SLe succès de l’Ukraine dans sa contre-offensive tant attendue contre la Russie pourrait signifier « l’effondrement » complet de l’armée de Vladimir Poutine ou même de l’économie russe, a déclaré un haut ministre du gouvernement de Volodymyr Zelensky.

Dans une interview avec L’indépendantle vice-ministre de la Défense Volodymyr Havrylov a été délibérément vague sur le moment de la contre-offensive, qui est attendue de manière imminente alors que la boue et les pluies du printemps cèdent la place à des conditions de combat plus favorables.

Mais lorsqu’elle arrivera – « très bientôt », selon les commentaires du président Zelensky lors d’une conférence de presse la semaine dernière – l’offensive révélera la vérité derrière la propagande étroitement contrôlée de la Russie concernant l’effort de guerre, et conduira à un règlement de compte parmi les Russes ordinaires, dit M. Havrylov.

« Nous lancerons notre contre-offensive – quand et où cela n’a plus d’importance maintenant », a-t-il déclaré. « [And when that happens] La Russie sera en panique ; vous verrez beaucoup de panique. Ils ne comprennent toujours pas ça [their] la propagande donne une fausse image de ce qui se passe réellement sur le terrain. Cette guerre sera gagnée sur le terrain, pas sur les écrans de télévision, pas sur Internet. »

M. Havrylov affirme que la Russie a subi 200 000 victimes depuis que M. Poutine a envahi l’Ukraine le 24 février de l’année dernière, bien que ce nombre n’ait pas pu être vérifié dans l’immédiat. La semaine dernière, Moscou a rejeté une évaluation américaine selon laquelle 20 000 de ses soldats avaient été tués et 80 000 blessés au cours des cinq derniers mois seulement, bien que le gouvernement russe ait refusé de fournir ses propres chiffres.

Le Kremlin a caché la véritable ampleur des pertes russes à son propre peuple, a déclaré M. Havrylov, mais ne sera plus en mesure de le faire lorsque l’Ukraine commencera à reprendre du territoire et que ces pertes augmenteront encore.

« Vous ne pouvez pas tromper votre peuple pendant de nombreuses années… surtout s’ils commencent à voir une différence sur le terrain, ils commencent à voir des tués et des blessés, ils voient des familles qui ont perdu les hommes de leurs maisons. Vous ne pouvez pas cacher la mort de votre fils, de votre mari ou de votre frère. Ils [Moscow] en subira les conséquences.

« … Je ne serais pas surpris si un jour, peut-être ce mois-ci ou le mois prochain, nous verrions quelque chose qui contribuerait à l’effondrement immédiat de la stratégie russe ou de son armée, [its] l’économie », a poursuivi le vice-ministre de la Défense.

La détention de la ville minière de Bakhmut à Donetsk a été la clé des préparatifs de l’Ukraine pour la contre-offensive, permettant aux forces de défense de dicter les conditions de la ligne de front et de réduire à néant les principales ressources militaires de la Russie. La situation là-bas a laissé l’ambiance parmi les officiers russes à un « niveau très bas », a déclaré le vice-ministre.

En gardant un pied dans la « forteresse » de Bakhmut, l’Ukraine a exposé le fait que la machine de guerre russe n’est « pas [of] la qualité que nous avons vue il y a un an lorsque la Russie a lancé l’invasion à grande échelle en Ukraine et a roulé dans des chars lors de la première vague ».

« Cela signifie qu’ils finissent inévitablement par une catastrophe – tôt ou tard », a déclaré M. Havrylov. « Bakhmut a démontré, non seulement à nous en Ukraine mais aussi à l’ennemi, qu’il n’y a pas de solution militaire pour la Russie dans cette guerre ; Pire encore, il y a un désastre militaire qui attend la Russie à la fin de cette guerre, et nous le verrons bientôt.

Le vice-ministre a déclaré que les alliés occidentaux de l’Ukraine et les sociétés commerciales d’armement étaient réticents à approvisionner le pays au début de la guerre sans paiement intégral à l’avance, en supposant que l’Ukraine ne serait pas là assez longtemps pour effectuer le paiement par tranches. « Peu de pays dans le monde pensaient que l’Ukraine pouvait soutenir cette guerre », a-t-il déclaré.

Chars britanniques Challenger en Ukraine, vus ici sur une image publiée par l’armée ukrainienne (Ministère ukrainien de la Défense)

Maintenant, cependant, les forces du pays sont entraînées sur des chars Challenger envoyés par le Royaume-Uni, des M1A2 Abrams et Bradleys de Washington, et une collection de chars Leopard neufs et remis à neuf d’alliés européens. Ils sont également équipés d’un nombre croissant d’obus et de drones.

« Nous avons démontré notre courage aux autres, que nous sommes fiables, sérieux et prêts à défendre notre pays par tous les moyens », dit-il. Et il a réitéré l’appel de l’Ukraine à ses alliés pour qu’ils passent à l’étape suivante et fournissent des avions de chasse avancés, affirmant qu’il n’y a pas d’autre moyen d’empêcher les propres avions modernes de la Russie de lancer des frappes depuis les profondeurs du territoire russe.

« Nous avons besoin de quelque chose de plus sophistiqué [than ground-based air defences], avec une capacité de frappe à longue portée pour abattre des avions russes à une distance de plus de 100 km (62 miles) – juste pour sécuriser notre peuple. C’est pourquoi nous demandons à nos partenaires de fournir des avions de chasse modernes comme les F16 ou similaires… et nous insistons pour qu’il nous soit envoyé le plus tôt possible, car il [is] à propos [saving] la vie des civils.

« Cette guerre sera gagnée par l’Ukraine pour son avantage technologique et sa supériorité », a ajouté M. Havrylov. « Fais nous confiance. Tournez-vous plus positivement vers l’Ukraine et aidez-nous à obtenir un résultat.

Ce à quoi ce résultat pourrait ressembler reste incertain, l’Ukraine refusant toujours d’envisager un règlement de paix impliquant que son territoire reste aux mains de la Russie – y compris la péninsule de Crimée, que Moscou a illégalement annexée en 2014.

« Rien ne nous empêchera de reprendre cette partie [Crimea] de notre territoire, et nous sommes très ouverts à ce sujet », a déclaré M. Havrylov, sans détailler le plan d’action militaire qui pourrait en faire une réalité. « Nous sommes prêts à le faire. La Russie doit l’accepter comme une partie inévitable de cette guerre.

Le décor étant planté pour la contre-offensive de l’Ukraine, M. Havrylov a déclaré que la situation pourrait commencer à évoluer très rapidement sur le terrain après plusieurs mois de conflit attritionnel. « Je peux seulement dire que nous faisons tout notre possible pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. « J’aimerais vraiment que 2023 soit une année de victoire. »