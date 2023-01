L’Ukraine dit que la Russie prévoit une nouvelle mobilisation pour “retarder sa défaite”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la Russie prévoyait d’appeler davantage de troupes pour une nouvelle offensive majeure, alors même que Moscou faisait face à certaines de ses plus grandes critiques internes de la guerre à propos d’une frappe qui a tué des dizaines de conscrits frais.

Kyiv dit depuis des semaines que le président russe Vladimir Poutine prévoit d’ordonner une autre campagne de conscription massive et de fermer ses frontières pour empêcher les hommes d’échapper à la conscription.

“Nous ne doutons pas que les maîtres actuels de la Russie jetteront tout ce qu’il leur reste et tous ceux qu’ils pourront rassembler pour tenter d’inverser le cours de la guerre et au moins retarder leur défaite”, a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne mardi.

“Nous devons perturber ce scénario russe… Toute tentative de leur nouvelle offensive doit échouer.”

Mercredi, le ministère russe de la Défense a accusé l’utilisation du téléphone portable par ses soldats d’une frappe ukrainienne le soir du Nouvel An qui, selon lui, avait tué 89 militaires – l’incident le plus meurtrier que Moscou ait reconnu pour ses troupes depuis le début de la guerre en février 2022.

Si la Russie prévoit une nouvelle mobilisation, la mort de dizaines de conscrits le soir du Nouvel An pourrait saper le moral. Des centaines de milliers d’hommes ont fui la Russie lorsque Poutine a ordonné le premier rappel de réservistes depuis la Seconde Guerre mondiale en septembre après des revers militaires.

Le groupe des veuves de soldats s’exprime

Poutine a déclaré le mois dernier qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre la mobilisation.

Mais signe que le Kremlin pourrait désormais en envisager une, un groupe peu connu prétendant représenter les veuves de soldats russes a appelé mardi Poutine à mobiliser des millions d’hommes. Le Kremlin n’a pas commenté cet appel.

“Nous demandons à notre président, Vladimir Vladimirovitch Poutine, de permettre à l’armée russe de procéder à une mobilisation à grande échelle”, a déclaré le groupe Veuves de soldats de Russie dans un message sur la messagerie Telegram.

La Russie a effectivement mis fin à toute opposition directe à la guerre, les critiques ouvertes étant interdites par des règles strictes en matière de médias. Mais il a laissé relativement libre cours aux blogueurs pro-guerre, dont certains comptent des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux.

Beaucoup s’expriment de plus en plus sur ce qu’ils considèrent comme une campagne sans enthousiasme et menée de manière incompétente – et ils ont exprimé leur colère cette semaine face à la grève qui a tué des soldats russes hébergés dans une école professionnelle de la province de Donetsk le soir du Nouvel An.

Les critiques ont été dirigées contre les commandants militaires plutôt que contre Poutine, qui n’a pas commenté publiquement l’attaque.

Véhicules blindés de France

Le président français Emmanuel Macron a déclaré à Zelenskyy que la France enverrait des véhicules de combat blindés légers AMX-10 RC pour aider à la guerre, a déclaré un responsable français après un appel téléphonique entre les deux hommes, ajoutant que ce serait la première fois que des véhicules blindés de fabrication occidentale seraient livrés en soutien à l’armée ukrainienne.

Un responsable de la section des renseignements du ministère ukrainien de la Défense, Andriy Cherniak, a déclaré dans des commentaires au média RBC-Ukraine que Kyiv ne s’attendait pas à un relâchement de l’offensive russe cette année, malgré le lourd bilan humain.

“Selon les estimations du renseignement militaire ukrainien, au cours des quatre à cinq prochains mois, l’armée russe pourrait perdre jusqu’à 70 000 personnes. Et le pays occupant [Russia’s] le leadership est prêt pour de telles pertes », a déclaré Cherniak.

Les dirigeants russes « comprennent qu’ils vont perdre, mais ils ne prévoient pas de mettre fin à la guerre », a-t-il déclaré.

Déploiement d’une frégate russe porteuse de missiles

Signalant à l’Occident que la Russie ne reculera pas devant l’Ukraine, Poutine a annoncé mercredi le déploiement d’une frégate dans l’océan Atlantique armée de missiles de croisière hypersoniques de nouvelle génération, capables de se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son.

Poutine a parlé de la frégate lors d’une vidéoconférence avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu et Igor Krokhmal, le commandant du navire. Shoigu a déclaré que le navire traversera l’océan Indien et la mer Méditerranée, en plus de l’Atlantique.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une vidéoconférence avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, à gauche sur un écran de télévision, et Igor Krokhmal, commandant de la frégate nommée amiral de la flotte de l’Union soviétique Gorshkov, à Moscou mercredi. (Mikhail Klimentyev/Spoutnik/Kremlin/The Associated Press)

La frégate russe Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov, qui serait armée d’armes hypersoniques Zircon, quitte la base navale de Severomorsk, en Russie, sur cette image fixe tirée d’une vidéo diffusée mercredi. (Ministère russe de la Défense/Reuters)

Le ministère russe de la Défense a ensuite publié des images selon lesquelles la frégate armée de missiles hypersoniques Zircon quittait une base navale russe dans la ville septentrionale de Severomorsk, dans la région de Mourmansk.

La Russie a lancé sept frappes de missiles, enregistrant 18 frappes aériennes et plus de 85 attaques de systèmes de lance-roquettes multiples au cours des dernières 24 heures sur des infrastructures civiles dans les villes de Kramatorsk, Zaporizhzhia et Kherson.

Le Kremlin nie avoir délibérément attaqué des civils.

Les rapports sur le champ de bataille n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante par Reuters.

L’état-major ukrainien a également déclaré que les forces russes continuaient de se concentrer sur leur progression près de la ville de Bakhmut, dans la province de Donetsk, où les deux camps auraient perdu des milliers de soldats au cours de semaines d’intenses guerres de tranchées.

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a déclaré mercredi que les gardes-frontières avaient repoussé un assaut russe près de Bakhmut, puis capturé les positions ennemies après une contre-attaque. Il n’a pas donné de détails précis sur le lieu de l’affrontement.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré que la Russie continuerait à former des unités d’assaut supplémentaires et se concentrerait sur la capture de Bakhmut et d’autres villes au nord de Donetsk.

Malyar, citant la principale direction du renseignement du ministère, a écrit sur Telegram que des pertes russes importantes signifiaient que Moscou devrait très probablement annoncer une deuxième mobilisation partielle au premier trimestre de l’année.

Les clients sont servis sur un marché de fortune avant le Noël orthodoxe de ce week-end, mercredi à Bakhmut, en Ukraine. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

À Washington, un haut responsable de l’administration américaine a déclaré que de violents combats autour de Bakhmut persisteraient probablement dans un avenir prévisible, l’issue étant incertaine car les Russes ont fait des progrès progressifs.

La Russie a lancé ce qu’elle appelle une “opération militaire spéciale” en Ukraine le 24 février 2022, invoquant des menaces pour sa propre sécurité et la nécessité de protéger les russophones. L’Ukraine et ses alliés accusent Moscou d’une guerre non provoquée pour s’emparer de territoires.