L’Ukraine dit qu’elle examinera la vidéo de tournage d’un prisonnier présumé

KYIV, Ukraine (AP) – L’Ukraine a déclaré qu’elle enquêterait sur les séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux russes qui, selon Moscou, montrent que les forces ukrainiennes ont tué des troupes russes qui tentaient peut-être de se rendre, après que l’un des hommes ait apparemment refusé de déposer son arme et a ouvert le feu.

“Bien sûr, les autorités ukrainiennes enquêteront sur cette vidéo”, a déclaré Olha Stefanishyna, vice-première ministre ukrainienne chargée de superviser les efforts du pays pour rejoindre l’Union européenne, en marge d’un forum sur la sécurité à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Stefanishyna, s’exprimant tard samedi, a déclaré “qu’il est très peu probable” que les courts extraits édités montrent ce que Moscou prétend.

Les autorités russes ont annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête pénale sur la base des extraits postés sur les chaînes russes Telegram et relayés sur d’autres réseaux sociaux. Ils présentent une image confuse et incomplète.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé que les images montraient une “exécution” et a déclaré que la Russie souhaitait une enquête internationale.

Stefanishyna, cependant, a déclaré que les forces ukrainiennes ne sont “absolument pas intéressées par l’exécution de qui que ce soit” et ont pour ordre direct de prendre “autant de prisonniers de guerre que possible” afin qu’ils puissent être échangés lors d’échanges de prisonniers avec la Russie.

“Chaque soldat russe potentiellement exécuté est un Ukrainien qui ne peut pas être échangé, donc l’esprit et la logique ne sont pas là”, a-t-elle déclaré.

La Mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine a appelé à une enquête plus approfondie.

“HRMMU est au courant de la vidéo et l’examine”, a-t-il déclaré dans un communiqué à l’Associated Press. “Nous réitérons notre appel à ce que toutes ces allégations fassent l’objet d’une enquête appropriée et rapide par les autorités respectives.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’Ukraine autoriserait une enquête internationale, Stefanishyna a répondu : « Nous verrons. Aucun problème avec cela.”

Au cours de l’invasion de près de neuf mois, les forces de Moscou ont commis des abus généralisés et des crimes de guerre présumés, selon les Nations Unies, des groupes de défense des droits et des reportages de l’AP.

Matilda Bogner, qui dirige la mission de surveillance de l’ONU en Ukraine, a déclaré plus tôt cette semaine que les troupes ukrainiennes étaient également soupçonnées de certains abus.

« Nous avons reçu des allégations crédibles d’exécutions sommaires de personnes hors de combat, et plusieurs cas de torture et de mauvais traitements, qui auraient été commis par des membres des forces armées ukrainiennes », a déclaré Bogner.

Les extraits vidéo qui, selon la Russie, indiquaient une exécution n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

L’extrait le plus long, long de 36 secondes et avec des coupes, montre un groupe d’environ 10 hommes en tenue militaire complète, certains allongés sur le sol et d’autres sortant un à un d’une dépendance, les mains levées, apparemment sans armes. Sous les ordres criés par quelqu’un hors caméra, ils rejoignent les autres déjà au sol.

Certains hommes portent des bandes rouges sur le bas des jambes. Des marques d’identification rouges ou blanches sont parfois portées par les troupes russes et alignées sur la Russie pour les identifier en tant que membres de la force d’invasion du Kremlin.

La vidéo montre également d’autres hommes qui les regardent, qui sont armés et portent des éclairs jaunes sur les bras, les jambes et les casques.

Les forces ukrainiennes portent souvent des pièces de couleur jaune, bleue ou verte pour s’identifier sur les champs de bataille.

Un homme avec un brassard jaune semble tenir la caméra. Un autre, également avec un brassard jaune, est représenté allongé sur le sol avec une mitrailleuse lourde et des ceintures de munitions. Au moins deux autres hommes armés portant des aperçus de jaune semblent également regarder la reddition apparente.

Dans les dernières secondes de la vidéo, un homme émerge de derrière la dépendance. Il semble être armé. Au milieu de ce qui ressemble à des coups de feu soutenus, la vidéo devient alors trop floue pour voir ce qui s’est passé ensuite. La vidéo se coupe quelques secondes plus tard.

Un extrait distinct de 8 secondes et sans son semble montrer ces derniers instants ralentis. Alors qu’il émerge, l’homme apparemment armé semble lever un fusil et ouvrir le feu, la bouche du pistolet émettant des bouffées de fumée.

Un autre extrait de vidéo séparé, d’une durée de 25 secondes et apparemment tourné avec un drone, semble montrer les mêmes hommes allongés immobiles, au milieu de ce qui semble être des mares de sang.

Où et quand les vidéos ont été filmées n’étaient pas claires. La plupart des arbres sans feuilles à l’arrière-plan semblent suggérer une période d’automne ou d’hiver.

Andrey Marochko, un homme qui s’est identifié comme un officier russe basé dans la région ukrainienne de Louhansk, a affirmé sur Telegram que les images avaient été filmées à Makiivka, un village de la région occupée de l’est de l’Ukraine. Les médias russes ont donné le même emplacement. Les forces ukrainiennes ont affirmé avoir repris le contrôle du village de première ligne au début du mois.

Gillies signalé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elise Morton à Londres et Hanna Arhirova à Kyiv, en Ukraine, ont contribué.

John Leicester et Rob Gillies, Associated Press