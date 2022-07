L’Ukraine dit qu’un navire syrien accoste au Liban avec du grain volé

BEYROUTH – Un cargo syrien, sanctionné par les États-Unis et transportant ce que l’Ukraine dit être de l’orge volée au pays déchiré par la guerre, a accosté au Liban, a annoncé jeudi la mission diplomatique ukrainienne dans ce pays du Moyen-Orient.

L’Ukraine a accusé la Russie de piller le grain et l’acier de son territoire depuis que Moscou a envahi le pays fin février. L’ambassade à Beyrouth n’a pas précisé ni précisé comment l’orge aurait été volée à l’Ukraine.

Le trafic maritime, qui surveille le trafic des navires et l’emplacement des navires en mer, a également confirmé jeudi l’amarrage des navires à Tripoli. Le Laodicea se dirigeait initialement vers le port de Tartous en Syrie et devait y arriver plus tôt cette semaine.