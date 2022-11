L’Ukraine dit qu’elle n’est pas responsable de l’attaque de missiles polonais

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il n’avait “aucun doute” que son pays n’était pas responsable d’une frappe de missile qui a frappé un village polonais, tuant deux personnes, malgré l’évaluation initiale de l’OTAN selon laquelle l’explosion a eu lieu alors que l’Ukraine tentait de se défendre contre la Russie. .

Zelenskyy a déclaré mercredi à la télévision ukrainienne que ses hauts commandants militaires lui avaient assuré que “ce n’était pas notre missile ni notre frappe de missile” qui était à l’origine de l’incident de mardi, qui a provoqué une fureur internationale et fait craindre un conflit plus large entre l’OTAN et la Russie. pourrait éclater.

“Je n’ai aucun doute sur [Tuesday’s] me rendre compte personnellement – du commandant de l’armée de l’air au commandant en chef [Valery] Zaluzhny – que ce n’était pas notre missile ni notre frappe de missile”, a déclaré Zelenskyy.

Il a réitéré les appels de Kyiv pour lui permettre d’accéder au site de l’explosion, près du village de Przewodow dans le sud-est de la Pologne et à seulement 4 miles de la frontière ukrainienne, et pour que l’Ukraine fasse partie d’une enquête conjointe menée par la Pologne et le NOUS

“Je crois que nous avons le droit à cela. Est-il possible de ne pas annoncer les conclusions finales tant que l’enquête n’est pas terminée ? Je pense que c’est juste. Si quelqu’un dit que c’est notre fusée, devrions-nous faire partie d’un groupe d’enquête conjoint ?” Je pense que nous devrions, ce n’est que justice.”

Les soupçons quant à qui était derrière l’attaque sont tombés sur la Russie, en particulier compte tenu d’un énorme barrage de frappes de missiles que ses forces avaient infligées à des villes à travers l’Ukraine mardi. La Pologne et ses autres alliés de l’OTAN, en particulier ceux de la Baltique et de l’Europe de l’Est, ont d’abord semblé supposer que la Russie était derrière l’attaque, bien qu’elle ait nié toute responsabilité et qualifié l’incident de “provocation délibérée”.