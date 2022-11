L’Ukraine dit que les troupes entrent dans la ville de Kherson après le retrait russe

L’Ukraine a déclaré vendredi que ses troupes se déployaient dans la ville méridionale de Kherson et reprenaient le contrôle de la capitale régionale aux forces russes après des mois de combats.

« Kherson revient sous le contrôle de l’Ukraine. Des unités des forces armées ukrainiennes entrent dans la ville », a déclaré la direction du renseignement du ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué. Il a déclaré que les itinéraires de retraite des forces russes se trouvaient à portée de tir de l’armée ukrainienne et que “toute tentative de s’opposer aux forces armées ukrainiennes sera stoppée”.

La perte de Kherson marquerait un revers militaire majeur pour le Kremlin en Ukraine et un coup porté à ses efforts pour consolider son emprise sur des pans entiers du sud du pays.

Le retrait de vendredi est intervenu plus tôt que ne l’avaient prévu les autorités occidentales. Le général de l’armée américaine Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a prédit mardi qu’un retrait russe de la ville du sud de l’Ukraine prendrait “des jours, voire des semaines”. Les responsables ukrainiens avaient également exprimé leur scepticisme quant à la possibilité pour la Russie de se retirer rapidement de Kherson.

“A 5 heures du matin, heure de Moscou, le redéploiement des troupes russes sur la rive gauche du Dniepr était achevé”, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense. “Il n’y a pas eu une seule pièce d’équipement militaire et d’armement… et il n’y a eu aucune perte de personnel, d’armes, d’équipement”, indique le communiqué.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a donné mercredi à la télévision l’ordre aux troupes de se retirer de l’autre côté du fleuve pour préserver leurs forces. Avec le brouillard de guerre engloutissant le champ de bataille de Kherson, on ne savait toujours pas si certaines forces russes pourraient être bloquées du côté ouest de la rivière, a rapporté le Washington Post.

La retraite russe de la ville de Kherson prépare le terrain pour des combats plus durs

Un responsable ukrainien, qui n’était pas autorisé à parler à la presse et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré plus tôt vendredi que les forces ukrainiennes étaient entrées dans trois parties de la ville de Kherson, dont la région centrale de Suvorovsky.

Des responsables à Kyiv ont exprimé cette semaine leur inquiétude quant à la possibilité que certaines forces russes se cachent dans la ville et ont accusé les troupes au départ de détruire les infrastructures.

Des vidéos et des photographies publiées le 11 novembre et vérifiées par The Post ont montré que des sections du pont Antonovsky, qui relie Kherson au territoire du sud de l’Ukraine contrôlé par les forces russes, s’étaient effondrées.