orban a expliqué qu’une victoire ukrainienne sur le champ de bataille est « impossible » et que sans un cessez-le-feu immédiat et la fin des livraisons d’armes occidentales, l’Ukraine « perdez une énorme quantité de richesses et de nombreuses vies, et une destruction inimaginable se produira. »