L’Ukraine dit que la situation dans le nord-est est « difficile mais sous contrôle »

L’Ukraine a déclaré jeudi que la situation sur la ligne de front nord-est près de la ville de Kupiansk était « difficile mais sous contrôle » après une recrudescence des attaques russes contre la colonie. Plus tôt dans la journée, les autorités locales ont exhorté les résidents vulnérables à quitter la zone. Lisez notre blog en direct pour voir comment les événements de la journée se sont déroulés. Toutes les heures sont en heure de Paris (GMT+2).

22h51: Biden demande au Congrès américain 13 milliards de dollars de nouvelles dépenses militaires en Ukraine

L’administration du président américain Joe Biden a demandé jeudi au Congrès plus de 13 milliards de dollars de nouvelles dépenses militaires pour l’Ukraine, invoquant la nécessité d’un soutien continu après l’invasion « non provoquée » du pays par la Russie l’année dernière.

Le financement soutiendrait l’Ukraine et d’autres pays vulnérables « touchés par l’invasion non provoquée et brutale de la Russie », a écrit Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget, dans une lettre au chef du Congrès Kevin McCarthy et à d’autres.

19h47 : La Russie lance une attaque meurtrière contre un bâtiment civil à Zaporizhzhia

Une frappe russe sur un bâtiment civil a tué au moins une personne et en a blessé cinq dans la ville méridionale de Zaporizhzhia jeudi, ont indiqué des responsables ukrainiens.

« Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment civil après que les occupants l’ont touché avec un missile. Une personne est actuellement signalée morte », a écrit le président Volodymyr Zelensky sur Telegram. Le chef de l’administration militaire de la ville, Anatoli Kurtiev, a ajouté que cinq personnes avaient été blessées lors de la frappe.

18h28: L’Ukraine dit que les combats dans le nord-est sont « difficiles »

L’Ukraine a déclaré jeudi qu’elle faisait face à des combats acharnés sur la ligne de front nord-est près de Kupiansk, où des responsables ukrainiens ont appelé à des évacuations civiles alors que la Russie intensifiait ses assauts.

« Les Russes essaient de s’imposer (dans la région de Kupiansk) et de percer notre défense… la situation reste difficile mais sous contrôle », a déclaré à la télévision nationale Sergiy Cherevaty, porte-parole des forces orientales de l’Ukraine.

16h15 : Deux morts dans le bombardement de la région russe de Briansk

Deux personnes ont été tuées dans le bombardement ukrainien du village russe de Chausy dans la région de Bryansk, qui borde l’Ukraine, a annoncé jeudi le gouverneur de la région.

Le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz, a déclaré plus tôt qu’un homme était mort, mais a annoncé plus tard qu’une autre personne avait été tuée.

« À l’heure actuelle, deux civils ont été tués par les forces armées ukrainiennes », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Le bombardement du territoire russe le long de la frontière ukrainienne est devenu monnaie courante ces derniers mois dans la guerre de la Russie en Ukraine.

13h32 : Contre-attaque ou stratagème ? Kiev vigilante malgré les lourds bombardements russes du nord-est

Les troupes russes ont lancé des assauts féroces dans la région de Kupiansk, au nord-est de l’Ukraine, située à l’extrémité nord de la ligne de front de 600 milles du pays. Alors que les troupes de Moscou auraient gagné du terrain, les experts militaires mettent en garde contre le fait de qualifier cela d’offensive à grande échelle.

Depuis le début de la contre-offensive de l’Ukraine en juin, les troupes d’invasion russes ont été largement sur la défensive le long d’une grande partie de la ligne de front qui s’étend à travers l’est et le sud du pays.

Ces derniers jours, cependant, les troupes de Moscou ont de nouveau monté des opérations offensives dans la région de Koupiansk, une zone au sud-est de Kharkiv que les troupes ukrainiennes ont reprise à la fin de l’année dernière.

« Ils nous attaquent constamment », a déclaré un lieutenant ukrainien en poste dans la région. New York Times cette semaine. « Certains jours, ils tirent sans s’arrêter. »

13h13: Une ville du nord-est de l’Ukraine demande des évacuations face à l’avancée russe

Les autorités de la ville de Kupiansk, dans le nord-est de l’Ukraine, ont exhorté les habitants vulnérables à quitter la zone jeudi, citant une recrudescence des attaques russes contre la colonie.

« Citoyens vulnérables : femmes avec enfants, personnes âgées, malades et personnes à mobilité réduite. Compte tenu de la situation sécuritaire difficile et du nombre croissant d’attaques des forces terroristes russes sur le territoire de la communauté de Koupiansk, vous avez la possibilité d’évacuer vers un endroit plus sûr », a déclaré le conseil municipal de Koupiansk dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

13h12: La Russie annonce des positions « améliorées » le long du front dans la région de Kharkiv

L’armée russe a déclaré jeudi qu’elle avait amélioré ses positions sur la ligne de front dans le nord-est de l’Ukraine autour de Kupiansk, où Kiev a signalé une augmentation des attaques russes.

« Au cours d’opérations offensives près de Koupiansk, les équipes d’assaut du groupement tactique occidental ont amélioré leurs positions le long du bord avant de la ligne de front », a déclaré le ministère russe de la Défense.

12h50 : Au moins 12 disparus après l’explosion d’un entrepôt russe

Douze personnes étaient toujours portées disparues jeudi après qu’une énorme explosion a ravagé un entrepôt de la ville russe de Serguiev Possad, ont indiqué des responsables.

Au moins une personne a été tuée dans l’explosion de mercredi, qui, selon les enquêteurs, a commencé dans un entrepôt utilisé pour stocker des pièces pyrotechniques.

« Il y a 12 personnes portées disparues », a déclaré l’administration de la ville dans un message sur les réseaux sociaux.

Les responsables de la ville, située à 56 kilomètres au nord-est de Moscou, ont déclaré que les efforts de recherche et de sauvetage étaient en cours.

12h40: La marine ukrainienne annonce le corridor humanitaire de la mer Noire mais affirme que la menace russe demeure

La marine ukrainienne a déclaré qu’un nouveau « corridor humanitaire » temporaire de la mer Noire avait commencé à fonctionner jeudi et que les premiers navires devraient l’utiliser dans quelques jours.

Oleh Chalyk, porte-parole de la marine ukrainienne, a déclaré à Reuters que le corridor serait utilisé par des navires commerciaux bloqués dans les ports ukrainiens de la mer Noire et pour les céréales et les produits agricoles.

« Aujourd’hui, un nouveau corridor humanitaire temporaire a commencé à fonctionner », a déclaré Chalyk par téléphone.

« Le couloir sera très transparent, nous mettrons des caméras sur les navires et il y aura une émission pour montrer qu’il s’agit d’une mission purement humanitaire et n’a aucun but militaire », a-t-il déclaré.

La marine a déclaré dans un communiqué séparé que le risque posé par les mines en mer Noire et la menace militaire de la Russie subsistaient.

10h04 : Trois morts après l’attaque russe contre la ville ukrainienne de Zaporizhzhia

Deux jeunes femmes et un homme ont été tués et neuf autres personnes ont été blessées lors d’une attaque au missile russe sur la ville ukrainienne de Zaporizhzhia mercredi soir, ont annoncé jeudi des responsables ukrainiens.

Un journaliste de Reuters sur les lieux a vu des secouristes soulever un corps, le mettre sur une civière et l’envelopper dans un sac mortuaire noir.

Les sauveteurs ont passé au crible les débris et une ambulance a été garée près des bâtiments endommagés.

« Trois morts et neuf blessés dont un bébé de 11 mois – c’est le résultat de la grève contre le centre régional », a indiqué un communiqué du bureau du président Volodymyr Zelensky. « L’obus russe a emporté la vie d’un homme de 43 ans et de jeunes femmes de 19 et 21 ans. »

Des responsables ont déclaré que deux des personnes avaient été tuées sur place et qu’une femme était décédée dans la nuit à l’hôpital.

9h27: Kiev dit que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est passée à la ligne électrique de réserve

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, a de nouveau perdu la connexion à sa dernière ligne électrique externe principale restante du jour au lendemain et a été basculée sur une ligne de réserve, a déclaré jeudi la société publique de production d’électricité Energoatom.

Energoatom a déclaré que la plus grande centrale nucléaire d’Europe était au bord d’une panne d’électricité car la ligne de réserve avait moins de la moitié de la capacité électrique de la ligne électrique principale.

« Un tel régime est difficile pour la centrale, sa durée est limitée par la conception du projet et il peut entraîner une défaillance des principaux équipements de l’unité énergétique », a déclaré Energoatom sur Telegram.

La centrale nucléaire de Zaporizhizhia avec ses six réacteurs est contrôlée par l’armée russe depuis les premiers jours de l’invasion de Moscou en février 2022.

8h27: la Pologne prévoit d’envoyer jusqu’à 10 000 soldats à la frontière avec la Biélorussie

La Pologne prévoit de déplacer jusqu’à 10 000 soldats supplémentaires à la frontière avec la Biélorussie pour soutenir les gardes-frontières, a déclaré jeudi le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak.

« Environ 10 000 soldats seront à la frontière, dont 4 000 soutiendront directement les gardes-frontières et 6 000 seront en réserve », a déclaré le ministre dans une interview à la radio publique.

« Nous rapprochons l’armée de la frontière avec la Biélorussie pour effrayer l’agresseur afin qu’il n’ose pas nous attaquer », a déclaré Blaszczak.

Le vice-ministre de l’Intérieur, Maciej Wasik, a déclaré mercredi que la Pologne enverrait 2 000 soldats supplémentaires à sa frontière avec la Biélorussie.

5h33 : La Russie dit avoir abattu 11 drones ukrainiens près de la Crimée, plus 2 se dirigeant vers Moscou

Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi matin qu’il avait abattu 11 drones ukrainiens près de la Crimée dans la nuit, ainsi que deux drones volant vers la capitale Moscou.

« Deux drones (véhicules aériens sans pilote) volant en direction de la ville de Moscou ont été détruits », a indiqué le ministère dans un communiqué sur Telegram.

Il a indiqué que deux drones ukrainiens ont été abattus près de la ville de Sébastopol sur la côte de Crimée, et « 9 autres ont été supprimés au moyen de la guerre électronique et se sont écrasés dans la mer Noire ». Le ministère a déclaré qu’il n’y avait eu aucun rapport de dégâts ou de victimes dans aucune des zones touchées.

Principaux développements à partir du mercredi 9 août :

Une attaque russe meurtrière contre la ville de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, a fait deux morts et de nombreux blessés mercredi, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message sur les réseaux sociaux. Zelensky a également publié une vidéo qui montrait une église partiellement endommagée avec un incendie dans sa cour et de la fumée s’élevant. Les images montraient également un autre bâtiment fortement détruit et en feu, ainsi qu’un terrain de basket endommagé.

La Pologne a déclaré qu’elle enverrait 2 000 soldats supplémentaires pour renforcer sa frontière orientale avec la Biélorussie voisine, a déclaré mercredi un vice-ministre de l’Intérieur, alors qu’un nombre record de migrants tentent de traverser. « Ce ne sera pas un renfort de 1 000 mais de 2 000 soldats », a déclaré Maciej Wasik à l’agence de presse d’État PAP, ajoutant que cette décision avait été approuvée par le ministre de la Défense à la suite d’une demande de l’agence nationale des frontières pour des effectifs supplémentaires.

