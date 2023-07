L’Ukraine dit que les bombardements russes font 1 mort et 7 blessés

Un civil a été tué et un autre blessé dans des bombardements russes dans la région ukrainienne de Kharkiv, tandis que sept autres ont été blessés dans un village de Zaporizhzhia, ont annoncé dimanche des responsables ukrainiens.

Les régions de Kharkiv et de Zaporizhzhia, dans l’est et le sud-est de l’Ukraine, ont connu des combats acharnés pendant une grande partie des 17 mois qui se sont écoulés depuis que Moscou a envahi son voisin, les forces de Kiev se battant pour libérer les zones que les forces russes occupent actuellement.

Dans un geste largement condamné comme illégal, la Russie a déclaré l’année dernière qu’elle annexait Zaporizhzhia et d’autres parties de l’Ukraine, et qu’elle y contrôle une centrale nucléaire, la plus grande d’Europe, mais la capitale régionale, la ville de Zaporizhzhia, reste sous le contrôle de Kiev.

L’Ukraine a repris une grande partie de la région orientale de Kharkiv en septembre, les forces russes n’y occupant plus qu’une petite bande de terre.

Un homme de 33 ans est mort et un homme a été blessé lors de tirs russes sur des immeubles résidentiels du village de Kolodiazne dans la région pendant la nuit, a déclaré Oleh Sinehubov, gouverneur de Kharkiv, sur l’application de messagerie Telegram.

Des militaires ukrainiens chargent un obus dans un petit système de lancement de roquettes multiples Partyzan avant de tirer vers les troupes russes à une position près d’une ligne de front, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, dans la région de Zaporizhzhia, Ukraine le 13 juillet 2023. (Crédit : REUTERS/STRINGER)

Zelensky jure la libération de l’Ukraine

Il a déclaré que la Russie avait lancé quatre missiles sol-air S-400 dans la nuit sur la ville de Kharkiv, endommageant légèrement un immeuble résidentiel.

Le gouverneur de Zaporizhzhia, Yuriy Malashko, a publié sur Telegram que trois femmes et quatre hommes avaient été blessés et qu’un certain nombre de maisons avaient été endommagées par de violents bombardements russes de plusieurs lance-roquettes sur le village de Stepnohirske samedi après-midi.

Au cours de la journée écoulée, il y a eu 48 cas de tirs d’artillerie russe sur un certain nombre de villes et de villages de la région, a déclaré Malashko.

La Russie a bombardé la ville de Zaporizhzhia, endommageant au moins 16 bâtiments, a déclaré Anatoliy Kurtiev, secrétaire du conseil municipal, sur Telegram, ajoutant qu’un quartier était sans électricité dimanche matin.

Un responsable russe installé dans les parties de Zaporizhzhia contrôlées par Moscou, Vladimir Rogov, a déclaré samedi que les forces ukrainiennes avaient détruit une école dans le village de Stulneve, tandis que les forces de défense aérienne avaient intercepté un drone au-dessus de la ville de Tokmak.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes russes et ukrainiens. Les deux parties nient avoir pris pour cible des civils.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi qu’il avait détruit un certain nombre de dépôts d’armes ukrainiens dans la région de Zaporizhzhia au cours de la journée écoulée. Le haut commandement militaire ukrainien a déclaré que la Russie tentait d’arrêter l’avancée de l’Ukraine là-bas, bombardant massivement la région.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau juré samedi de libérer toutes les terres occupées par la Russie.

« Nous ne pouvons laisser aucun de nos habitants, aucune ville et aucun village sous occupation russe », a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne. « Partout où l’occupation russe continue, la violence et l’humiliation des gens règnent. »